Tom Jonesin avioliitto kesti 59 vuotta, vaikka hän petti vaimoaan tuhansien naisten kanssa – vain kerran vaimo suuttui uskottomuudesta

Tom Jones kertoo, että uusi levy on kunnianosoitus hänen edesmenneelle vaimolleen.

Walesin tiikerin Tom Jonesin ura on kestänyt jo kuusi vuosikymmentä.

Vuonna 1965 levyttämisen aloittanut laulaja lataa kuuden vuoden hiljaiselon jälkeen tiskiin 46. studioalbuminsa Surrounded by Time.

Uuden levyn myötä Jonesista, 81, tuli vanhin miesartisti, joka on noussut Britannian albumilistan kärkeen.

– Olen niin onnellinen, että sanat eivät riitä, Jones kommentoi menestystään.

Albumilla artisti versio uudelleen kappaleita uransa varrelta. Levy on täynnä biisejä, jotka ovat tehneet konkariin itseensä lähtemättömän vaikutuksen.

Levyllä kuultava I won’t crumble with you if you fall -kappale on omistettu laulajan Linda-vaimolle, joka menehtyi keuhkosyöpään vuonna 2016.

– Vietin viimeiset kymmenen päivää hänen vierellään sairaalassa. Linda teki kuolemaa ja tiesi sen. Sanoin hänelle: ”Linda, en tiedä mitä teen”. Hän vastasi, että minun täytyy jatkaa, Jones kertoo BBC:n haastattelussa.

– Hän sanoi, etten saisi murtua, ja sitä I won’t crumble -laulu merkitsee minulle.

Tom Jones oli naimissa Melinda "Linda" Woodwardin kanssa vuodesta 1957 aina tämän kuolemaan saakka.

Avioliitto kesti 59 vuotta, vaikka Jones petti vaimoaan tuhansien muiden naisten kanssa.

Liitto oli laulajan mukaan onnellinen.

Linda oli Tom Jonesin nuoruudenrakkaus. He menivät naimisiin 16-vuotiaina. Pian Linda synnytti pojan, Markin, joka jäi pariskunnan ainoaksi lapseksi.

Jones, oikealta nimeltään Thomas Woodward, oli kaivosmiehen poika, jolla oli niin vahva ääni, että hänet melkein erotettiin koulun kuorosta.

Jones otti itselleen taiteilijanimen Tommy Scott. Vuonna 1963 Jonesista tuli The Senatorsin laulaja. Senatorsin aikoihin Jones törmäsi lauluntekijään ja manageriin Gordon Millsiin. Mills vakuutti laulajalle, että Tom Jones olisi hyvä taiteilijanimi ja sooloura paras vaihtoehto.

Jonesin läpimurto tapahtui pari vuotta myöhemmin, kun BBC:n kieltämä It’s Not Unusual lähti soimaan brittiläisessä piraattiradiossa.

Jonesista tuli nopeasti maailmanluokan artisti. Hän oli kuin Elvis tai Frank Sinatra.

Jones keikkaili Yhdysvalloissa vuonna 1968. Tuolloin eräs nainen heitti pikkuhousunsa lavalle kesken keikan. Pian pikkuhousuja lensi lavalle yhä enemmän ja enemmän. Jonesin konsertit päättyivät aina alusvaatesateeseen.

Naisten alusvaatteet putosivat myös keikkojen välillä.

Walesin tiikeri on laskenut, että uransa huipulla hän harrasti seksiä yli 250 eri naisen kanssa vuodessa.

Samaan aikaan Linda-vaimo odotti kotona ja hoiti pariskunnan lasta.

Linda pysytteli taustalla. Erään ystävän mukaan Linda poti alemmuudentunnetta. Hän ei koskaan tuntenut olevansa tarpeeksi hyvä Tomin vaimoksi.

Tom Jonesilta kysyttiin 1960-luvulla, kuinka vaimo suhtautuu hänen villiin kiertue-elämäänsä?

Vastaus oli lyhyt:

– Hän ei kysele.

Huolimatta lukuisista vieraista naisista Jones kertoi, ettei hän oikeasti välittänyt kenestäkään muusta kuin Lindasta.

– Rakastua ei voi kuin yhden kerran, Jones toteaa elämäkertakirjassaan.

Vuonna 1968 Jonesilla oli suhde The Supremes -tähti Mary Wilsonin kanssa. Jones jopa esitteli naiset toisilleen.

– Mary tapasi vaimoni. Olin onnellisesti naimisissa. Heistä tuli ystäviä, Jones muisteli Mirrorille antamassaan haastattelussa.

Lindalle selvisi vasta myöhemmin, että hänen puolisollaan oli oikeasti suhde Mary Wilsonin kanssa.

Silloin Linda suuttui toden teolla.

– Hän sanoi: sinun on parasta selvittää tämä asia, koska pian sinulla ei ole enää palleja. Sitten hän löi minua poskelle.

Vuonna 1987 Jones oli kiertueella Yhdysvalloissa. Hän tapaili malli Katherine Berkeryä, joka tuli raskaaksi.

Jones ei tunnustanut lasta. Berkery vei asian oikeuteen. DNA-testi vahvisti Jonesin isäksi, mutta laulaja kielsi isyytensä edelleen. Vasta vuonna 2008 Jones myönsi olevansa lapsen isä.

Pariskunta asui Lindan viimeiset vuodet Los Angelesissa. He olivat kuin kuka tahansa eläkepäiviään viettävä pariskunta. Aika kului lukien ja televisiota katsellen.

Tom Jonesin elämäkerran kirjoittanut Sean Smith on sanonut:

– He olivat naimisissa yli 50 vuotta, mutta yhdessä vain kymmenen vuotta.