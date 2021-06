Main ContentPlaceholder

Kim Kardashian kertoo, kuinka hänen julkisuuteen vuodettu kotiseksivideonsa vaikutti tosi-tv-sarjan menestykseen

Kardashianin perhe totesi syyskuussa, että Keeping Up With The Kardashians -sarjan 20. tuotantokausi jää sen viimeiseksi.

Seksivideo toi Kardashianin perheen tv-sarjalle rutkasti ilmaista julkisuutta.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian tuli alun perin tunnetuksi vuonna 2007, kun hänen kuvaamansa seksivideo vuoti julkisuuteen. Kardashian oli kuvannut videon vuonna 2003 silloisen poikaystävänsä, rap-artisti Ray J:n kanssa. Keeping Up With The Kardashians -sarjan tuottajat halusivat, että asiaa käsitellään sarjan pilottijaksossa vuonna 2007. Nyt Kim Kardashian kertoo Los Angeles Timesin haastattelussa, miksi hän suostui tv-sarjan tuottajien pyyntöön. – En ajattele asiasta samalla tavalla kuin tuottajat, mutta totta kai he rakastivat sitä aihetta, Kim Kardashian kertoo lehdelle. – He rakastivat ajatusta, että puhuisimme ”elefantista olohuoneessa”. Itse en olisi aiheeseen tarttunut, ellei se olisi ollut hyväksi ohjelmallemme. Joku kuitenkin kysyisi minulta siitä asiasta, joten oli parempi kohdata se heti ja mennä eteenpäin. Ensimmäisen jakson aikana Kimin sisko Kourtney kysyy, miksi seksivideo ylipäänsä piti tehdä? – Koska olin kiimainen ja minusta tuntui siltä, Kim vastasi. Seksivideo toi Kardashianin klaanin sarjalle julkisuutta, jota ei voinut rahalla ostaa. Ryan Seacrest Productionsin varatoimitusjohtaja Eliot Goldberg kuvailee ideaa seksinauhan tuomisesta osaksi ohjelmaa ”nerokkaaksi vedoksi”. – He tiesivät, että asia pitää käsitellä. Oli fiksua tehdä homma selväksi heti kättelyssä, jotta he pääsevät jatkamaan puhtaalta pöydältä.