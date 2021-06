Main ContentPlaceholder

Viihde

Tämän illan Bond-elokuva on harvinaisuus kolmesta syystä

007 - Quantum of Solace on toinen Bond-seikkailu, jossa Daniel Craig näyttelee Ian Flemingin luomaa brittiagenttia. Elokuvassa on kolme yksityiskohtaa, jotka eroavat muista Bondeista.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Quantum of Solace -elokuvassa Bond ei ehdi lempimään. Leffan pääpaino on toiminnassa.

Kesä on virallisesti saapunut, koska Bond-elokuvien uusinnat alkavat televisiossa. Nelonen näyttää tänään Quantum of Solace -elokuvan vuodelta 2008. Kyseessä on 22. Bond-leffa. Synkäksi kuvailtu Quantum of Solace on erikoinen elokuva, sillä siinä hurmuriagenttia ei nähdä harrastamassa seksiä. Toki Bond viettelee agentti Strawberry Fieldsin, mutta elokuvassa nähdään vain lyhyt kohtaus, jossa Daniel Craigin 007 suutelee Gemma Artertonin näyttelemän Fieldsin selkää. Tämän jälkeen pari painautuu vuoteeseen, mutta varsinainen seksikohtaus jää katsojien mielikuvituksen varaan. Itse asiassa Craigin kaksi ensimmäistä Bondia keskittyivät toimintaan, sekä agentti 007:n tunne-elämään. Tuottaja Barbara Broccoli ja Craig päättivät yhdessä, että makuukammarikohtaukset jätetään Casino Royalessa ja Quantum of Solacessa vähemmälle. – Bondin hyppääminen sänkyyn kymmenen naisen kanssa ei sopisi elokuvien tarinoihin, Craig perusteli vuonna 2008. Bond ja Camille (Olga Kurylenko) Bolivian autiomaassa. – My name is Bond, James Bond. Elokuvahistorian kuuluisimpiin vuorosanoihin kuuluva esittelyrepliikki jäi kokonaan pois Quantum of Solacesta. Tätä aiemmin repliikki on jäänyt pois vain kolmesta Bond-seikkailusta. Ainoat seikkailut Quantum of Solacen lisäksi, joissa Bond ei ole esitellyt itseään näin virallisesti, ovat olleet Salainen agentti 007 Istanbulissa (1963), Pallosalama (1965) ja Elät vain kahdesti (1967). Britanniassa elokuvissa kävijät äänestivät Bondin esittelyrepliikin vuonna 2001 kaikkien aikojen suosituimmiksi vuorosanoiksi. Vuonna 2005 Amerikan elokuvainstituutin kyselyssä elokuvantekijät, kriitikot ja elokuvahistorioitsijat rankkasivat sen 22. parhaimmaksi repliikiksi. Kuuluisat vuorosanat ovat mukana myös brittiläisen sanomalehden The Telegraphin julkaisemassa sadan parhaimman elokuvarepliikin listassa. Vesper martini syntyy kolmesta ainesosasta: 6 cl giniä, 1.5 cl vodkaa ja 0.75 cl Lilletiä. Muropaketti kertoo, että Bond on nähty 007-elokuvissa humalassa vain kerran. Quantum of Solacessa Bond juo baarissa kuusi vesper martinia ja päihtyy silmin nähden. Bond suosii vodkamartinia ravistettuna, ei sekoitettuna ja samppanjaa. Romaaneissa Bond juo paikallisia drinkkejä, liköörejä tai oluita. Elokuvissa hän juo enimmäkseen martineja tai bourbonia ja vettä, sekä paikallisia erikoisuuksia. Bond tuntee brandyt, sherryt ja hienot viinit. Hänen lempiviininsä on Château Mouton Rothschild.