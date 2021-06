Sofia Belórf paljastaa, miten hänellä ja Stefan Thermanilla nykyään menee – parilla erikoiset asumisjärjestelyt

Sofia Belórf tapasi mediaa tosi-tv-sarjansa julkistustilaisuudessa. Yllättäen paikalle saapui myös Stefan Therman.

Fitnessammattilaisena ja Miss Helsinkinä alun perin tutuksi tullut sometähti Sofia Belórf, 31, on saanut uuden tosi-tv-sarjan. Sofian salaisuudet -nimistä sarjaa esitetään discovery+-palvelussa.

Ilta-Sanomat tapasi Belórfin sarjan lehdistötilaisuudessa Helsingin keskustassa Ravintola Teatterissa, joka tunnetaan myös julkkisten suosimana yökerhona.

16-osaisen realitysarjan viimeisiä jaksoja kuvataan parhaillaan, siispä tv-kamerat ikuistivat, kun Belórf poseerasi lehtikuvaajille ja antoi toimittajille haastatteluja.

– Heei sinä! Sofia huudahtaa kesken poseerauksen, kun samalle terassille astelee hänen kumppaninsa liikemies Stefan Therman.

Therman hymyilee takaisin ja kehuu paikalla olevalle tuotantotiimin väelle, kuinka Belórfin takana kuvausseinällä olevat kukat ovat upeita.

– Aika upea on tuo sinun puolisosikin, vierestä kuuluu, mihin Therman vastaa myöntävästi ennen kuin kiiruhtaa pois tilanteesta taka-alalle.

Sofia Belórf kertoo tahtoneensa pitää osan elämästään mysteerinä, vaikka onkin aktiivnen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nyt alkaneessa Sofian salaisuudet -sarjassa hän kuvailee olevansa aiempaa avoimempi.

Stefan Therman ei ole aiemmin juuri tahtonut esiintyä itse julkisuudessa. Hän tuli tunnetuksi 9 vuotta kestäneestä avoliitostaan Martina Aitolehden kanssa, mutta tuolloin paria ei nähty esimerkiksi julkisissa tapahtumissa yhdessä.

Nyt myös Therman näkyy Belórfista kertovassa tosi-tv-sarjassa runsaasti. Sarjasta on julkaistu kaksi jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa Belórf toteaa, että häntä on syytetty suotta kodinrikkojaksi, vaikka hänellä ja Thermanilla on pitkä historia.

Belórfin mukaan Therman olisi ihastunut häneen ensimmäistä kertaa jo vuosia sitten vauvakutsuilla, kun Aitolehti odotti tämän ja Thermanin yhteistä lasta. Thermanin ja Aitolehden lapsi täyttää syksyllä yhdeksän vuotta. Belórf myös korostaa, ettei ole ollut Aitolehden kanssa ystävä vuosiin.

Aikoinaan naiset olivat niin läheisiä, että Aitolehti oli jopa Belórfin kaaso tämän avioituessa Niko Nousiaisen kanssa.

Belórf toteaa, että oman parisuhteen näyttäminen tosi-tv-sarjassa oli hänelle helpottavaa.

– Nyt suhteemme on näyttäytynyt vain tietynlaisina otsikoina ja se tuotiin puoliväkisin julkisuuteen, nyt saan itse tuoda suhteesta esiin sen, mitä haluan.

Belórf ja Therman ehtivät jo kertaalleen myös erota viime lokakuussa, mutta nyt Belórf vakuuttaa kaiken olevan hyvin.

Miten teillä menee tällä hetkellä?

– Ihan ok, tuollahan tuo pönöttää, Belórf sanoo ja katsoo kauempana olevaan Thermaniin päin hymyillen.

Sofia Belórf työskentelee nykyään sosiaalisen median parissa. Viime vuodet hänen elämässään ovat olleet myrskyisiä muun muassa Katiska-vyyhdin ja ihmissuhteiden vuoksi.

Sarjassa nähdään, kuinka Belórf muuttaa kuukaudeksi hotelliin asumaan, koska hänen ja Thermanin yhteiselo ei tunnu hänestä hyvältä.

Tällä hetkellä Belórf toteaa hänen ja Thermanin asuvan sekä yhdessä että erikseen.

– Meillä on tällä hetkellä pari eri osoitetta, joissa me asumme. Me menemme vähän fiiliksen mukaan. Asumme välillä Espoossa ja välillä Helsingissä.

– Elämme hetkessä. Meillä on ollut todella pitkä taival yhdessä ja suhteemme alku oli haastava. Ohjelmasta saa fiiliksen siitä, millaista meillä on yhdessä ja ymmärtää paremmin parisuhteemme asioita. Kukaan ei tajua, millaiset paineet on, kun joutuu elämään parisuhdettaan julkisten paineiden alla.

Ennen Thermania Belórf eli avoliitossa Katiska-rikosvyyhdistä tutun Niko Ranta-ahon kanssa. Myös Belórf tuomittiin vyyhtiin liittyen 80 päivän ehdolliseen vankeustuomioon huumausainerikoksesta ja rahanpesusta. Belórf kiistää tienneensä ex-kumppaninsa rikoksista ja on vakuuttanut itsekin olevansa syytön.

Tv-sarjansa lehdistötilaisuudessa Belórf ei tahdo puhua rikostuomiostaan, mutta vakuuttaa, että asia käsitellään perin pohjin tv-sarjassa. Hän kertoo, ettei ole hetkeen jaksanut seurata myöskään Ranta-ahon tuoreimpia kuulumisia.

Belórf ja Ranta-aho asuivat yhdessä Espanjan Marbellassa luksusalueella.

– Kyllä minä sitä välillä edelleen mietin, että herranjestas, siellä minä olen vain aamupuuroja kokkaillut autuaan tietämättömänä siitä, mitä kohta tulemaan pitää.

Belórf kuvaileekin Sofian salaisuudet -sarjan olevan hänen ”jaloilleen nousu -ohjelmansa.”

– Minulle on tapahtunut niin paljon isoja asioita ja tässä kuvataan sitä, miten kaikesta tästä selvitään.

– Haastavinta tässä on ollut se, että on pitänyt olla niin auki ja täysin avoin. Seuraavissa työjutuissani minun ei tarvitse koko ajan näyttää omaa elämääni. Sekin on aika raskasta ja kyllä se ihan työstä käy.

Sofian salaisuudet discovery+ kaksi jaksoa maanantaisin 7.6. alkaen.