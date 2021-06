Ikonisen Sports Illustratedin uimapukukuvassa komeilee täysin poikkeuksellinen malli – kaunotar tiesi jo lapsena olevansa erilainen

Leyna Bloom on ensimmäinen transsukupuolinen ja tummaihoinen malli ihaillun uimapukunumeron sivuilla.

Sports Illustrated -lehti valitsi tänä vuonna legendaariseen uimapukunumeroonsa poikkeuksellisen mallin.

Yhdysvaltalainen Leyna Bloom on ensimmäinen transsukupuolinen ja tummaihoinen malli, joka poseeraa Sports Illustratedin uimapukukuvissa. Lehti ilmestyy heinäkuun alussa.

Aiheesta ovat uutisoineet muun muassa yhdysvaltalaismediat NBC News ja TODAY.

Kesäkuu on pride-kuukausi, jota vietetään ympäri maailmaa. Pride-liike puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Bloom oli ensimmäinen transsukupuolinen malli Intian Voguessa vuonna 2017 ja vuonna 2019 hän esiintyi Cannesin elokuvafestivaaleilla ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Port Authority.

Bloom kertoo TODAY-kanavan haastattelussa siitä, miten on joutunut rikkomaan rajoja ja kohtaamaan valtavasti esteitä mallinurallaan, mutta uskonut aina pärjäävänsä.

– Tiesin, että synnyin erityisen lahjan kanssa. Maailmassa on ihmisiä, jotka ovat syntyneet tekemään tiettyjä asioita. Sanon aina, että mukana on 10 prosenttia onnea, hän kuvailee.

Malli kampanjoi vuonna 2018 sen puolesta, että Victoria’s Secret -brändin maineikkaassa muotinäytöksessä olisi esillä myös transsukupuolisia malleja. Brändi kieltäytyi ottamasta esitykseensä transsukupuolisia tai pluskokoisia malleja. Asiakkaat alkoivat boikotoimaan brändiä tämän seurauksena laajasti.

– Leyna Bloom ottaa Hollywoodia haltuunsa myrskyn lailla ja hän näyttää viihdeteollisuudelle, että transnaisille pitää myös antaa mahdollisuus olla päähenkilön roolissa, sanoo LGBTQ-oikeuksia ajavan GLAAD-organisaation edustaja Anthony Ramos TODAY-kanavalle.

Bloom varttui Chicagossa lainvalvonnan parissa työskennelleen isänsä kanssa. Hän tottui jo lapsena syrjintään sen takia, millainen hän on. Lapsesta lähtien hän on kokenut, että jos ovi on suljettu hänen edessään, hän haluaa ”etsiä ikkunan ja hypätä siitä”.

– Minun täytyy jatkuvasti taistella oman vahvuuteni eteen ja taistella saadakseni ääneni kuuluviin, hän sanoo.

Vuosi 2021 on erityinen pride-juhlavuosi myös Suomessa, koska tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta sekä 40 vuotta homoseksuaalisuuden poistumisesta mielenterveysluokituksesta.

Juttua ja otsikkoa korjattukello 13.13: Bloom ei poseeraa lehden kannessa, vaan uimapukumuotikuvissa.