Anna Puu sai valkolakin 20 vuotta sitten – kannustaa koronakurimuksen keskellä koulunsa päättäviä: ”Unelmoikaa isosti”

Anna Puu valmistui ylioppilaaksi vuonna 2001.

Tänään tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Anna Puu sai painaa päähänsä ylioppilaan valkolakin.

Laulaja onnittelee tuoreita ylioppilaita Instagramissa:

– Tänään painetaan taas valkolakkeja päähän. Onnea ja iso hatunnosto kaikille, jotka jaksoivat koronakurimuksesta ja epämääräisistä tulevaisuuden ääriviivoista huolimatta lukea itsensä ylioppilaiksi, hän kirjoittaa.

– Tää päivä on teidän ja teidän ylpeiden vanhempien. Muistakaa unelmoida isosti.

Eikä Puu unohda myöskään muita valmistuvia.

– Onnea myös kaikille muille koulunsa päättäneille ja ammattiin valmistuneille! Nauttikaa ansaitusta kesälomastanne! Rakkaudella ylioppilas vuosimallia 2001.

Alun perin Anna Puu nousi julkisuuteen vuonna 2008, kun hän sijoittui toiseksi Idols-laulukilpailussa. Sittemmin hän on julkaissut viisi albumia, ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä.

Puu on nähty televisiossa muun muassa Vain elämää -ohjelmassa sekä The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajana.