Anna Puu julkaisi yhteiskuvan pienen poikavauvansa kanssa – julkkikset ihastuivat herkkään otokseen

Anna Puu sai toisen lapsensa toukokuun puolivälissä.

Laulaja Anna Puu, 39, lisäsi Instagramiin hellyttävän yhteiskuvan parin viikon ikäisen poikansa kanssa.

Valkopukuista pienokaista sylissään pitävä Anna poseeraa kuvassa hymyillen suoraan kameralle.

Laulaja on lisännyt kuvaan tekstin The Ultimate Intergalactic Love Odyssey, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa ääretöntä galaksien välistä rakkauden seikkailua. Tekstin perään hän on liittänyt hashtagit #kapselipoika ja #rakkausgalaksiträjähtelee.

Puu on aiemminkin käyttänyt lapsestaan sosiaalisessa mediassa hashtagia #kapselipoika, joka viittaa hänen ja Olavi Uusivirran helmikuussa julkaistuun yhteiskappaleeseen 2020.

Kuvatekstillä taas vihjataan Anna Puun vuoden 2019 Hartwall-areenan keikkaan, joka kantoi nimeä The Ultimate Intergalactic Love Odyssey 2.0.

Suloinen yhteiskuva on kerännyt paljon ihastelevia kommentteja laulajan seuraajilta. Sydämellisiä reaktioita ovat lisänneet myös monet julkisuuden henkilöt, kuten Maria Veitola, Vappu Pimiä ja Paula Vesala.

– Olen edelleen myyty, laulaja Samu Haber kirjoittaa sydänsilmäisten emojien kera.

– Ihanat rakkaat, kehuu Janna Hurmerinta.

Toukokuun puolivälissä syntynyt poika on Anna Puun ja hänen tuottajapuolisonsa Jukka Immosen ensimmäinen yhteinen lapsi. Pariskunta on ollut yhdessä viitisen vuotta. Puulla on aiemmasta liitostaan vuonna 2010 syntynyt tytär.

Anna Puu ja Jukka Immonen kuvattuna Linnan juhlissa vuonna 2018.

Alun perin Anna Puu nousi julkisuuteen vuonna 2008, kun hän sijoittui toiseksi Idols-laulukilpailussa. Sittemmin hän on julkaissut viisi albumia, ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä.

Puu on nähty televisiossa muun muassa Vain elämää -ohjelmassa sekä The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajana.