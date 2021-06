Bidenit saapuvat ensimmäiselle vierailulleen Eurooppaan – Jill Bidenin poikkeuksellisessa edustustyylissä yksi selkeä ero Melania Trumpiin

Jill Biden haluaa keskittyä pukeutumisen sijaan työhönsä.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jill Biden saapuu miehensä presidentti Joe Bidenin rinnalla Eurooppaan ensimmäiselle valtionvierailulleen keskiviikkona.

Biden on ensimmäisenä naisena monin tavoin poikkeuksellinen.

Hän on Yhdysvaltojen historian ensimmäinen presidentin puoliso, joka tekee päivätyötä. Biden on väitellyt kasvatustieteiden tohtoriksi ja jatkaa opettamista paikallisessa collegessa Virginian osavaltiossa.

Maaliskuussa Jill Bidenin lehdistösihteeri Michael LaRosa kertoi Women's Wear Daily -lehdelle, että Bidenin lehdistöryhmä ei aio kommentoida Bidenin vaatteita. Päätöksen uskotaan heijastavan periaatteita, joilla Biden määrittelee uudelleen ensimmäisen naisen sukupuolittuneen roolin.

Biden suosii tyköistuvia, tavallisia ja yksinkertaisia vaatteita

Biden on nähty edustamassa asiallisissa jakkupuvuissa, bleisereissä ja mekoissa. Biden suosii tyköistuvia, tavallisia ja yksinkertaisia vaatteita. Huippumerkkejä hänen yllään on nähty vain harvoin.

Pukeutuminen viestii ennen kaikkea siitä, että hänen tavoitteensa ensimmäisenä naisena on keskittyä vaatekaapin sisällön sijaan erityisesti hänen työhönsä.

Biden keskittyy puolustamaan kansalaisopistoja, sotilasperheitä ja naisten ja tyttöjen koulutusta ympäri maailmaa.

Jill Bidenin tyyli poikkeaa Melania Trumpin ulkoasusta huomattavasti.

BIDENIN edustustyyli poikkeaakin huomattavasti edeltäjänsä Melania Trumpin tyylistä.

Nuoruudessa mallina työskennellyt Trump on antanut vain harvoja haastatteluja julkisuuteen. Hänet on tunnettu mystisenä ja julkisuudesta vetäytyvänä ensimmäisenä naisena, jonka pukeutuminen on puhunut puolestaan. Trumpin näyttävät vaatevalinnat ovat sisältäneet usein voimakkaitakin piilomerkityksiä.

– On ymmärrettävää, että rouva Trump oli kiinnostunut enemmän ulkonäöstään, koska se oli osa hänen ammatillista identiteettiään, viestintätieteen professori Nichola Gutgold kertoi Insider-lehdelle huhtikuussa.

ESIMERKIKSI kun Trump palasi vierailulta maahanmuuttajalasten pidätyskeskuksesta Yhdysvaltojen rajalta kesäkuussa 2018, hänellä oli yllään takki, jonka selässä oli teksti ”En todellakaan välitä. Välitätkö sinä?”

Bidenin yllä nähdään luksusmerkkejä vain harvakseltaan.

Trumpin lehdistöryhmä kiisti väitteen siitä, että takissa olisi ollut piilotettu viesti. Trump paljasti kuitenkin myöhemmin ABC News -medialle, että takin sanoma oli viesti ”ihmisille ja vasemmistomedialle, jotka kritisoivat minua.”

– Haluan näyttää heille, että minä en välitä. Minua voi kritisoida miten haluaa, mutta se ei estä minua tekemästä sitä, mikä on mielestäni oikein, Trump painotti medialle lokakuussa 2018.

Trumpin pukeutuminen on herättänyt kritiikkiä myös aiemmin, kun hän käytti huomattavan kalliita korkokenkiä matkustaessaan vierailulle Texasiin elokuussa 2017 tuhoisan hurrikaani Harveyn jälkeen.

Kengistä välittyi monelle viesti, että vaikka presidenttipari oli matkalla kriisialueelle, kyseisissä jalkineissa hän ei olisi kyennyt tarjoamaan apuaan sitä tarvitseville. Myöhemmin Trump vaihtoi jalkaansa matalat jalkineet, mutta mielikuva oli ehtinyt jo syntyä.

VAIKKA Biden on kieltäytynyt kommentoimasta vaatteitaan, jonkinlaisia kannanottoja hänen pukeutumisestaan on havaittavissa.

Kun Joe Biden oli voittanut presidentinvaalit, Jill Biden pukeutui hyväksymispuheeseen Oscar de la Renta -merkin kukalliseen epäsymmetriseen mekkoon. Oscar de la Renta on kuuluisa siitä, että hän on suunnitellut asuja Jackie Kennedylle, Hillary Clintonille, Laura Bushille ja Michelle Obamalle.

Bidenin pukeutumisvalinnan uskottiin olevan symbolinen, koska se osoitti, että hän valmistautui ottamaan paikkansa ensimmäisenä naisena.

Myös äänestäessään presidentinvaaleissa Delawaren osavaltiossa Biden piti yllään mustia saappaita, joissa luki ”äänestä”.

BIDEN on ottanut jo varhain haltuun roolinsa ensimmäisenä naisena. Biden keskittyy erityisesti puolustamaan kansalaisopistoja, sotilasperheitä ja naisten ja tyttöjen koulutusta ympäri maailmaa.