Suvi Pitkänen toteaa Realityrakkautta-podcastissa, ettei vastaa tavallista suomalaista äiti-imagoa.

Suvi Pitkänen on kauneusalan ammattilainen, DJ ja tosi-tv-tähti.

Kauneusalan ammattilainen ja tosi-tv-tähti Suvi Pitkänen kertoo Realityrakkautta-podcastissa puhuvansa itselleen tärkeistä ulkonäköasioista myös 4- ja 8-vuotiaiden lastensa kanssa.

– Kahdeksanvuotias tyttöni on kasvanut sen keskellä, että puhun avoimesti vartaloista, tisseistä ja pyllyistä. Nyt kun hän on koulussa, puhumme ulkonäöstä vähän eri tavalla, mutta en häpeile puhua tyttöjen vartaloista, Pitkänen toteaa podcastissa.

Eri kauneusoperaatioilla itseään ehostanut Pitkänen mainitsee, että hän ei puhu lapsilleen esimerkiksi omista rinnoistaan vaan vartaloista, liikunnasta ja omassa kehossa olonsa hyväksi tuntemisesta ylipäänsä.

– Uskokaa tai älkää, olen tosi usein tukka paskaisena ja ilman meikkiä verkkareissa kotona. Mun lapset tiedostavat, että tämä on myös äiti, Pitkänen kertoo.

Pitkänen kertoo itse keskustelevansa paljon nuorten lastensa kanssa siitä, millainen puhe vartaloista ja ulkonäöstä on hyväksyttävää ja millainen ei.

– Herää hyvä kysymys, keskustellaanko vaikka tisseistä ja pyllyistä oikeasti kuinka paljon nuorten kanssa. Mielestäni on normaalia, että niistä pitää vähän keskustella, koska lapsilla herää kysymyksiä väkisinkin.

Suvi Pitkänen Selviytyjät-tv-sarjassa.

Pitkänen pohtii Katri Utulan podcastissa, kokevatko esimerkiksi Pitkäsen lapset helpommin ulkonäköpaineita, sillä äidille on tehty kauneusleikkauksia ja Pitkänen itse keskittyy paljon ulkonäköönsä myös työnsä puolesta.

– Kyllä tyttöni on kysynyt, että tuleeko minulle noin isot tissit tai huulet kuin sinulle, ja olen sanonut, että ei tule. Vastaan näihin kysymyksiin, mutta en muuten oikein puhu ulkonäöstä. Enemmän meillä kotona puhutaan liikkumisesta ja hyvästä olosta, Pitkänen kertoo.

Suvi Pitkänen tekee nykyään paljon sosiaalisen median yhteistöitä.

Pitkänen toteaa, että hänen ulkonäkönsä provosoi ihmisiä ja hän saa paljon viestejä myös koskien hänen äitiyttään.

– En vastaa sellaista äiti-imagoa. Me olemme kasvaneet kulttuuriin, että äiti on äiti ja äidin pitää näyttää mammalta. Äidin pitää antaa kaikkensa lapsilleen, kuten myös minä annan, mutta minullakin on oikeus olla sama minä kuin olen aikaisemminkin ollut, Pitkänen kertoo.