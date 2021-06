Kirjailija Pia Sievinen: ”Tajusin, että en ole koskaan todella halunnut äidiksi”

Pitäisikö huolestua, kun asuu keski-ikäisenä yksin, Pia Sievinen pohtii romaanissaan. Yksinelävät jäävät helposti yhteiskunnallisessa keskustelussa näkymättömiksi.

Pia Sievisen esikoisromaani Näkymätön kertoo 46-vuotiaasta Sofiasta, joka asuu yksin.

Hän viihtyy sinkkuna. Samalla hänellä on jonkinlainen kaipuu seuraavaan vaiheeseen, jota hän ei itsekään vielä tiedä.

– Kirjan teema on, että useat ihmiset elävät yksin. Vaikka ydinperheen malli on vahva, moni valitsee erilaisia tapoja elää, Pia Sievinen kertoo.

48-vuotias Sievinen elää itsekin yksin. Hän on elämäänsä tyytyväinen. Helsinkiläinen markkinointiviestinnän ammattilainen rakastaa työtään.

Kirjassa Sofia on löytänyt elämän mielekkyyden arjen pienistä hetkistä, ja niitä kohti hän haluaa mennä. Hän rakastaa arkea ja rutiineja.

Arki pesula- ja kahvilakäynteineen on kirjassa vahvasti läsnä.

– Onnellisuus löytyy läsnäolosta, siitä että vaalii pieniä arkisia kultahippuja ja jättää pois sen, mikä ei ole itselle hyväksi, Pia Sievinen sanoo.

Pia Sievisen esikoisromaani on nimeltään Näkymätön.

Sievinen on kultahippunsa löytänyt. Töistä tullessaan hän kävelee portaat kerrostalon ylimmän kerroksen asuntoonsa, pukee kotona päällensä pyjaman ja nauttii hiljaisuudesta.

Yli miljoona suomalaista asuu tällä hetkellä yksin. Se on suuri joukko.

Jokainen elämäntapa on Pia Sievisestä yhtä tärkeä.

– Tämä on elämäntapa muiden joukossa ja vaihe, jonka moni jossain vaiheessa elämää kokee. Se voisi olla yhteiskunnallisesti näkyvämpikin, esimerkiksi yksinäisyyden haasteita pohdittaessa.

Ydinperheet ovat useimmiten yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Yksinasuvat jäävät helposti näkymättömiksi.

– Nuorempana olen joskus kokenut ulkopuolisuuden tunnetta vaikkapa työpaikalla keskustelussa, jos kaikki kollegat ovat perheellisiä, Pia Sievinen sanoo.

– Silloin olen saattanut lyhyen hetken miettiä, onko oma mallini ok.

Kirjassa Sofia pohtii, pitäisikö huolestua, kun ystävät elävät kiireistä perhe-elämää eikä itse ole edes koskaan asunut toisen ihmisen kanssa.

– Kirja syntyi sellaisen elämänvaiheen jälkeen, kun olin hieman yli 40 ja koin maanjäristysmäisen kriisin, Pia Sievinen kertoo.

Koko elämä joutui mikroskooppimaiseen tarkisteluun. Sievinen vietti paljon aikaa itsekseen. Oli välttämätöntä käydä läpi ihmissuhteita ja toiveita tulevaan liittyen.

Yksi pohdinnan aihe oli perheen perustaminen. Se oli ollut hänelle aina itsestäänselvää. Täytettyään 40 hän alkoi miettiä, mistä johtuu, ettei hänellä ole perhettä.

– Oivalsin, että asia ei ole ollut minulle ensiarvoisen tärkeä. Olen määrätietoinen, joten jos se olisi sitä ollut, olisin perheen perustanut.

Se johti toiseen havaintoon.

– Tajusin, että en ole koskaan todella halunnut äidiksi. Se olisi voinut tapahtua, jos elämä olisi mennyt luonnollisesti siihen suuntaan.

– Mutta elämä menee juuri niin kuin sen on tarkoitus mennä. Kysymys on siitä, että luottaa elämään.

” On tärkeää, että on joku aikuinen ihminen, joka avaa elämän hyviä puolia.

Lapsena Pia Sievinen vietti paljon aikaa autokorjaamoilla taksiyrittäjäisänsä kanssa. Se avasi oven miehiseen maailmaan, jossa pieni tyttö koki itsensä hyväksytyksi.

– Ymmärsin, että voin liikkua vapaasti erilaisissa paikoissa.

Isä teki paljon töitä. Vapaa-aikoina he kävivät yhdessä kahviloissa. Oman vanhemman kautta Sievinen näki hyvän tavan viettää elämää.

– On tärkeää, että on joku aikuinen ihminen, joka avaa elämän hyviä puolia, hän sanoo.

Lapsuudenkodin arvoihin liittyi myös suvaitsevaisuus. Siksi Pia Sievisen ei ole tarvinnut pohtia, miten hänen pitäisi olla – tai pitäisikö perustaa perhe. Hän on voinut elää omalla tavallaan.

Kirjassa Sofia pohtii, mitä tällä elämällä oikein pitäisi tehdä.

Kauppakorkeakoulusta valmistunut Pia Sievinen on aina tiennyt, että hän tulee kirjoittamaan romaanin.

Toukokuun lopussa 2019 kirja alkoi pulppuilla päässä.

– Kirjan syntymiseen tarvitaan tilaa. Minulla on ihana työ, mutta halusin myös kirjoittamisen takaisin elämääni.

Koko aikuisikänsä kirjoittanut Pia Sievinen on työskennellyt toimituspäällikkönä, uutispäällikkönä ja vapaana toimittajana.

– Havainnoija minussa on tosi syvällä. Tarkkailen maailmaa ulkopuolisen silmin. Uskon, että se on edellytys kirjallisuudelle, että voi hypätä ulkopuolisen havainnoijan rooliin.

Romaani syntyi lähes automaattisesti ja tuntui hyvältä. Minun pitää kirjoittaa tämä just näin, Pia Sievinen ajatteli.

– Halusin viedä lukijan tosi lähelle. Lähelle viemisestä voi tulla tunne, että elämä on hyvin tapahtumaköyhää, mutta oleelliset asiat tapahtuvat usein reunamilla.

” Jos ei ole yhtään tyhjää hetkeä, ei välttämättä kohtaa, mitä sisimmässä on.

Rytmikkään työn tasapainoksi hiljaisuuden vaaliminen on Sieviselle tärkeää. Hän siteeraa Sokratesta: Tunne itsesi.

Hiljaisuus ja yksinolo mahdollistavat, että tulee tietoiseksi asioista, jotka ovat itselle tärkeitä.

– Hiljaisuutta saattaa aluksi pelätä, mutta se on asia, joka tuo esiin paljon. Sitä kautta voi löytää sisältään merkityksellisiä asioita.

– Jos ei ole yhtään tyhjää hetkeä, ei välttämättä kohtaa, mitä sisimmässä on.

Pia Sievinen uskoo, että todella täysi elämä voi tuntua todella tyhjältä. Jos pakonomaisesti täyttää elämää kaikenlaisella, täyttymystä ei välttämättä koe.

Kirjassa on paljon toistoa, tarkoituksella. Se kuvaa vaihetta Sofian elämässä. Hän on menossa tapahtumarikkaampaa vaihetta kohti, ottanut taukoa elämän sykkeestä.

– On tärkeää, että myös epämukavat asiat tulevat meitä lähelle ja kohdatuiksi.

” Ihmissuhteissa on kyse suhteesta itseemme.

Pia Sievisen mielestä elämän tarkoitus on rakastaa laajasti.

Se tarkoittaa, että ottaa elämän vastaan sellaisena kuin se on. Kehittyy. On kiitollinen. Luottaa siihen, että kaikella on tarkoitus.

Tähän viittaa myös kirjan monitasoinen nimi Näkymätön.

Se viittaa myös elämän näkymättömään, maagiseen ulottuvuuteen.

– Tärkeintä on rakkaus. Että pystyy rakastamaan itseä ja muita ihmisiä ehdoitta. Rakkaus on kaikkein suurin voima.

Usein ajatellaan, että rakkaus on jossakin ulkopuolella. Tai että toinen ihminen tuo elämään ne hyvät asiat. Pia Sievinen ajattelee toisin.

– Ihmissuhteissa on kyse suhteesta itseemme.

– Jonkun toisen olemus koskettaa ja meissä oleva rakkaus tulee eloon. Toinen voi energiallaan herättää meissä olevan rakkauden.

Pia Sievinen elää yhä yksin. Se ei ole ehdoton valinta vaan yksi vaihe. Näin on hyvä nyt.

– Asiat eivät tule ulkopuoleltamme, esimerkiksi ilo on jo meissä.

Elämä on oppimista. Siinä on Sievisen mukaan kyse kasvusta ja kehittymisestä. Uusia asioita löytyy koko ajan.

– Sekin on ok, että välillä masentuu ja menettää kiinnostuksensa. Kauneuden voi kokea vain, jos kokee vastakohdan.