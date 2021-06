Sointu Borg julkaisi rohkean kuvan alusvaatteisillaan – avautuu yllättävästä taakasta, joka lankesi Diili-voiton jälkeen

Sointu Borg, 28, myöntää, että toisinaan huomio on tuntunut hämmentävältä.

Tamperelainen Sointu Borg, 28, on ollut melkoisen pyörityksen keskellä siitä asti, kun hänet kruunattiin Diili-ohjelman voittajaksi. Borg, joka on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, lunasti voittonsa myötä itselleen kehitysjohtajan pestin Jaajo Linnonmaan yrityksessä.

Borg on kuluneiden viikkojen aikana paitsi aloittanut uudessa työpaikassa, myös vieraillut useissa keskusteluohjelmissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Borgista on tullut esikuva monelle, mikä on herättänyt naisessa itsessään erinäisiä ajatuksia. Näitä ajatuksia Borg avasi hiljattain omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään.

– Ihailun vastaanottaminen on kaiken kaikkiaan aika hämmentävä prosessi. Ainakin omalla kohdalla.⁣⁣ Tää toukokuu on ollu ehkä elämäni kummallisin. Kaikenlaista tapahtunu niin paljon ja niin äkkiä. Oon niin kiitollinen ja samalla vähän hengästynyt, ⁣hyvällä tavalla, Borg aloitti kirjoituksensa.

⁣⁣Kirjoituksen yhteyteen Borg oli lisännyt kuvan, jossa hän poseeraa peilin kautta kameralle yllään valkoiset alusvaatteet ja aamutakki. Kirjoituksessaan Borg avautui siitä, miltä äkillinen palautevyöry ja huomio on hänestä viime aikoina tuntunut.

– En ikinä osannut odottaa tällaista hulabaloota. Enkä ikinä osannut valmistautua siihen, minkälaisen palautevyöryn koko voitto aiheutti. En oikeen vieläkään ymmärrä, mitä tässä oikein tapahtuu. Kalenteri on täynnä kaikenlaista ja meen vaan paikasta toiseen. Aattelen, että kyllä tää tästä normalisoituu vielä, Borg pohti kirjoituksessaan.

– Oon todella kiitollinen siitä, että joku on inspiroitunut, jopa voimaantunut. Samalla termi ”roolimalli” tuntuu vieraalta ja hieman jopa pelottavalta. Onko roolimalleilla varaa mokailla? Haluan yhä mennä ydinjätteen näkösenä lähipuistoon vetään kaljapöhnät ja olla roisi oma itseni. Haluan olla keskeneräinen, hän jatkoi.

⁣Borg totesi kirjoituksessaan, ettei hän halua nostaa itseään muiden yläpuolelle. Vaikka hän on saanut osakseen runsaasti huomiota, kokee hän olevansa edelleen aivan tavallinen ihminen.

–Jalustalle nostaminen tuntuu omalla tavallaan kummalliselta. Oon täysin normaali, tylsä ja virheellinen oma itseni. En koe, että mussa ois mitään niin erikoista. Perus Pirkko ja nyt vaan on tällainen erilainen vaihe ja väylä nostaa esiin erilaisia keskustelunaiheita, mitä oon kelaillu jo vuosien ajan, Borg selitti kirjoituksessaan.

⁣⁣– Menipä diipiks näin maanantaiks. No mutta. Oon onnellinen! Oon myös asennoitunut niin, että hienoja ovia on avautunut ja lähivuodet painetaan täysiä (kohtuuden rajoissa) ja aikataulutetaan astetta rajummin. Kai se pääkoppa seuraa jossain mukana! Pitäkäkää hyvä viikko, hän toivotteli.

Borg aloitti virallisesti ja julkisesti työnsä Jaajo Linnonmaan firmassa toukokuun alussa. Borg kertoi hiljattain Ilta-Sanomien haastattelussa, että työt ovat alkaneet mahtavasti. Borg hehkutti samalla löytäneensä vihdoin työpaikan, jossa todella viihtyy.

Sointu kertoi vappuna IS:n haastattelussa, että jokaisen Diili-jakson aikana hän sai satoja yksityisviestejä somessa. Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmaan aiemmin osallistunut Sointu kertoi myös törmänneensä ennakkoluuloihin useita kertoja uransa aikana. Diilin myötä ihmisten suhtautumisessa häneen tapahtui radikaali muutos.

– Minusta on hassua, että nyt yhtäkkiä minua ylistetään ja kaikki ovat sitä mieltä, että olen älykäs. Se on upeaa, mutta tavallaan surullista, koska olen täysin sama ihminen kuin ennen Diiliä, hän pohti.

– Olen ollut todella otettu viesteistä. Olen kotona suurin piirtein itkenyt tyynyyn lukiessani niitä. Upeaa, jos olen voinut omalla toiminnallani ja sinnikkyydelläni olla esimerkkinä muille, hän kiitteli.

