Päivi, 59, poseeraa rohkeasti Instagramissa – asiantuntija sanoo suoraan, mitä ajattelee nykyajan kauneuskäsityksestä

Päivi ja Maaria ovat aikuismalleja, jotka julkaisevat upeita kuviaan ylpeästi sosiaaliseen mediaan.

Epärealistiset kauneusihanteet ja ikuinen nuoruuden tavoittelu ovat puhuttaneet runsaasti viime vuosina.

Sosiaalinen media määrittelee 2010- ja 2020-luvuilla paljon sitä, mitä pidämme kauniina. Samalla niin kutsuttu kehopositiivisuusilmiö on yleistynyt räjähdysmäisesti.

Kauneus hahmotetaankin vuosi vuodelta monipuolisemmin.

Espoolainen 59-vuotias Päivi harrastaa aikuismallina poseeraamista. Hän ylläpitää Instagramissa omaa mallitiliä, jota seuraa yli 34 000 ihmistä.

– Muutama vuosi sitten olin aika epävarma itsestäni, ja eräs ystäväni ehdotti, että menisin mainosmallikurssille. Siitä se matka sitten lähti, Päivi aloittaa.

Kurssin jälkeen hän alkoi käydä harrastelijavalokuvaajien kuvattavana. Sitten hän päätti kokeilla rohkeasti kuvien julkaisemista Instagramissa.

– Tutuilta on tullut ihan neutraalia ja positiivista palautetta. Jo aikuiset lapseni hyväksyvät tämän täysin ja peukuttavat.

Päivi työskentelee vakituisesti toimistotyössä. Malliharrastus on tuonut elämään mukavaa lisäsisältöä. Ikää hän ei halua miettiä ainakaan hidastavana seikkana.

–Minusta on hyvä rikkoa rajoja ja vähän muokata asenteita. Miksi ei saisi tehdä niin, kun hyvältä tuntuu?

Päivillä on kolme lasta, mutta raskaudet ja kehon muuttuminen eivät koskaan haitanneet hänen itsetuntoaan, päin vastoin.

–Raskausajat ovat aina tuntuneet minusta hyvin luonnolliselta kokemukselta ja olen nauttinut äitiydestä. Olen aina halunnut lapsia ja ollut onnekas saadessani niitä.

Kauneutta ja kehonmuokkausta pitkään tutkinut kulttuuriantropologi ja kirjailija Taina Kinnunen kertoo, että sosiaalinen media vaikuttaa nykyään tutkitusti sekä kauneuskäsitykseemme että itsetuntoomme.

Hän huomauttaa, että kauneusihanteita on nykyään hyvin monenlaisia niin kutsutun kuplautumisen takia. Somen algoritmit ohjaavat, millaiseen elämäntyylilliseen kuplaan sijoitumme.

Vallitsevista kauneusihanteista voidaan silti erottaa ainakin kaksi näkyvää trendiä, joita monet ihailevat ja kopioivat.

– Yksi näkyvä trendi on tämä Kardashian-tosi-tv-tyyli. Se on aika karikatyyrimäinen tyyli, mutta se on yksi näistä vallitsevista ihanteista, hän sanoo.

Luonnonkauneusbuumi on toisaalta myös ollut jo kauan voimassa.

– Luonnollisen kauneuden ihaileminen ulottuu elämäntyyliin, terveyteen ja liikkumistottumuksiin asti ja on hyvin kokonaisvaltainen asia.

Somen negatiivinen puoli on yhä useammalle meistä tuttua. Puhelimen selailu voi latistaa itsetuntoa, koska esillä on useimmiten vain täydellisyyttä.

– Hyvin harva menee someen haavoittuvana, paljaana, rumana ja kärsivänä. Some voikin vahvistaa seuraajissa negatiivisia itsekäsityksiä.

Vantaalainen Maaria on muusikko ja viulunsoiton opettaja, jolla on neljä jo aikuista lasta. Maaria harrastaa miehensä kanssa harrastelijamallikuvauksia.

Maaria poseeraa upeissa kuvissa, jotka ottaa joku hänen luottokuvaajistaan tai oma mies. Kuvia hän julkaisee muun muassa Facebookissa.

Alun perin hän innostui mallina olemisesta vuonna 2006, jolloin hänen keskimmäinen tyttärensä houkutteli hänet mukaan mallimaailmaan. Myöhemmin tytär lopetti mallintyöt, mutta äiti jäi sille tielle.

– Hyvä puoli on, että tämän ansiosta tulee pidettyä huolta itsestään. Ei mitenkään ylikorostetusti, mutta kuitenkin säännöllisesti, Maaria tuumaa.

Hänen ja hänen miehensä elämäntyyliin kuuluvat pitkät kävelyt, musiikki ja terveellinen ruokavalio. He syövät paljon salaatteja ja hedelmiä pysyäkseen hyvässä kunnossa.

Maaria esiintyy paljon viulistina. Soittaminen on jo itsessään hyvin fyysistä työtä.

– Viulunsoitto on tosi fyysistä hommaa ja se riittää minulle urheiluksi.

– Muusikkona joutuu aina katsomaan ulkonäköään, koska mehän olemme aina esillä. Minulla on hirvittävät määrät mekkoja ja asuja esiintymistä varten.

Maaria rakastaa kauniita esiintymispukuja, upeita alusasuja ja korkokenkiä. Laittautuminen on hänelle yksi elämän pienistä iloista.

– Minusta se parantaa elämänlaatua. Arkenakin mielelläni pukeudun kauniisti ja huolehdin itsestäni.

Maarialla on valtava määrä iltapukuja ja asusteita kuvauksia varten.

Maaria ei halua tuoda ikäänsä esille, sillä hänen mielestään ikä on vain numeroita.

– Minusta jokainen elämänvaihe on omalla tavallaan arvokas. En ole koskaan miettinyt, paljonko täytän seuraavaksi. Tärkeintä on pysyä terveenä ja että elämä on mielekästä, hän sanoo.

Kulttuuriantropologi Taina Kinnusen mielestä on todella tärkeää, että kauneuteen liittyvä mediasisältö on päivä päivältä monipuolisempaa. Hän näyttää peukkua sille, että vanhemmat naiset julkaisevat viehättäviä, mutta luonnollisia otoksia itsestään.

– Näkisin, että tällaiset kuvat voivat herättää kanssaihmisissä myönteisiä tunteita. Kenenkään elämä ei ole jatkuvaa kiiltokuvaa, eikä nuoruus jatku ikuisesti.

Erilaisuus on arvokasta, koska muuten aivomme turtuvat ja oppivat pitämään vain yhdenlaista ulkonäköä kauniina.

– Aivot muodostavat nopeasti stereotypioita jatkuvan kuvavirran pohjalta. Jos somessa on vain käsiteltyjä kuvia nuorista naisista, joissa vähäisetkin rypyt ja silmäpussit on peitetty, se vääristää pitkällä tähtäimellä käsitystä normaalista ulkonäöstä ja vanhenemisesta.

– Mallitoimistojohtaja Laila Snellman on mielestäni huomauttanut joskus aiheellisesti, että vain yksi prosentti ihmisistä on edes synnynnäiseltä ruumiinrakenteeltaan mallityyppejä. Erilaisuutta saa ja pitää olla.

Maarian elämään on mahtunut monenlaisia vaiheita, mutta Maaria ei tunnista olleensa koskaan negatiivinen omaa kehoaan kohtaan. Nuorena hän harrasti pitkän matkan juoksemista, mutta niin kutsuttuina ruuhkavuosina perhe ja musiikki veivät hänen kaiken aikansa.

Maarialla ja tämän puolisolla on yhdessä neljä lasta, jotka ovat nyt kaikki aikuisia.

– Olin hirveän onnellinen kaikista lapsistani, enkä osannut koskaan ajatella, että se vaikuttaisi kehooni negatiivisesti.

– Sen sijaan kun omat vanhempani sairastelivat, aloin uupumaan. Se näkyi kehossa ja mielessä ja kasvoissa.

Nyt hänen elämässään on mukava suvantovaihe, jolloin hän voi keskittyä miehensä kanssa malliharrastukseen ja musiikkiin.

– Iloitsen itse hirveästi näistä mallikuvistani. Ne ovat minulle tärkeitä. En halua korostaa niillä itseäni, mutta tykkään vaan kauniista kuvista niin paljon. Kuviin satsaaminen on hauskaa, kun pohditaan yhdessä ideaa, valaistusta, kokonaisuutta ja toteutusta.

Vaikka Maaria poseeraa välillä rohkeissakin kuvissa muidenkin kuvaajien kuin oman miehensä kanssa, se ei ole aiheuttanut heidän välilleen minkäänlaista ongelmaa.

– Meidän suhteessa ei ole koskaan ollut sen kummempaa mustasukkaisuutta. Meillä on vankka parisuhde. Mieheni myös tuntee kaikki nämä kuvaajat.

”Iloitsen itse hirveästi näistä mallikuvistani. Ne ovat minulle tärkeitä”, Maaria sanoo.

”Kaikki mikä edesauttaa suvaitsevaisuutta on hyvä asia”, sanoo Päivi.

Päivi kertoo vaalivansa kauneuttaan pitämällä itsestään huolta sekä fyysisesti että henkisesti. Hän on kiinnostunut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän harrastaa joogaa ja treenaa lihaskuntoa. Päivittäisiin rutiineihin kuuluu kylmäaltistus eli avantouinti tai jääkylmä suihku.

Henkisestä puolesta hän huolehtii hiljentymällä joka päivä omiin oloihinsa jos vain suinkin on mahdollista.

– Vanha klisee on totta, että kauneus lähtee sisältä. Pitäisi oppia rakastamaan itseään. Se ei ole aina niin helppoa, mutta sillä on ihan hirveän suuri vaikutus hyvinvointiin. Toisekseen pitäisi uskaltaa rikkoa rajoja. Kun ihminen on varma, hän alkaa säteillä ulospäin.

Entä mitä Päivi ajattelee kehopositiivisuudesta?

– Kaikki mikä edesauttaa suvaitsevaisuutta on hyvä asia. On harmillista, että tarvitaan kampanjointia sen puolesta, että opittaisiin hyväksymään erilaisuutta, hän pohtii.