Apu: Pirkko Saision kylmät sanat kaikuvat edelleen näyttelijätytär Elsa Saision korvissa – tyttären on vieläkin vaikeaa sulattaa äitinsä ajatusmaailmaa

Näyttelijä Elsa Saision äidille ura on aina ollut perhettä tärkeämpi.

Näyttelijä Elsa Saisio vietti lapsuutensa kahdestaan äitinsä kirjailija, näyttelijä ja ohjaaja Pirkko Saision kanssa. Tuoreessa Apu-lehdelle antamassaan haastattelussa Saisio kertoo, millaista oli elää boheemissa kulttuurikodissa.

Saisio paljastaa Apu-lehdessä, kuinka hänen äidilleen Pirkko Saisiolle perhe ei ole koskaan ollut elämässä tärkeintä. Saisio muistaa edelleen äitinsä julkisesti lausumat sanat.

– Äiti on monta kertaa luetellut, että hänen arvojärjestyksensä tässä maailmassa olemisessa on: ensin tulee työ, sitten yhteiskunta, seuraavaksi kaverit ja perhe neljäntenä. Vaikka se voi olla vähän kärkevämmin sanottu kuin mitä hän ihan ihan ihan oikeasti ajattelee, jonkinlainen totuus siellä on takana. Tällaista arvojärjestystä minun on kauhean vaikea sulattaa.

Pirkko Saisio on palkittu kirjailija ja ohjaaja.

Saisio kuitenkin naurahtaa äitinsä antamalle neuvolle, jonka mukaan hän ei koskaan saisi ryhtyä kotiäidiksi, sillä se ei äidin mukaan ollut oikea ammatti.

– Tuota kotiäitiä mietin silloin, kun jäin itse hoitamaan lapsiani heidän syntymiensä jälkeen. Äidille – ja itsellenikin työ on aina ollut niin olennainen osa identiteettiä, Saisio pohtii Apu-lehden haastattelussa.

Saisio kertoi Me naiset -lehdelle tammikuussa 2018 hänen lapsuutensa erikoisesta arjesta.

– Arki oli kaoottista. Välillä katkesivat sähköt, kun laskut olivat jääneet maksamatta, ja meillä oli aina hirveästi äidin kavereita juhlimassa jatkoilla, Saisio kertoo Me Naisissa.

Elsa Saisio näyttelee Kummeli esittää: Kontio & Parmas -sarjassa.

Saisio vietti lapsuutensa Helsingin Kalliossa äitinsä Pirkko Saision kanssa. Myös Pirkko Saision puoliso, elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalo muutti Saisioille Elsan ollessa 1,5-vuotias.

Saisio tähdittää Kummeli esittää: Kontio & Parmas -sarjaa, jonka kolmas tuotantokausi on nähtävissä Nelosella ja Ruudussa. Hänen äitinsä Pirkko Saisio on palkittu kirjailija, näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja.