Laulaja Evelina julkaisi kuvan kesäkunnostaan – Instagramissa villi vastaanotto

Laulaja Evelina kritisoi tuoreessa Instagram-päivityksessään rajusti nykyajan dieettikulttuuria ja kesäkunto-ilmiötä.

Kesän ja helteiden lähestyessä harva on voinut välttyä mainoksilta, joissa kehotetaan hankkiutumaan kesäkuntoon. Lähes yhtä paljon sosiaalisessa mediassa on kuitenkin näkynyt myös kannanottoja, joissa kritisoidaan terävästi nykyajan laihdutuskulttuuria sekä sitä, että vain tietynlainen vartalo kelpaisi kesällä uimarannoille.

Nyt kantaa aiheeseen on ottanut myös laulaja Evelina. Hän julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään rehellisen kuvaparin vartalostaan ja kritisoi samalla kovaan ääneen kesäkunto-termiä ja ilmiötä sen ympärillä.

– Täs on mun SUMMER BODY TRANSFORMATION. Minkään mun kropas ei ikinä täydy ulkoisten paineiden takii muuttuu voidakseni laittaa shortsit päälle kunhan mulla on mukava olo. Ykskään kroppa ei oo validimpi kesän ajaks ku toinen. Kesäkroppa ei oo ikinä ollu mikään oikea asia yhtään sen enempää ku talvikroppa, kevätkroppa tai syyskroppakaan, Evelina tilitti kirjoituksessaan.

– Ei oo mitään ”kuntoa” jossa pitäis olla tietty vuodenaika tai vaatekokoa jolla ainostaan saa lunastaa itelleen paikan rannalla. Iso keskisormi dieettikulttuurille ja iso halaus kaikille jotka kamppailee vaikeiden tunteiden kaa suhtees omaan kehoon ku ilmat lämpenee, oot upee ja ansaitset elää sun parast elämäää just nyt, hän päätti päivityksensä.

Laulajan kipakka päivitys sai seuraajilta äärimmäisen positiivisen vastaanoton. Muun muassa sosiaalisen median vaikuttaja Sita Salminen sekä Lola Odusoga riensivät kommentoimaan Evelinan kirjoitusta. Lisäksi päivitykseen sateli ylistäviä viestejä laulajan seuraajilta ja faneilta.

Evelina on puhunut julkisuudessa aiemminkin yhteiskunnan luomista ulkonäköpaineista. Evelina on ottanut muun muassa Instagramissa useamman kerran kantaa sen puolesta, että kaikki ovat kauniita ja arvokkaita sellaisina kuin he ovat.

Lisäksi Evelina ottaa usein sosiaalisen median tileillään kantaa niin naisten oikeuksiin, ilmastonmuutokseen kuin epärealistisiin kauneusihanteisiin. Hän on puhunut julkisuudessa myös kokemastaan rankasta koulukiusaamisesta.

Evelina, oikealta nimeltään Eveliina Tammenlaakso nousi julkisuuteen vain 17-vuotiaana The Voice of Finland -kilpailusta, hänen esikoisalbuminsa 24K teki suomalaista musiikkihistoriaa myyden platinaa jo ennen julkaisuaan vuonna 2016 ja hänet on palkittu Emma-gaalassa vuoden naissolistina vuonna 2018.