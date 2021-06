Game of Thrones -näyttelijä kertoo rajusta kokemuksestaan kuvauksissa ”Se oli ehdottomasti elämäni hirvein päivä”

Game of Thrones-tähti Hannah Waddingham traumatisoitui vesikidutuskohtauksen kuvauksissa.

Game of Thrones -hittisarjan näyttelijä Hannah Waddingham kertoo Colliderin Ladies Night -ohjelman haastattelussa traumaattisesta kokemuksestaan hurjan vesikidutuskohtauksen kuvauksissa. Aiheesta kertoo myös muun muassa Mirror.

Kohtauksessa Waddinghamin näyttelemä Septa Unella -hahmo joutuu Lena Headeyn näyttelemän Cersei Lannisterin kiduttamaksi. Kohtauksessa Cersei Lannister vesikiduttaa Septa Unellaa kaatamalla tämän kasvoille viiniä. Waddinghamin mukaan kohtauksen kuvaukset kestivät 10 tuntia. Englantilaisnäyttelijä vietti työpäivän köytettynä jykevään puiseen pöytään.

46-vuotias Waddingham kertoo, että on huomannut kärsivänsä kuvausten jälkeen vesipelosta ja ahtaanpaikankammosta. Näyttelijä kertoo hankkineensa keskusteluapua kokemukseensa.

– Se oli ehdottomasti elämäni hirvein päivä lukuun ottamatta synnyttämistä, Waddingham kertoo haastattelija Perri Nemiroffille.

Hannah Waddingham (oik.) näytteli Game of Thronesissa Septa Unellaa.

Waddingham kertoo, että kidutuskohtausta muutettiin yllättäen viime hetkellä. Alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan Septa Unellan hahmo olisi joutunut The Mountain -hahmon raiskaamaksi. Waddingham arvelee, että käsikirjoitusta muutettiin, sillä Game of Thrones oli saanut negatiivista palautetta sarjassa aiemmin nähdystä raiskauskohtauksesta.

Waddingham selvisi rankkojen kuvausten loppuun ajattelemalla, ettei tuotantoyhtiö antaisi hänen kuolla kesken töiden. Kokemus oli Waddinghamin mukaan epämukava myös vastanäyttelijä Headeylle, joka joutui kaatamaan nestettä Waddinghamin kasvoille. Kuvauspäivän päätteeksi Waddingham oli mustelmilla ja hänen äänensä oli kiljumisesta käheä.

– Et ole ollut Game of Thronesissa, jos et ole joutunut murjotuksi kunnolla, Waddingham naurahtaa haastattelussa.

Waddingham kertoo haastattelussa, että ammattilaulajan taustansa vuoksi jo pelkkä äänen menettäminen oli hurja kokemus.

Hannah Waddingham tunnetaan tv-roolien lisäksi musikaalilavoilta.

Waddingham on tullut tunnetuksi musikaalinäyttelijänä, ja hänet on nähty Lontoon West Endissä muun muassa Spamalot- ja The Wizard of Oz -musikaaleissa.

Game of Thronesin lisäksi Waddingham on näytellyt muun muassa suosituissa Sex Education- ja Ted Lasso -komediasarjoissa. Waddingham voitti keväällä Critics’ Choice Television Awards -gaalassa parhaan naissivuosan palkinnon roolistaan Ted Lasso -sarjassa.