Eevi Teittinen ja Teemu Packalén odottavat esikoistaan – kertoivat ilouutisen kekseliäällä kuvalla

Pariskunnan esikoisen laskettu aika on joulukuussa.

Fitness-tähtenä ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Eevi Teittinen ja vapaaottelija Teemu Packalén odottavat esikoistaan. Pariskunta kertoi ilouutisen seuraajilleen sosiaalisessa mediassa. Teittinen jakoi kaksikosta hupaisan kuvan, jossa näkyy hänen somasti pyöristynyt vatsansa.

– Epätodellinen fiilis hei! Nyt tää turvotus ei johdukaan siitä ruisleivästä, vaan syynä tyyppi, joka saapuu joulukuussa. Käytiin morjestamassa ultrassa ja sieltä tuli alkuun useita potkuja, pari takakäden suoraa ja muuten pidettiin suojaus ylhäällä, Teittinen iloitsi Instagramissa.

– Vähän mietityttää, kuinka kova se meno tulee olemaan kun spekseinä se, että Teemu juoksi alle puolivuotiaana ja itselläni oli valjaat. NO, ITTE KU TEKEE NI SITÄ SIT SAA. Odotetaan jo tän sirkuksen tuloa kaupunkiin, hän kirjoitti.

Teittisen päivitys täyttyi välittömästi tykkäyksistä ja onnitteluviesteistä. Muun muassa Alma Hätönen, Ile Uusivuori sekä Nanna Karalahti kiirehtivät heti onnittelemaan kaksikkoa tulevan perheenlisäyksen johdosta. Myös Teittisen ex-kihlattu Uniikki eli Dan Tolppanen riensi onnittelemaan pariskuntaa.

Eevi Teittisellä on takanaan menestyksekäs ura. Hän voitti bikini fitnessin suomenmestaruuden vuonna 2015 ensimmäisissä SM-kisoissaan. Teittinen on myös tunnettu somepersoona. Fitnesspäiväkirjoissa Teittinen on nähty ensimmäiseltä kaudelta alkaen. Ensimmäinen kausi esitettiin AVA-kanavalla 2015.

Teittinen on kertonut julkisuudessa avoimesti olleensa huolissaan siitä, miten hänen hormonitoimintansa pelittäisi fitness-vuosien jälkeen.

– Fitnesskisaamisen jälkeen olen usein pohtinut sitä, voinko tulla raskaaksi? Ennen sitä en osannut edes kyseenalaistaa asiaa. Myös ikä saa miettimään asioita syvemmin ja olen miettinyt oman perheen saamista erityisen paljon viime aikoina. Minusta tämä on äärimmäisen vaikea ja hauras asia. Raskaaksi tuleminen ei ole itsestäänselvyys kaikille, Teittinen pohti blogissaan vuonna 2018.

Teittisen ja UFC-ottelija Teemu Packalénin romanssi tuli julkisuuteen keväällä 2017, ja pari on pitänyt yhtä siitä asti. Ennen Packalénin tapaamista Teittinen oli miltei vuoden sinkkuna. Sitä ennen hän oli kihloissa rap-artisti Uniikin kanssa.

Nyt Teittinen ja Packalén asuvat yhdessä Kaarinassa. Pariskunnalla on myös kakkoskoti Helsingissä. Teittinen ja Packalén ovat kertoneet hankkineensa vuokra-asunnon pääkaupungista, sillä se helpottaa huomattavasti molempien kiireisiä työkuvioita.