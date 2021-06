HS: Alastonkuvassa poseeraava Alma Hätönen oppi hyväksymään vartalonsa tankotanssin avulla

Kipua aiheuttava sairaus on ollut osa suosikkijuontaja Alma Hätösen elämää jo vuosikymmenen ajan.

Alma Hätönen on saanut kivuliaan sairauden hallintaan oikeilla elämäntavoilla.

Juontaja ja toimittaja Alma Hätönen kertoo tuoreessa HS:n Kuukausiliitteen haastattelussa suhteestaan kehoonsa. Hätönen on haastattelun mukaan kärsinyt vuosia kipusairaus fibromyalgiasta. Nykyään Hätönen pystyy elämään ilman kipuja, kiitos oikeanlaisten elämäntapojen.

Oikeisiin elämäntapoihin 31-vuotiaalla Hätösellä kuuluu tankotanssiharrastus, josta on juontajan haastattelun mukaan ollut apua oman kehon hyväksymisessä.

– Uskon, että outoihin asentoihin taipuminen vähissä vaatteissa peilin edessä ja erilaisten naisten keskellä on sekin auttanut minua hyväksymään vartaloni, Hätönen kertoo Kuukausiliitteen haastattelussa.

Tankotanssiharrastus on tullut tutuksi myös Hätösen Instagram-seuraajille, sillä juontaja jakaa tilillään kuvia muun muassa rakkaan harrastuksensa parista.

Sairauden lisäksi Hätösen elämää on vuosien varrella rajoittanut julkisen työn mukanaan tuomat haasteet. Hätönen on tunnettu juontaja, joka on nähty realitysarjojen kuten Big Brother ja Paratiisihotelli Suomi juontajana. Hätönen kertoi kesäkuun alussa OMG!-podcastissa julkisuuden henkilönä olemisen varjopuolista, kuten saamistaan uhkauksista ja somevihasta. Häirintä- ja törkyviestit ovat Hätöselle arkipäivää, mutta juontaja suhtautuu niihin vakavasti.

– Näistä asioista puhuminen ei ole mikään vitsi. Eikä se ole mitään huomionhakua. Kukaan ei halua tällaista huomiota, Hätönen sanoo podcastissa.

Alma Hätönen on kertonut avoimesti kokemastaan häirinnästä.

Tappouhkaukset ja häirintä ovat Hätöselle valitettavan tuttuja, ja aiemmin juontaja joutui olemaan varuillaan jopa kotonaan.

– Entisessä kodissani porttikongin edessä pyöri ihmisiä, jotka eivät sinne kuulu. Heidän tarkoituksensa oli nimenomaan pelotella. Väkivallan uhka valitettavasti on julkisuuden henkilönä olevalla läsnä, Hätönen kertoo.

Hätönen joutui myös pitkään välttelemään julkisia kulkuvälineitä työmatkoillaan, mutta uuteen kotiin muuttamisen myötä tilanne on rauhoittunut. Hätönen ja hänen avopuolisonsa näyttelijä Jaakko Ohtonen ostivat viime kesänä yhteisen asunnon. Pariskunta on seurustellut yli neljän vuoden ajan, ja arjessa mukana kulkee myös yhteinen koira.