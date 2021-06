Laila Snellman laihtui 20 kiloa – tällainen on vaativa dieetti, jolla hän sen teki: ”Se ei ehkä kaikille sovi”

Muotialan vaikuttaja aloitti dieetin viime marraskuussa.

Mallitoimisto Paparazzin perustaja ja toimitusjohtaja Laila Snellman on toteuttanut viime kuukausien aikana ison elämäntapamuutoksen. 65-vuotias Snellman on nyt 20 kiloa kevyempi kuin vielä viime syksynä.

– Aloitin marraskuussa Cambridgen ohjelman. Minulla on paljon tuttuja, jotka ovat onnistuneesti saaneet painoaan alas sen dieetin avulla. Siksi päätin kokeilla tätä, Snellman kertoo IS:lle.

Taustalla oli pitkään kytenyt harmi oman painon nousemisesta.

–Olin ollut tyytymätön siihen, että painoa tuli vaihdevuosien aikana lisää pikku hiljaa.

– Kyllästyin myös siihen, että liian monta kertaa aloitin dieetin maanantaina ja torstaihin mennessä se oli jo ohi. Sitten tajusin, että tarvitsen täyden kontrollin tähän asiaan.

Paparazzin Laila Snellman AVAn Mallikoulu -ohjelman tiedotustilaisuudessa Helsingissä helmikuussa 2015.

Cambridgen dieetti on 60- ja 70-luvulla samannimisessä yliopistossa kehitetty ruokavalioon pohjautuva painonpudotuskuuri, joka perustuu vähäenergisiin ateriankorvikkeisiin, kuten keittoihin, puuroihin, patukoihin ja pirtelöihin.

Dieetissä on kuusi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa ruokaa syödään vuorokaudessa vain noin 400–600 kalorin edestä ja hiilihydraatteja vältellään täysin.

Cambridgen dieettiin kuuluvat säännölliset punnitukset kahden viikon välein. Snellman tapasi myös valmentajaansa säännöllisesti. Tuloksia tarkkailtiin koko ajan.

– Se ei ehkä kaikille sovi, mutta minulle se oli hyvä keino, Snellman huomauttaa.

Snellmanin noudattama dieetti ei sovi kaikille, mutta hän itse saavutti sillä haluamansa tulokset.

Cambridge-ohjelma on saanut viime vuosina paljon huomiota julkisuudessa. Esimerkiksi TTK:sta tuttu tanssija Helena Ahti-Hallberg kertoi vuonna 2019 laihduttaneensa sen avulla kymmenen kiloa vain parissa kuukaudessa.

Lue lisää: Tällainen on dieetti, jolla Helena Ahti-Hallberg laihdutti parissa kuukaudessa 10 kiloa – ei sovi kaikille

Silloin muun muassa painonhallinnan asiantuntija, professori Pertti Mustajoki sanoi IS:lle hyväksyvänsä ohjelman, mutta muistutti myös sen riskeistä.

– Kyseessä on erittäin niukkaenerginen dieetti, jonka käyttö on hyväksytty lihavuuden käypä hoito -suosituksessa lihavuuden hoitoon.

Vastaavia tuotteita on monia muitakin kuin Cambridge-dieetti.

Mustajoki kuitenkin muistutti, ettei näin rajuja dieettejä suositella kokeiltavaksi omin päin. Lisäksi käypä hoito -suosituksen mukaan erittäin niukkaenergistä dieettiä suositellaan vain sellaisille, joiden painoindeksi on yli 30, eli ylipainoa on vähintään 15 kiloa.

Laila Snellman kuvattuna vuonna 1983.

Dieetin riskit liittyvät Mustajoen mukaan siihen, että ohjelmaa noudatetaan aika ajoin, kun paino on lähtenyt noususuuntaiseksi, jolloin uhkana on jojoilun kierre.

Arkiliikunta on ollut merkittävässä roolissa Snellmanin elämänmuutoksessa. Hän kertoo nauttivansa suuresti pitkien matkojen kävelemisestä.

– Olen aina ollut kävelijä. Viikossa keskiarvo voi olla päivää kohden jopa 9000 askelta.

Snellman asuu kerrostalon ylimmässä kerroksessa, joten portaiden nouseminen on ollut hänelle helppo keino lisätä liikuntaa. Hän ei käytä enää lainkaan hissiä.

– Voin kävellä monta kertaa päivässä kuudenteen kerrokseen. Nykyään se käy ihan noin vain, enkä edes hengästy portaissa.

Painonhallinnan ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat jo pitkään puhuneet arkiliikunnan puolesta.

IS kertoi esimerkiksi kesäkuun alussa, että päivittäinen käveleminen voi olla todellinen terveyspommi ihmiselle, joka ei ole tottunut harrastamaan liikuntaa.

– Vähän liikkuvalla henkilöllä päivittäinen askelmäärä on normaalisti 3 000–4 000 askelta. Jos siihen lisää 30 minuuttia reipasta kävelyä, se tarkoittaa jo merkittävää elintapamuutosta, UKK-instituutin johtaja ja lääketieteen tohtori Tommi Vasankari sanoi.

Snellman kertoo kävelleensä keskimäärin noin 9000 askelta päivässä.

Vasankari arvioi, että puolen tunnin päivittäiset kävelyt voivat parantaa kestävyyskuntoa jopa 15 prosenttia.

Snellman kertoo, että hänen elämäntapamuutoksensa taustalla on myös tupakoinnin lopettaminen.

Hän lopetti tupakoinnin ensimmäisen kerran vuonna 2007, mutta sortui polttamaan uudestaan vuonna 2015. Parin vuoden jojoilun jälkeen hän lopetti tupakoinnin vuonna 2017.

Toinen lopettamiskerta oli vielä vaikeampi kuin ensimmäinen, ja hän alkoi napostelemaan liikaa makeaa.

– En osannut kanavoida tupakoinnista tulevaa hermostuneisuutta riittävästi liikuntaan, Snellman pohtii.

20-vuotias Laila 70-luvun lehtikuvassa. Tuolloin hän työskenteli mallina.

Muotialalla työskentelemisellä on ollut oma väistämätön vaikutuksensa siihen, miten kriittisesti Snellman suhtautuu kehoonsa.

Hänet tunnetaan suomalaisen muotialan uranuurtajana, joka on itsekin tehnyt mallintöitä useamman vuoden ajan. Vuonna 1983 hän perusti Suomen vanhimman ja tunnetuimman mallitoimiston Paparazzin.

Snellman tekee edelleen töitä ja edustaa ammattinsa puolesta usein muotialan lehdissä ja korona-ajan ulkopuolella myös tapahtumissa ja VIP-tilaisuuksissa.

– Hirvittävin asia minulle on tulla kuvatuksi lehteen ja nähdä ne kuvat. Kamera ylipäätään vanhentaa ja lihottaa ihmistä, Snellman sanoo.

– Normaalielämässä en kuljeskele miettien, että minkä näköinen olen, mutta jos tarvitsee nähdä omat kuvansa lehdessä, niin se on traumaattista.

Snellman sanoo, että vaikka kehopositiivisuudesta puhutaan nykyään paljon, niin muotialalla kauneusihanne on edelleen äärimmäisen hoikka.

– Voin ihailla ihmisiä, jotka ovat niin sinut itsensä kanssa, että vaikka olisi liikakiloja, niin he ovat ylpeitä itsestään. Olen aina huomannut itsestäni, että jos minulla on liikakiloja, niin en vain ole tyytyväinen itseeni.

Snellman kuvattuna vuonna 2016.

Esimerkiksi Me Naiset kertoi hiljattain jutussaan, mitä kehopositiivisuus oikeastaan tarkoittaa. Viesti on, että kehopositiivisuus on ennen kaikkea ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymys. Jokaisella on oikeus elää juuri sen kokoisena ja näköisenä kuin on.

Kehopositiivisuusilmiössä kannustetaan huolehtimaan psyykkisestä hyvinvoinnista sen sijaan, että ihminen arvottaa itseään koon ja suoritusten perusteella. Rankkoja ja keholle jopa väkivaltaiseksi koettuja dieettejä ei suositella.

Snellman hehkuttaa voivansa nyt paremmin kuin pitkään aikaan.

Snellman toteaa voivansa nykyään paremmin kuin aikoihin. Hän on tyytyväinen siihen, miltä hänen nivelissään tuntuu ja myös siihen, että vanhat vaatteet mahtuvat taas ylle.

Nyt hän aikoo nauttia kesästä ja katsoa sitten, ovatko kilot pysyneet uudella elämäntavalla kurissa.

– Jos olen kesän jälkeen huomannut, että painoa alkaa taas tulla lisää, niin menen takaisin sinne, hän sanoo.