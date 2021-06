Missipomo huomaa suuren muutoksen Sara Siepissä – näin ujosta ja arasta naisesta kehittyi somekuningatar

Missikeisarinna Sunneva Sjögren on seurannut ylpeänä, kuinka menestyksekkään uran Sara Sieppi on luonut. – Saraa ei ole koskaan tarvinnut hävetä, Sjögren sanoo.

Sunneva Kantola on ylpeä siitä, kuinka hienon uran Sieppi on luonut.

Missikeisarinna Sunneva Sjögren (ent. Kantola) kohtasi Sara Siepin ensimmäistä kertaa missikiertueella kymmenen vuotta sitten. Sunneva oli tuolloin kiertueen tuottaja ja Sara vasta 19-vuotias missifinalisti.

– Sara jäi minulle hyvin mieleen. Hän on edelleen samanoloinen, mitä hän oli silloin, eli valloittava ja ystävällinen persoona. Tietenkin hän oli myös ulkoisesti hyvin kaunis. Hän tosin oli huomattavasti ujompi silloin.

Ujous näkyi Sunnevan mukaan muun muassa siinä, että Sara oli aranoloinen ja puhui hiljaisella äänellä. Hän näki nuoressa naisessa kuitenkin alusta asti suurta potentiaalia.

– Vaikka hän oli ujompi, hänellä oli vahva tahtotila ja hän aina meni joka paikkaan, vaikka häntä ujostutti. Vuosien varrella hänestä on tullut itsevarmempi ja hän on kehittynyt työssään huimasti. Olen hänestä valtavan ylpeä.

Vaikka Sara oli Sunnevan mukaan ujo, tämä ei antanut sen häiritä asioihin osallistumista.

Kiertueelta ja viikon kestäneeltä Alanyan kuvausmatkalta Sunnevalle on jäänyt mieleen Saran hersyvä huumorintaju.

– Kiertueella päivät ovat pitkiä. Vaikka Sara olisi ollut kuinka väsynyt tahansa, nauru ja iloinen meininki pysyi ja kitinää ei kuulunut missään vaiheessa. Päinvastoin oli iloinen tekemisen meininki.

– Hänellä on hyvä tilannekomiikan taju ja hän osaa nauraa myös itselleen, Saran sosiaalisesta mediasta huokuu sellainen saramainen itseironia.

Sunneva Kantola tutustui Sara Sieppiin missikiertueella ja näki arassa naisenalussa alusta alkaen suurta potentiaalia.

Kun Sarasta yllättäen tuli Miss Suomi Pia Lambergin luovuttua kruunusta, Sunneva pyrki auttamaan Saraa tuolloin parhaansa mukaan.

– Muistan aina sen palautteen, mitä Sara työstään esimerkiksi messuilta sai. Minulle tuli aina paljon kiitosta siitä, kuinka helppo Saran kanssa on tehdä töitä. Ja kun Sara meni BB-talooon, tiesin heti, että voin olla hänestä ylpeä, sillä hän on oma itsensä.

– Hän on aina oma valloittava itsensä ja hänen puolestaan ei ole koskaan tarvinnut hävetä.

Sunneva kertoo aina luottaneensa Saran menestykseen, sillä tällä aina yksi työ johti seuraavaan, minkä vuoksi hän sai aina lisää julkisuutta.

– Eihän kukaan silloin voinut tietää, että sosiaalinen media kasvaa tällaiseen mittapuuhun ja on nykyään ammattikin.

– Sarassa on jokin asia, joka saa ihmiset kiinnostumaan hänestä ja hänen tekemisistään. Se ei ole pelkästään se ulkoinen kauneus, vaan se on myös se sisäinen valo, joka Saralta tulee. Hän on persoona ja hyvällä tavalla.

Sunneva arvioi ihmisiä kiinnostavan Sarassa tämän ”luonnonlapsimaisuus” ja se, että tämä on aidosti oma itsensä.

– Hän on pystynyt säilyttämään oman aidon itsensä koko tämän uran ajan ja ei ole antanut itsensä hukkua tähän maailmanmenoon. Sen puolesta minä liputan aina.

– Hänellä on rohkeutta mennä ja tehdä asioita. Tosi-tv:seenkin hän uskalsi lähteä mukaan moniin ohjelmiin ja pisti itsensä alttiiksi inhottavallekin palautteelle.

Sara Sieppi palkintopokaalinsa kanssa hetki kruunauksen jälkeen.

Sunneva kertoo pohtineensa monet kerrat myös sitä, miksi Sara saa niin paljon vihaa osakseen, eikä ole keksinyt vastausta asiaan.

– Sara ei tee pahaa kenellekään. On jännä, miten paljon hänen persoonansa herättää tunteita. Toisaalta, kun on julkinen ura, on hyvä että oma persoona herättää tunteita.

– Saran kohdalla se on outoa, sillä hän on positiivinen ihminen, eikä tee kenellekään mitään pahaa. Hän ei missään nimessä ansaitse sellaista ilkeää ryöppyä, koska hän on oikeasti hyvä ihminen.

Missikiertueelle kuului muun muassa kuvausreissu Lappiin Suomutunturille. Reissulla missit muun muassa ajelivat moottorikelkoilla ja poseerasivat pakkasessa bikineissä.

Sunneva on kiitollinen siitä, että Sara ei häpeile missitaustaansa ja on edelleen aktiivisesti mukana muun muassa seuraamassa missikisoja ja -gaaloja.

– On tärkeää muistaa, mistä on tullut. On tärkeää olla ylpeä omista juuristaan ja tekemisistään. Kaikki saavat olla ylpeitä siitä, mistä ovat ponnahtaneet millekin uralle.

Sunneva on onnellinen siitä, että Sara on saanut sosiaalisesta mediasta itselleen hyvän työn ja on nykyään menestynyt yrittäjä.

– On aivan huikeaa, millaisen uran hän on pystynyt luomaan. Jotkut ilkeät ihmiset ovat esimerkiksi epäilleet, millä rahoilla Sara matkustelee. Hyvänen aika! Hän on upea naisyrittäjä, joka on edennyt omilla avuillaan.

Sunneva Sjögrenin järjestämiin missikisoihin osallistuu vuosittain kauniita naisia. Vain harvasta tulee yhtä tunnettuja kuin Sara Siepistä.