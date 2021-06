Palkittu näyttelijä joutui yliajon uhriksi – kuski pakeni paikalta, näyttelijä kriittisessä tilassa

Lisa Banes loukkaantui vakavasti.

Lisa Banes Gone Girlin ensi-illassa vuonna 2014.

Elokuvissa Cocktail ja Gone Girl näytellyt Lisa Banes, 65, on sairaalassa kriittisessä tilassa jouduttuaan onnettomuuteen New Yorkissa viime perjantaina, Banesin manageri kertoo USA Todaylle.

Banes joutui joko skootterin tai moottoripyörän yliajamaksi. Tapaus sattui Manhattanilla, lähellä Lincoln Centeriä.

Onnettomuus tapahtui, kun Banes oli ylittämässä Amsterdam Avenueta. Hän oli matkalla entiseen kouluunsa.

New Yorkin poliisi ei ole tehnyt pidätyksiä asiassa.

Banes on palkittu Theatre World Award -palkinnolla roolistaan näytelmässä Nuori viha.

Hän on esiintynyt televisiosarjoissa Mullan alla, Masters of Sex ja NCIS .