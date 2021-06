”En kestä enää yhtäkään yötä” Marja Hintikka avautui Instagramissa raskaasta päivästään – sitten hän julkaisi kuvan, joka kertoi enemmän kuin tuhat sanaa

Marja Hintikka avautui Instagramissa lapsiperhearjen haasteista.

Juontaja Marja Hintikka on tunnettu rehellisistä päivityksistään sosiaalisessa mediassa. Hintikka on useampaan otteeseen kertonut muun muassa lapsiperhearjen haasteista omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Hintikalla ja hänen puolisollaan Ile Uusivuorella on kolme lasta, joista nuorin on neljävuotias.

Keskiviikkona Hintikka valitteli Instagram-tilinsä tarinat osiossa huonoa päiväänsä.

– Ei ollut tänään ihan meikäläisen päivä. On pitänyt miettiä ensi syksyn aikatauluja ja se tuntuu tosi työläältä ja hähmäiseltä vielä tässä vaiheessa ja kaikki on tietenkin maailmantilanteenkin takia hyvin epämääräistä.

Hintikka myös kertoi seuraajilleen, että pariskunnan nuorin lapsi on alkanut heräillä öisin ja pienokainen vaeltelee pois sängystään. Hintikka kertoi ehtineensä nauttia hyvistä yöunista kuukauden päivät, mutta nyt yölliset heräämiset tuntuvat taas äärimmäisen raskailta.

– Musta tuntuu, että mä en kestä enää yhtäkään yötä tässä elämässä, jossa mut väkisin herätetään. Mä vajoan johonkin aivan koomaan saman tien. Se ei vaan enää skulaa, Hintikka kertoi tarinassaan.

Hintikan päivää onnistuivat onneksi piristämään lapset, jotka juontaja nappasikin syliinsä kotona. Hintikka julkaisi Instagram-tilillään hellyttävän kuvan ja vielä koskettavamman kuvatekstin, jossa puhuu kauniisti lapsistaan.

– Tänään ei ollut mun päivä. Onneksi on nää tyypit, jotka halii vaikka koko maailman ehjäksi. Saa rakastaa ja tulla rakastetuksi, juuri sellaisena kuin on, Hintikka kirjoitti kuvatekstissään.

Marja Hintikalla Ilkka ”Ile” Uusivuorella, 41, on kolme yhteistä lasta. Lapset ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017. Hintikka on aiemmin kertonut heidän eroavaisuuksistaan vanhempina. Hintikan mukaan Ile hallitsee rutiinit, kun taas hän itse on boheemimpi heittäytyjä.

– Olen oppinut Ileltä valtavasti arjen pyörittämisestä. Hän on osallistuva isä, juontaja kehui IS:n haastattelussa vuonna 2015.

Äitinä Hintikka on kertonut olevansa mielikuvituksekas. Hän leikkii, kertoo tarinoita ja keksii mielellään uutta. Toisaalta hän toivoo olevansa lempeä ja turvallinen syli lapsilleen.

– Vanhempien pitäisi pysähtyä useammin kiittämään itseään. Vanhemmuus on maraton. Ei haittaa, vaikka yksi päivä menee pipariksi, kunhan pääsee maaliin, hän muistutti.