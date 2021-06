Ohjaaja halusi leikata Kate Winsletin ”vatsamakkarat” pois seksikohtauksesta – näyttelijältä yllättävä reaktio

Hollywoodin suostuimpiin naisnäyttelijöihin lukeutuva Kate Winslet nähdään pääroolissa huhtikuussa ensi-iltansa saaneessa Mare of Easttown -sarjassa.

Kate Winsletin tähdittämä uutuussarja Mare of Easttown sai ensi-iltansa suoratoistopalvelu HBO:ssa huhtikuussa. Winslet, 45, näyttelee sarjassa etsivää, joka tutkii Philadelphian lähellä sijaitsevassa pikkukaupungissa tapahtunutta murhaa.

Hiljattain Winslet antoi New York Timesille haastattelun kiitellystä roolisuorituksestaan sarjassa. New York Timesin mukaan Winsletille oli tärkeää, että hänen hahmonsa näyttäisi ikäiseltään ja että hänen vartalonsa näyttäisi aidolta 45-vuotiaan naisen vartalolta kaikkine epätäydellisyyksineen.

Asia nousi puheeksi myös sarjan taustatiimin keskuudessa. Winslet paljastaa lehdelle antamassaan haastattelussa, että ohjaaja Craig Zober olisi halunnut editoida sarjassa nähtävää intiimikohtausta jälkikäteen, jotta Winsletin vatsamakkarat eivät näkyisi ruudulla. Kyseisessä kohtauksessa Winsletin roolihahmo harrastaa seksiä hänen vastanäyttelijänsä Guy Pearcen roolihahmon kanssa.

– Uskallakin, Winslet kertoo sanoneensa ohjaajalle kuultuaan tämän suunnitelmista.

Winsletin vastanäyttelijänä nähdään Guy Pierce.

Winslet myös kertoi kertaalleen tyrmänneensä sarjan mainosjulisteen, sillä sitä oli käsitelty liikaa. Winsletin mukaan kuvasta oli editoitu muun muassa hänen silmiensä ympärillä olevia ryppyjä.

Winslet kertoi How I Found My Voice -podcastissa helmikuussa, että Mare of Easttownin kuvauksissa näyttelijöillä ei ollut tukenaan erityistä seksikohtauksia suunnittelevaa ihmistä. Mare of Easttown -draamasarjassa Winstonin vastanäyttelijänä nähdään Pearcen ohella vasta 20-vuotias Angourie Rice.

Winsletin mukaan tv-sarjoissa ja elokuvissa on nykyään intiimikohtausten koordinaattori, joka käy kohtausten kuvaamisen läpi näyttelijöiden kanssa. Winsletin mukaan koordinaattoria ei käytetty HBO:n ohjelman kuvauksissa, koska Ricen hahmo oli pukeissa koko seksikohtauksen ajan.

Winslet on Oscar-palkittu näyttelijä.

Tämä ei Winsletin mukaan kuitenkaan tehnyt kohtauksen kuvaamisesta yhtään sen helpompaa. Niinpä näyttelijä riensi nuoremman kollegansa avuksi.

– Hän vaikutti hermostuneelta. Sanoin hänelle, että olen täällä tukenasi, enkä lähde kuvauspaikalta, Winslet kertoo podcastissa.

– Angourie vastasi, että luojan kiitos, Kate. Niinpä minä piilouduin takakonttiin, Winslet paljastaa.

Winslet toteaa podcastissa tietävänsä omasta kokemuksestaan, kuinka epämukavaa seksikohtausten kuvaaminen voi olla.

– Joskus jopa ohjaajista on kiusallista keskustella intiimeistä kohtauksista näyttelijöiden kanssa, vaikka kuvattaisi pelkkää suutelemista, näyttelijä tietää kertoa.

