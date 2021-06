Tosi-tv-tähden lääkäri siirsi ajanvarausta kuusi kertaa koronakiireiden vuoksi – seitsemän kuukautta myöhemmin hän teki karmean löydön

Britannian Love Islandin viimeisintä kautta tähdittänyt Demi Jones, 22, toipuu parhaillaan leikkauksesta, jossa hänellä poistettiin kasvain.

Demi Jones, 22, on tuttu Britannian Love Island -ohjelmasta.

Brittien suosituimpiin tosi-tv-ohjelmiin lukeutuvan Love Islandin viimeisimmällä kaudella nähty Demi Jones, 22, kertoi hiljattain faneilleen sairastavansa syöpää. Brittilehti The Sunin mukaan Jones toipuu parhaillaan operaatiosta, jossa hänen kilpirauhasestaan poistettiin golfpallon kokoinen kasvain.

The Sunille antamassaan haastattelussa Jones kertoo, että hän joutui odottelemaan syöpädiagnoosiaan turhauttavan pitkään. Jones oli jo aiemmin havainnut kyhmyn kaulassaan ja käynyt näyttämässä sitä lääkärissä. Tuolloin kokeet kuitenkin todistivat sen harmittomaksi.

Kun Jones hieman myöhemmin huomasi kyhmyn kasvaneen, hakeutui hän uudelleen lääkärin vastaanotolle. Jonesin lääkäri kuitenkin siirsi tosi-tv-tähden tekemää ajanvarausta peräti kuusi kertaa seitsemän kuukauden aikana. Syyksi lääkäri esitti koronapandemian aiheuttaman kiireen.

– Joka kerta, kun sain ajan uusiin röntgenkuviin tai verikokeisiin, ne peruutettiin, Jones kertoi The Sunille.

Jones kertoo olleensa shokissa, kun hänen syöpädiagnoosinsa varmistui.

The Sunin mukaan lukuisat britit ovat ilmaisseet huolensa siitä, että koronaviruksen vuoksi muut, kiireettömämpinä pidettävät tutkimukset ovat viivästyneet maassa entisestään. Syöpähoitoihin ohjattiin viime vuoden aikana jopa 40 000 ihmistä vähemmän kuin normaalisti.

Jonesin onneksi hän pääsi lopulta kattaviin tutkimuksiin. Lääkäreillä oli hänelle kuitenkin huonoja uutisia ja he kertoivat Jonesin sairastavan kilpirauhassyöpää. Jones muisteli kammottavaa hetkeä The Sunin haastattelussa.

– Heti, kun kävelin sisään sairaalaan, lääkärit kertoivat, että heillä on minulle huonoja uutisia. He kertoivat, että minulla on kilpirauhassyöpä ja että se pitäisi leikata niin pian kuin mahdollista, Jones kertoi.

– Olin shokissa. En ollut koskaan kuullutkaan tuollaisen syövän olemassaolosta ja nyt minulla oli se. Soitin äidilleni itkien.

Jonesia odottaa vielä toinen mittava operaatio, jossa hänen kilpirauhasensa on tarkoitus poistaa kokonaan. Lisäksi hänen tulee aloittaa lääkitys, joka jatkuu hänen loppuelämänsä ajan.

– Lääkärit ovar varoitelleet, että saatan tuntea oloni väsyneeksi. Saatan myös lihoa tai vaihtoehtoisesti laihtua. Mutta se on pieni hinta maksettavaksi, Jones totesi The Sunille.

Terveyskirjaston mukaan Suomessa todetaan vuosittain noin 500 kilpirauhassyöpää. Syöpä on huomattavasti yleisempi naisilla kuin miehillä ja tänä päivänä se on yleistynyt erityisesti alle 20-vuotiaiden sekä yli 60-vuotiaiden keskuudessa.