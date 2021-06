Jethro Rostedt luki netistä villin huhun koronarokotteen sivuvaikutuksista – testasi teoriaa hulvattomalla videolla

Jethro Rostedt kertoo Instagramissa saaneensa koronarokotteen.

Turussa asuva kiinteistövälittäjä ja viihdepersoona Jethro Rostedt liitty hiljattain koronarokotteen ensimmäisen annoksen saaneiden suomalaisten joukkoon. Rostedt, 45, kertoi asiasta omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään.

Samalla Rostedt kertoi testanneensa internetissä levinnyttä teoriaa, jonka mukaan rokotteen pistokohdasta tulisi magneettinen. Rostedt halusikin testata huhun paikkansa pitävyyttä ja testasi teoriaa videolla, jonka hän jakoi seuraajilleen sosiaalisessa mediassa.

– Kutsu rokotukseen tuli, joten niinpä läksin vastaamaan huutoon. Samalla suoritan tutkimuksen. Somessa ja netissä on nimittäin väitetty, että rokotteen pistokohtaan jäisi jääkaappi-magneetti kiinni. Testaan väitteen, Rostedt avaa videon sisältöä Instagramissa.

Hulvattomalla videolla nähdään kuinka Rostedt menee paikalliseen lääkärikeskukseen ottamaan ensimmäistä rokotettaan. Rokotuksen jälkeen Rostedt kaivaa taskustaan jääkaappimagneetin testatakseen, pitääkö netissä levinnyt huhu paikkaansa.

– Noniin, se meni sinne ja koitetaanpa nyt sitten magneetin kanssa, että jääkö se kiinni. Ei se jää, Rostedt nauraa magneetin tipahtaessa lattialle.

Rostedt ei luovuttanut, vaan testasi teoriaa uudemman kerran.

– Nyt on kulunut noin kolme minuuttia. Mä testaan vielä kerran, että jääkö se magneetti kiinni. No ei se jää, Rostedt totesi toistamiseen, kun magneetti tippui jälleen lattialle.

Jo yli puolet suomalaisista on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen. THL:n arkisin päivittyvän tilaston mukaan 2. kesäkuuta mennessä koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 2 510 921 henkilöä. Toinen annos on puolestaan ehditty antaa 500 403 henkilölle.

Koronatartuntojen määrä on niin ikään laskenut Suomessa. 2. kesäkuuta Suomessa havaittiin THL:n mukaan 128 uutta koronavirustartuntaa.

