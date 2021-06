Sanni avautuu seksuaalisuudestaan Instagramissa: ”En ole koskaan rajoittanut rakkautta sukupuoleen”

Laulajatähti Sanni ottaa Instagramissa kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan. Hän kertoo tunteneensa itsekin nuorempana ulkopuolisuuden tunnetta.

Laulaja Sanni, 28, avautuu Instagram-tilillään seksuaalisuudestaan ja Priden juhlimisesta. Pride on Suomen suurin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, jota juhlitaan kesällä ympäri maata.

Sanni kertoo kirjoituksessaan havahtuneensa Pride-sanan kirjaimelliseen merkitykseen muutama vuosi sitten. Pride on englantia ja tarkoittaa ylpeyttä.

– Oon mieltäny ylpeyden vähän suomalaisittain et nöyryys best, mut ku puhutaan identiteetistä ja sen kantamisesta, ylpeys on rakkautta ja hyväksyntää itseä kohtaan. Sen kuuluukin näkyä. Matka häpeästä ylpeyteen ei oo mikään kevyt sunnuntaikävely, Sanni toteaa kirjoituksessaan.

Sanni kertoo pitkässä kirjoituksessaan ymmärtävänsä häpeän kanssa taistelemisen, koska on kokenut itsekin samaa. Hän kertoo, ettei ole koskaan rajoittanut rakkautta sukupuoleen.

– Tiiän, koska mäkin oon kamppaillu ulkopuolisuudentunteen kanssa nuorempana. Sen, ku ei ihan saa sydämen tasolla kiinni siitä miten tää maailma oikein pyörii. Mulla tää on liittyny siihen et en oo koskaan rajottanu rakkautta sukupuoleen, vaikka kaikki katseen suunnat on tuntunu tarjoilevan vaan yhdenlaista mallia, Sanni kuvailee.

– Nyt mä seison tuhat prosenttia sen takana et rakkaus on niin iso ja kaunis osa ihmistä ja elämää, et sen pitää antaa olla ja hengittää, sitä ei pidä eikä onneks edes voi kontrolloida, hän sanoo.

Sanni kertoo lukevansa suurella ilolla viestejä, joissa fanit avautuvat omista tarinoistaan ja kertovat, miten laulaja on esimerkillään rohkaissut heitä.

– Aina kun saan viestejä siitä miten joku mun tekeminen on rohkaissu kertomaan esim vanhemmille jostakin peitetystä puolesta itseä, tuun tosi iloseks. Tää maailma muuttuu yks tyyppi kerrallaan ja mä huutotuuletan jokaisen puolesta joka uskaltaa näyttää kuka on. Ylpeesti, Sanni päättää kirjoituksensa.

Sannin pitkä kirjoitus poiki runsaasti huomiota muissa julkisuuden henkilöissä. Sydämiä kuvan alle jättivät ainakin radiojuontaja ja Selviytyjät-tähti Karoliina Tuominen, radiojuontaja ja tv:stä tuttu missi Shirly Karvinen, tv-tähti ja toimittaja Maria Veitola, sekä laulajat Hanna Pakarinen, Anna Puu ja Janna.

28-vuotias Sanni on yksi Suomen menestyneimmistä artisteista.

Yksityiselämästään vaitonainen Sanni ei ole koskaan tuonut seurustelukumppaneitaan julkisuuteen. Hän avautui rakkauselämästään ensimmäisiä kertoja Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa viime vuonna.

Sanni on yhdistetty jo jonkin aikaa missikisoista, tv:stä ja radiosta tuttuun Shirly Karviseen. Huhuja suhteesta on liikkunut siitä asti, kun kaksikosta salaa otetut hempeät kuvat levisivät julkisuuteen alkuvuodesta. Sosiaalisen median perusteella kaksikko on viihtynyt tiiviisti yhdessä, mutta kumpikaan ei ole vahvistanut suhteensa laatua julkisuudessa.

Shirly avautui aiheesta Aki Linnanahteen podcastissa huhtikuussa. Linnanahde tiedusteli tuolloin Karviselta, että miltä hänestä tuntui, kun hänestä ja Sannista salaa otetut kuvat päätyivät julkisuuteen. Shirly kertoi tuolloin, ettei hän ollut varautunut siihen, että hänen kiinnostuksensa samaa sukupuolta kohtaan tulisi yhtäkkiä kaikkien tietoisuuteen.

– Sitä asiaa ei varsinaisesti salaillut, mutta kun se lävähtää mustavalkoisella lehden kanteen, meet kauppaan ja näät sen siinä nenän edessä... Tuntuu siltä, että kaikki muutkin näkee sen samaan aikaan. Se tuntuu alastomalta, Shirly kuvaili tuolloin.

– En ole varsinaisesti salaillut itseltäni mitään, mutta se on puoli, jota en ole suostunut katsomaan itsessäni kunnolla. Koska en ole suostunut katsomaan sitä puolta itsestäni, niin luonnollisesti en ole puhunut asiasta hirveästi läheisilleni, hän selitti.

