Muistatko kun ihka oikea kuningatar Elisabet teki Bond-roolin Daniel Craigin rinnalla – esitti vain yhden vaatimuksen esiintymiselleen

Kuningatar Elisabet on tehnyt tiettävästi vain yhden cameoroolin.

Kuningatar Elisabetin roolihahmo on tuttu näky niin valkokankaalla kuin televisiosarjoissakin. Tosin vain tiettävästi kerran kuningattaren on nähty esittävän itse itseään.

Tämä tapahtui vuoden 2012 Lontoon kesäolympialaisten avajaisseremoniassa. Avajaisissa esitettiin video, jossa kuningatar matkaa Buckinghamin palatsista kohti Lontoon olympiastadionia saattajanaan legendaarinen brittivakooja James Bond.

Daniel Craigin esittämä Bond noutaa kuningattaren mukaansa tämän työhuoneesta, josta kaksikko siirtyy palatsin pihalla odottavaan helikopteriin, joka kuljettaa heidät Lontoon kuuluisimpien maamerkkien ohi olympiastadionin ylle.

Ohjelmanumeron loppuhuipennuksena kuningattaren ja Bondin stunt-näyttelijät hyppäävät kopterista suoraan stadionin yllä, minkä jälkeen kuningatar Elisabet saapuu olympiastadionille nyt jo edesmenneen aviomiehensä prinssi Philipin saattamana.

The Independent -lehden mukaan kuningattaren kuninkaallinen pukija Angela Kelly paljasti vuonna 2019 julkaistussa kirjassaan kuningattaren suostuneen kohtaukseen yhdellä ehdolla.

The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe -nimeä kantavan kirjan mukaan kuningatar halusi saada kohtauksesta puheroolin.

Tähän suostuttiin, ja kuningatar lausuu kohtauksessa monista Bond-elokuvista tutuksi tulleen lausahduksen.

– Hyvää iltaa, Mr. Bond, vaaleanpunaisiin pukeutunut kuningatar tervehtii Bondia kirjoituspöytänsä äärestä videon alkupuolella.

Vuoden 2012 Lontoon kesäolympialaisten avajaiset.

Kellyn kirjasta selviää, että olympialaisten avajaisvideon tehnyt huippuohjaaja Danny Boyle esitteli ideansa ensimmäiseksi Kellylle sekä kuningattaren yksityiselle sihteerille Edward Youngille.

Boylen järkytykseksi Kelly ryntäsi samantien idean kuulemisen jälkeen kysymään kuningattaren mielipidettä ideasta.

– Juoksin yläkertaan, ja onneksi kuningatar oli vapaana. Hän oli huvittunut kuullessaan ideasta ja suostui samantien, Kelly kirjoittaa kirjassaan.

Kuningatar Elisabet vuonna 2021.

Tämän jälkeen Kelly kysyi kuningattarelta, haluaisiko hän puheroolin. Tähän kuningatar vastasi ilman epäröintiä:

– Tietenkin minun on sanottava jotain. Onhan hän (James Bond) tulossa pelastamaan minua.

Kelly tiedusteli kuningattarelta, haluaisiko tämä sanoa mieluummin lausahduksen ”Hyvää iltaa, James” vai ”Hyvää iltaa, Mr. Bond”, joista kuningatar päätyi valitsemaan jälkimmäisen.

– Minuuteissa palasin Edwardin toimistoon toimittamaan Dannylle hyvät uutiset. Luulen, että hän melkein putosi tuoliltaan, kun kerroin, että kuningattaren ainut ehto esiintymiselle on se, että hän saa lausua nuo ikoniset vuorosanat, Kelly kirjoittaa kirjassaan.

Brittilehti The Telegraph uutisoikin kuningattaren olleen ”hyvin onnellinen ja iloinen, että häntä pyydettiin mukaan johonkin näin harvinaislaatuiseen”.