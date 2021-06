Unelmien poikamies saapuu taas tv-ruutuihin – rakkautta etsiville sinkkunaisille luvassa ”todellinen aikuisten satu”

Maailmalla ja Suomessakin menestynyttä formaattia aletaan esittää nyt MTV3-kanavalla. Unelmien poikamiestä tai ohjelman julkaisuajankohtaa ei ole vielä paljastettu.

Kaikkien aikojen menestyksekkäin deittailuformaatti The Bachelor saapuu jälleen tv-ruutuihin. Ohjelmaa alkaa esittää MTV3-kanava.

Ohjelmassa rakkautta etsivä sinkkumies pääsee tapaamaan hänelle valittuja sinkkunaisia tavoitteenaan löytää itselleen elämänsä rakkaus.

– The Bachelor on maailmanlaajuisesti supersuosittu deittailurealityjen huippuformaatti, todellinen aikuisten satu, jossa tavoitteena on löytää aito ja oikea rakkaus, ohjelman vastaava tuottaja Mei Hari MTV:ltä kertoo mediatiedotteessa.

– Ohjelmassa kisaajat heittäytyvät seikkailuun upeissa puitteissa päämääränään kohdata elämänsä mies, vastaava tuottaja sanoo.

The Bachelor on erityisesti maailmalla mainetta niittänyt huippusuosittu deittailuformaatti, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien yli 20 eri maassa. Ohjelmassa rakkautta etsivä sinkkumies pääsee tapaamaan hänelle valittuja ihania sinkkunaisia ja tutustumaan heihin. Tavoitteena on löytää naisten joukosta se oikea.

Nyt ohjelmaan haetaan ennakkoluulottomia ja karismaattisia sinkkunaisia, jotka uskaltavat heittäytyä mukaan täysin uudenlaiseen seikkailuun. Voit hakea mukaan ohjelmaan tai ilmiantaa sinkkuystäväsi tästä linkistä.

Ohjelman esitysajankohta julkistetaan myöhemmin.

Unelmien poikamiehenä on nähty muun muassa Christoffer Forsman. Hän etsi rakkautta ohjelmassa vuonna 2019.

The Bachelor -sarjaa on aiemmin esitetty Suomessa Livillä vuosina 2016–2019. Ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella unelmien poikamiehenä nähtiin Juha Larm (o.s. Rouvinen), toisella tuotantokaudella taas Tuomas Sahimaa. Kolmannella tuotantokaudella unelmien poikamiehenä hurmasi Joni Lindlöf ja neljännellä puolestaan Christoffer Forsman.

Sarja on nähty tv:ssä myös vuosina 2008–2009, jolloin rakkautta sarjassa etsi ensimmäisellä kaudella Antti Peltonen ja toisella Hannu Koistinen.