Kerri Parker korvaa Hollywood-näyttelijät seksikohtauksissa: ”Se on vähän kiusallista, sillä ensin sanomme päivää ja hetken päästä esitämme harrastavamme seksiä”

Kerri Parker haluaa olla Ison-Britannian ykkösstunttinainen ja sijaisnäyttelijä.

Stunt-näyttelijä Kerri Parker , 36, esiintyy Hollywood-elokuvien intiimikohtauksissa sijaisnäyttelijänä, kun päänäyttelijät eivät halua tehdä niitä.

The Sun-lehden mukaan Parker on sijaisnäytellyt esimerkiksi Megan Foxin roolihahmoa elokuvassa How To Lose Friends & Alienate People, ja vuonna 2010 Parker näytteli kuuluisan Robin Hood -elokuvan intiimeissä kohtauksissa Jessica Rainen roolihahmoa Gloucesterin prinsessa Isabellea ja Cate Blanchettin hahmoa neito Mariania.

– Tapasin miesvastanäyttelijän kymmenen minuuttia ennen kuin kiipesimme turkiksilla vuorattuun sänkyyn, Parker kertoo.

– Se on vähän kiusallista, sillä ensin sanomme toisillemme päivää ja hetken päästä tuijotamme toisiamme pitkään erikoisissa ihonvärisissä alusvaatteissa ja esitämme, että kohta harrastamme seksiä. Vitsailemmekin, että etenemmepä nopeasti ensitreffeiksi, entinen armeijan lääkintämies Parker toteaa the Sunille.

Seksikohtauksissa käytetään myös erilaisia kikkoja, jos tunnelma menee liian intiimiksi.

– Kerran ohjaaja osoitti paikkamme sängyllä, ja väliimme työnnettiin intiimipehmuste. Pehmusteita käytetään, jos miesnäyttelijä ei voi hillitä itseään. Sellaista voi sattua ja pehmuste varmistaa, että molemmat kokevat olonsa turvalliseksi ja säilyttävät oman henkilökohtaisen tilansa, Parker kertoo.

Parker on sijaisnäyttelijyyden lisäksi muun muassa vuorikiipeilyohjaaja ja ammattisukeltaja.

Parker kertoo valmistautuvansa myös muilla keinoilla intiimeihin kohtauksiin.

– Pelkään usein, että henkeni haisee, joten kannan aina rintaliiveissäni minttupastilleja ja nappaamme niitä säännöllisesti kuvauksissa suuhun, Parker selittää.

Parker toteaa, että Robin Hood -elokuvan hahmojen sijaisnäyttelemiseen valmistautuminen vaati kuukausien työn, vaikka hän näkyykin lopullisissa kohtauksissa vain pieniä hetkiä.

– Treenasin, olin dieetillä ja tutkin sekä Caten että Jessican kuvia, jotta olisin varmasti samoissa mittasuhteissa, Parker kertoo.

Parker kertoo, että glamourmaisen ulkonäkönsä takia ihmiset eivät usko, että hän itseasiassa osaa suuren määrän erilaisia stunt-taitoja.

– Olen vuorikiipeilyohjaaja ja huippuajaja ja osaan ampua lukemattomalla määrällä erilaisia aseita. Minulla on myös musta vyö karatessa ja olen ammattisukeltaja, Parker luettelee.

Viimeisimpänä sijaisnäyttelynä Parker on esittänyt Liz Hurleyn roolihahmoa The Royals -sarjassa. Parker toteaa, kuinka tärkeää hänen työssään on syödä terveellisesti ja liikkua päivittäin, mutta hän lisää, että Hurleyn sijaisnäyttelijänä hän ei usein syönyt kuvauspäivinä lainkaan.

– Hän on niin hoikka, ja kehoni täytyi muistuttaa hänen vartaloaan kunnolla, Parker kertoo.

Parkerin tavoitteena on olla Iso-Britannian ykkösstunttinainen ja sijaisnäyttelijä. Ammatissa on kuitenkin myös varjopuolensa, ja Parker toteaa, että intiimien kohtausten sijaisnäyttely on ollut haitta esimerkiksi hänen rakkauselämälleen.

– Vietin suurimman osan Los Angeles -ajastani sinkkuna. Kaikista poikaystävistäni tuli kateellisia läheisistä kohtauksista ja he eivät pitäneet siitä, että päihittäisin heidät urheilussa ja ajamisessa, Parker toteaa.