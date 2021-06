Sointu Borgin vanhemmat kauhistuivat, kun hän päätyi abivuotenaan Petri Nygårdin videolle leikkimään tyynysotaa – ”Lukiossa riehaannuin täysin”

Sointu Borg kuvailee abivuotensa olleen villi.

28-vuotias kauppatieteiden maisteri Sointu Borg on raivannut itse oman uranpolkunsa, joka on hyvin erilainen kuin muilla ekonomeilla. Ura tapahtuma-alalla sai eräänlaisen alkusysäyksen abivuotena, jolloin Borg päätyi rääväsuisen räppäri Petri Nygårdin Pillumagneetti-videolle leikkimään tyynysotaa.

Borgia itseään muisto naurattaa edelleen, mutta vanhempia tyttären villi abivuosi hirvitti.

– Olin ollut tuttu näky Tampereen yökerhoissa jo alaikäisenä, kun ramppasin baareissa siskon papereilla, Borg paljastaa.

– Villit vuoteni alkoivat lukion kolmannella. Olin aina ollut hyvä oppilas, kasin ja ysin keskiarvo. Lukiossa riehaannuin täysin ja päädyin Petri Nygårdin Pillumagneetti-videolle. Vanhemmat olivat aivan kauhuissaan, että herranjumala mitä täällä tapahtuu, hän nauraa.

Kipinä tapahtuma-alalle syttyi ”villinä vuosina”, jolloin Borg aloitti työt Sedu Koskisen yökerhossa.

– Rupesin sitten työkseni pyörimään yökerhoissa. Äiti on myöhemmin vitsaillut, ettei hän oikein tiedä mitä abivuotena tapahtui, mutta kaipa löysin yökerhosta sisäisen intohimoni.

Diili-voittajanakin tunnettu Borg kuvailee lukio viimeisen vuoden olleen melkoista haipakkaa, mutta kirjoituksista hän suoriutui kunnialla.

– Oli kirjoitukset, tein duunia ja suoritin D-tutkinnon konserttikanteleesta. Se oli intensiivistä aikaa, mutta sen ikäisenä jaksaa bilettää ja lukea. Riehakkuus ei mennyt koulun edelle, vuonna 2011 ylioppilaaksi Sammon keskuslukiosta kirjoittanut Borg sanoo.

Tuore ylioppilas vuonna 2011.

Perheen akateeminen tausta ei Borgin mukaan vaikuttanut hänen urapolkuunsa tai asettanut paineita opiskelujen suhteen. Hän sanoo vanhempiensa aina kannustaneen häntä seuraamaan sydäntään.

– Näin itsessäni jo kouluaikoina eron moniin opiskelutovereihin, joiden mielestä akateemisuus on älykkyyden merkki. Meillä on kotona aina sanottu, että ollaan ihan tavallista verkkarikansaa.

– Ne miljonäärit, jotka minä tunnen, eivät ole kouluja käyneet. On ihmisiä, jotka pärjäävät uralla ja elämässä hyvin, mutta heille ei vain ole koulu maistunut, Borg sanoo.

Borg sanoo ärsyyntyvänsä vastakkainasettelusta ja siitä, että jotkut saattavat pitää yliopistoa suuremmassa arvossa kuin vaikkapa ammattikorkeakoulua.

– En tykkää tärkeilystä. Minulle suuri shokki, kun kauppiksessa kaverit veivät siippansa vanhemmilleen näytille ja ehtona oli, että seurustelukumppanin on opiskeltava yliopistotasolla. Se on naurettavaa.

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua opiskelujen aiheuttamista paineista ja siitä, kuinka nuorten pitäisi löytää nopeasti oma alansa, päästä opiskelemaan ja tienaamaan rahaa. Borg kuvailee nuorille asetettujen vaatimusten olevan epärealistisia.

– On kurjaa, että monet saavat kuulla jo lapsuudesta asti, mihin heistä on ja mihin ei. Olisi tärkeää pystyä hiljentämään ne äänet.

– On kohtuutonta vaatia, että ihminen tietää 17–18-vuotiaana mitä haluaa loppuelämällään tehdä. Niin nuorilla on jo burn out ja se on aivan hullua. Koen, että koulut kannattaa hoitaa hyvin, mutta täydellisyyttä ja laudatureita ei tarvitse lähteä tavoittelemaan. Itse tein aina sen verran kuin piti ja halusin käyttää muun ajan hauskanpitoon.