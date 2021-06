Meteorologi Anniina Valtonen muistelee omia lakkiaisiaan – yksi asia muuten onnistuneessa päivässä jäi kaivelemaan

Tänään lauantaina juhlitaan aurinkoisessa säässä, sen tietää koko kansan rakastama meteorologi Anniina Valtonen.

Anniina Valtonen tiesi jo nuorena haluavansa meteorologiksi. Nyt haave on totta.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen, 31, muistaa lakkiaispäivästään tietysti ensimmäisenä sään.

– Silloin osui kaunis kesäpäivä, ehkä vähän viileämpi kuin tämän vuoden valmistuneilla.

31-vuotias meteorologi valmistui ylioppilaaksi keväällä 2008 Nastolan lukiosta, jossa hän oli tekniikkalinjalla.

– Vihasin yläastetta, mutta lukiosta tykkäsin tosi paljon.

Lukiossa hän tapasi myös nykyisen aviomiehensä. Seurustelu alkoi lukion ensimmäisen ja toisen vuoden välisenä kesänä.

– Seurustelusta huolimatta halusin panostaa koulunkäyntiin. Tein selväksi poikaystävälleni, että silloin kun on koeviikko, niin silloin luetaan kokeisiin, ja silloin kun on kirjoitukset, silloin luetaan kirjoituksiin. Sitten kun on ne hoidettu, niin sitten voidaan viettää aikaa yhdessä.

Ajattelutapa tarttui myös poikaystävään, nykyiseen aviomieheen, joka innostui korottamaan omia numeroitaan.

Anniina Valtonen kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2008.

Valtosella oli kirjoitusten aikaan jo selvät sävelet siitä, mihin aikoo hakea jatko-opiskelemaan. Selkeä tavoite helpotti kirjoitettavien aineiden valintaa. Valtonen kirjoitti lopulta maantiedon, matematiikan, äidinkielen, englannin ja ruotsin.

Pitkä matikka ja äidinkieli jäivät pisteen päähän L:stä.

– Panostin kaikkeni pitkän matikan kirjoittamiseen ja niillä papereilla pääsinkin suoraan yliopistoon sisään. Opintojen edetessä vaihdoin pääaineeni meteorologiaan.

Lakkiaispäivästään hän muistaa sään lisäksi sen, että juhlia vietettiin lapsuuskodin takapihalla ja sukulaisia oli tullut pitkän matkan takaa. Illan tullen vastavalmistuneet suuntasivat Lahden yöhön.

– Mua harmittaa edelleen, että mun ylioppilaslakki on mulle aivan liian pieni. Luulin silloin, että se johtui vain kampauksesta ja tupeerauksista, mutta sittemmin olen todennut, että ei, kyllä se on pieni, Valtonen nauraa.

Lue lisää: Anniina Valtonen teki historiaa Kultainen Venla -gaalassa – kriisi meinasi iskeä vain minuutteja ennen h-hetkeä

Lue lisää: Meteorologi Anniina Valtonen avautuu saamastaan häkellyttävästä palautteesta – julkaisi napakan kannanoton