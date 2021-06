Antero Mertarannalta yllätysuutinen: hyppää tv-juontajaksi suosikkiohjelmaan

Suosittu jääkiekkoselostaja Antero Mertaranta tekee uuden aluevaltauksen MTV:n Kesäterassi-ohjelman juontajana.

Jääkiekkoselostaja Antero Mertaranta aloittaa kesällä MTV:n Kesäterassi-ohjelman juontajana. Ohjelmaa jo viisi vuotta juontaneet Lorenz Backman ja Tuija Pehkonen pysyvät myös ohjelman juontajakattauksessa.

Mertaranta pitää ohjelman omat juontoviikkonsa elokuussa, ja hänen vierainaan ovat muun muassa Jere ja Nanna Karalahti sekä Timo Soini.

Antero Mertaranta odottaa juontopestiään innolla.

Juontajana jo kokenut Mertaranta odottaa kesältä tietenkin mielenkiintoisia vieraita.

– Ja niitä hyviä, suorastaan hekumallisia keskusteluja! Luotan, että vierailla on hienoja tarinoita, Mertaranta kommentoi MTV:n tiedotteessa.

– Aiheet käsittelevät politiikkaa, musiikkia, räpsäys pitää olla urheiluakin. Vieraskattaus on hyvin poikkitaiteellinen! Toiveena on, että saisin sen koko kirjon esiteltyä, mikä kaikki minua kiinnostaa. Aika on lyhyt mutta toivon että näillä vierailla se onnistuu, Mertaranta kertoo.

Kesäterassi-keskusteluohjelman vakiojuontajat Tuija Pehkonen ja Lorenz Backman odottavat uutta Kesäterassi-kautta innolla, ja Pehkonen kehuu työprojektin olevan edelleen yksi hauskimmista. Jo viisi vuotta yhdessä työskennelleet Pehkonen ja Backman pitävät juontoparistaan.

– Olemme Tuijan kanssa aika erilaiset persoonat, kuin yö ja päivä. Tulemme kuitenkin loistavasti toimeen, ja Tuija on paras juontokaveri, mitä pystyy kuvittelemaan! Tuija on tosi pro, tinkimätön tyyppi. Meitä yhdistää samanlainen intohimo työn tekemiseen, Lorenz Backman kertoo.

Tuija Pehkonen ja Lorenz Backman ovat juontaneet Kesäterassi-ohjelmaa jo viisi vuotta.

Kesältä molemmat odottavat hyviä keskusteluita vieraiden kanssa. Kun keskustelutuokiot ovat puolituntisessa ohjelmassa lyhyitä, juontajat korostavat hyvän taustatyön tärkeyttä.

– Kaiken a ja o on hyvä taustatyö. Jokaisessa ihmisessä on jotain mielenkiintoista. Mutta jos sitä yhdessäoloa ja läsnäoloa ei pystytä rakentamaan, niin haastattelusta ei tule mitään, Lore sanoo tiedotteessa.

Kesäterassi arki-iltaisin ma 5.7. klo 19.30 alkaen MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa.