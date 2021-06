Miljoonien seuraama Instagram-kaunotar lätkäisi julki todellisen kuvan vartalostaan - video paljastaa karun totuuden

Meikkitaiteilija ja kansainvälisesti tunnettu kauneusbloggaaja Huda Kattan haluaisi nähdä enemmän aitoja kuvia.

Huda Kattanin Youtube-kanavalla on yli 3,7 miljoonan tilaajaa.

Huda Kattan on amerikkalainen meikkitaiteilija, kauneusbloggaaja ja yrittäjä. Hän on Huda Beauty -kosmetiikkasarjan perustaja. Kattanilla on yli 2,3 miljonaa seuraajaa Instagramissa.

Nyt Kattan on julkaisisut sosiaalisen median palvelussa videon, jossa hän näyttää kuinka hänen vartaloaan muokataan.

Syy videon julkaisuun on yksinkertainen: Kattan on kyllästynyt editoituihin ja photoshopattuihin kuviin, joita Instagram on täynnä.

– Olen saaneet tarpeekseni ylieditoiduista ja käsitellyistä valokuvista, jotka eivät ole tarpeeksi todellisia, hän kirjoittaa.

– Meidän kaikkien on katsottava peiliin ja aloitettava itsestämme.

– Tässä on ”ei niin täydellinen” valokuva, joka on otettu GloWish-kampanjan kuvauksissa. Ajattelin, että olisi todella kiinnostavaa näyttää teille, kuinka kuvaa voidaan käsitellä, kun sillä yritetään myydä epärealistisia kauneusodotuksia.

