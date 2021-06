Onko tässä Star Wars -fanin unelmakoti? Hulppeaa taloa kaupataan 3,5 miljoonalla eurolla

Talo on saanut inspiraationsa Tähtien sota -elokuvien legendaarisen pahiksen Darth Vaderin mukaan.

Texasissa Houstonin kaupungissa on myynnissä talo, jonka asukkaan on oltava todellinen Star Wars -fani. Darth Vader -talona tunnettu asuinrakennus on nimittäin saanut inspiraationsa Tähtien sota -elokuvien legendaarisen pahiksen Darth Vaderin mukaan.

CNN:n mukaan talon asuinpinta-ala on noin 650 neliömetriä, eli lähes saman verran kuin alueella sijaitsevien tonttien mediaanikoko. Darth Vader -talon tontti on tätä lähes kolme kertaa suurempi: noin 1672 neliömetriä.

Talon ulkoasu on saanut inspiraationsa Tähtien sota -elokuvan Darth Vaderista.

Vuonna 1992 rakennetussa talossa on muun muassa neljä makuuhuonetta, viisi kylpyhuonetta ja neljän auton autotalli. Myyntihinta on 4,3 miljoonaa dollaria (noin 3,5 miljoonaa euroa) mikä on huomattavasti suurempi kuin alueen muut asunnot, joiden hinnat vaihtelevat CNN:n mukaan 805 000 dollarista 2,7 miljoonaan dollariin.

Myynti-ilmoituksen mukaan talossa on runsaasti säilytystilaa, suuret ikkunat ja monipuolisesti elintilaa, joten tässä tapauksessa elämä pimeällä puolella vaikuttaisi olevan varsin leppoista ja valoisaa.

Runsain ikkunoin varusteltu talo tekee elämästä pimeällä puolella huomattavan valoisaa.

Myynti-ilmoituksen mukaan talossa on neljä makuuhuonetta, viisi kylpyhuonetta ja runsaasti säilytystilaa.

Talo on kaupan 4,3 miljoonalla dollarilla, joka on selvästi alueen yleistä hintatasoa korkeampi.