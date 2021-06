Tällainen oli Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin myrskyisä ero vuonna 2004 – latinolaulajan suhteet ovat päättyneet usein riipaisevasti

Jennifer Lopez on ollut kihloissa viisi kertaa ja naimisissa kolme. Hänen lyhin liittonsa kesti vain 10 kuukautta.

Laulaja Jennifer Lopezin ja näyttelijä Ben Affleckin uudelleen eloon heränneestä suhteesta tihkuu jälleen uutta tietoa.

Yhdysvaltalainen Page Six -lehti kertoo, että kaksikko suuntasi maanantai-iltana romanttiselle illalliselle yhdessä toisiinsa kietoutuneina. Kaksikko piti toisiaan onnellisina kädestä kiinni ja Lopez nojaili Affleckin rintaan ihastuneen oloisena, lehti raportoi.

Aiemmin on kerrottu, että Lopez ja Affleck palasivat huhtikuussa yhteen 17 vuoden jälkeen.

”Hollywoodin superpari” hurmasi kaikki. Kuva vuodelta 2003.

Pariskunta muistetaan 2000-luvun alun ”superparina”, joka ehti olla kihloissakin.

Tammikuussa 2004 Lopez kertoi suureksi yllätykseksi julkisuuteen tiedottajansa välityksellä, että on purkanut kihlauksen.

Fanit olivat jo odottaneet kieli pitkällä superparin hulppeaa hääjuhlaa, jonka piti alun perin toteutua jo syyskuussa 2003. Häät oli tarkoitus järjestää Santa Barbaran tunnelmallisessa rantakaupungissa Kaliforniassa.

Kaksikko ilmoitti kuitenkin vain päiviä ennen H-hetkeä, että he aikovat lykätä juhlia. Syyksi he kertoivat ”häihin kohdistuneen valtavan mediahuomion”.

– Kun huomasimme vakavissaan suunnittelevamme kolmen eri hämäysmorsiamen palkkaamista houkutuslinnuiksi eri kohteisiin, tajusimme, että jokin on nyt mennyt pieleen, pariskunta muotoili.

Sitten yhtäkkiä pariskunta erosikin kokonaan vain 18 kuukautta kestäneen suhteen jälkeen.

Lopezin tiedottaja ilmoitti ykskantaan, että Lopez purki kihlauksen.

Affleckin tiedottaja viestitti puolestaan medialle, että Affleck ei aio kommentoida halaistua sanaa erosta julkisuudessa.

– En aio vahvistaa mitään hänen yksityisestä elämästään. Emme halua tulla vedetyksi juoksuhiekkaan. Kaikki haluavat vain sotaa. Sitä ei tule tapahtumaan meidän puoleltamme, kuuluivat Affleckin tiedottajan sanat.

Affleck, 48 vuotta, alkoi seurustella pian eron jälkeen näyttelijäkollega Jennifer Garnerin kanssa. He menivät naimisiin vuonna 2005 ja saivat yhdessä kolme lasta. Pariskunta erosi virallisesti vuonna 2018.

Lopezilla, 51 vuotta, on sen sijaan ollut vaiheikas rakkaushistoria. Hän on ollut viisi kertaa kihloissa, joista kolme jatkui avioliiton solmimiseen asti. Vakavissa parisuhteissa hän on ollut useamman kerran.

Kuvassa JLo:n ensimmäinen aviomies Ojani Noa.

Hänen ensimmäinen avioliittonsa tuottaja Ojani Noan kanssa kesti vain 11 kuukautta. Eron jälkeen he yrittivät jatkaa ystävinä. Lopez palkkasi Noan työskentelemään omistamassaan ravintolassa vuonna 2002, mutta antoi tälle potkut vain kuuden kuukauden työsuhteen jälkeen.

Lehtitietojen mukaan ex-avioparilla ei ole nykyään kovin paljon positiivista sanottavaa toisistaan. Vuonna 2007 oikeuden määräämä sovittelija asetti Noalle kiellon puhua Lopezista ”negatiivisessa valossa” julkisuudessa.

Sean ”Diddy” Combs on kuvaillut Jenniferin olleen yksi hänen elämänsä suurimmista rakkauksista.

Yksi Lopezin tunnetuimmista suhteista oli niin ikään lyhyt. Lopez seurusteli räppäri Sean ”Diddy” Combsin kanssa vuosina 1999–2001. Lopez on sanonut eron johtuneen Combsin pettämisestä. Combs puolestaan on vihjannut sanoituksissaan, että latinokaunotar oli hänen elämänsä suurimpia rakkauksia. Nykyään kaksikko on tiettävästi hyvissä väleissä.

Lopezin toinen avioliitto päättyi vielä nopeammin kuin ensimmäinen. Laulaja rakastui päätä pahkaa tanssija Cris Juddiin Love Don’t Cost A Thing -hittikappaleensa musiikkivideon kuvauksissa. Pariskunta oli naimisissa vain 10 kuukautta.

Judd lateli suorat sanat erosta US Weekly -lehdelle vuonna 2014.

– En voi antaa teille vastausta siihen, miksi hänen suhteensa eivät toimi. Minun mielestäni se vaatii työtä. Kyse on siitä, haluatko tehdä töitä sen eteen vai et. Jokaisella meistä on taakkamme kannettavana ja ongelmia.

– Kun menet naimisiin, et voi vain kävellä tiehesi, mies täräytti.

Cris Judd ehti olla avioliiton satamassa latinolaulajan kanssa vain 10 kuukautta ennen eroa.

Lopezin pitkäaikaisin parisuhde alkoi sen jälkeen kun hän erosi Affleckista. Lopez ja laulajakollega Marc Anthony avioituivat kesäkuussa 2004, eli vain puoli vuotta Affleckin ja Lopezin eron jälkeen.

Anthony ja Lopez saivat vuonna 2008 yhdessä kaksoset Emmen ja Maximilianin. Suhde ei kuitenkaan kestänyt. Ero tuli vuonna 2011.

Lopez kommentoi itse eroaan lastensa isästä US Weeklylle vuonna 2016. Hän myönsi, että ero oli hänelle todella kova pala ja hän tunsi paljon vihaa sen jälkeen.

– Mutta Marc on lasteni isä, eikä se asia lähde koskaan pois. Minun on siis tehtävä töitä sen eteen, että asiat menevät hyvin, laulaja sanoi.

Erottuaan Marc Anthonysta Lopez aloitti pian muutaman vuoden on-off-suhteen erään taustatanssijansa kanssa. Tanssija kuvaili Lopezia haastattelussa jälkikäteen ”ilmiömäiseksi”.

Marc Anthony on Lopezin pitkäaikaisin kumppani ja lasten isä. He olivat yhdessä vuosina 2004–2011.

Vuonna 2017 laulaja alkoi tapailla Yankee-tähti Alex Rodriguezia. He ilmoittivat kihlauksestaan vuonna 2019. Maaliskuussa 2021 eroilmoitus pamahti julki.

– Olemme tajunneet, että on parempi jatkaa vain ystävinä ja aiomme pysyä sellaisina. Jatkamme yhdessä työskentelemistä ja toistemme tukemista yhteisissä työprojekteissa, he ilmoittivat.

Lähteitä: Page Six, US Magazine, Women’s Health Magazine