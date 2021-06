Radiotoimittaja teki juttua parinvaihtoklubilla ja nauhoitti sänkyleikkinsä ohjelmaan

Louise Fischerin reportaasi paljastaa, millaista meno on parinvaihtoklubilla.

– Keskellä huonetta on iso vuode. Minut kutsuttiin mukaan, toimittaja kuvailee.

Tanskalainen toimittaja Louise Fischer, 26, vieraili Kööpenhaminan lähellä sijaitsevalla parinvaihtoklubilla, The Sun kirjoittaa.

Tarkoituksena oli tehdä juttua klubin aukeamisesta pitkän koronasulun jäljiltä.

Artikkelista tuli poikkeuksellinen, sillä Fischer päätti haastatella miespuolista klubivierasta samalla kun he heittäytyivät intohimon pyörteisiin.

Radio 4 julkaisi äänitallenteen parin sänkyleikeistä Twitterissä.

– Varoitus. Toimittajamme ja vieraan juttu äityy kuumaksi ja märäksi, kanava huomauttaa jakamassaan päivityksessä.

– Mitä haet täältä? toimittaja kysyy klubivieraalta ja mies vastaa etsivänsä upeaa naista, joka ei ole koettanut parinvaihtoa aiemmin.

Fischer vietti useamman tunnin klubilla jutellen vieraiden kanssa.

Hän kertoi, millaista parinvaihtobileissä on:

– Keskellä huonetta on iso vuode. Minut kutsuttiin mukaan. He halusivat näyttää, kuinka klubilla toimitaan. Sitten he alkoivat kosketella minua.

Fischer painottaa, ettei hänellä ollut aikomustakaan harrastaa seksiä kesken haastattelun, mutta mieli muuttui, koska ”kaikki tuntui minusta aivan luonnolliselta”.

– Tehtäväni on antaa ihmisille käsitys maailmasta, joihin kaikilla ei ole pääsyä.

Toimittaja painottaa, että haastateltavat rentoutuivat silmin nähden kun toimittaja hyppäsi mukaan toimintaan.

– Ansaitsin ihmisten luottamuksen olemalla osa heidän maailmaansa. Minulla ei ole poikaystävää, joten päätökseni hypätä mukaan oli helppo, toimittaja kertoi Daily Mailille.

– Äitini mielestä tämä oli hauska juttu ja hän vain nauroi sille. Isäni sanoi, että tosi hyvä homma.

– Ihmiset parinvaihtoklubilla ovat paljon kohteliaampia kuin normaaleissa baareissa tai klubeilla. Siellä ei tarvinnut selittää mitään tai pyydellä anteeksi. Jos ei halunnut osallistua, pelkkä ei-sana riitti.

Fischer ei ole varma haluaisko hän tehdä jutun uudestaan, vaikka kokemus olikin miellyttävä.

– Kyllä minä siitä nautin, mutta se ei ollut elämäni parasta seksiä. Miehet klubilla olivat erittäin hienotunteisia. He saivat minut tuntemaan itseni jumalattareksi.

Fischer vakuuttaa, ettei radioasema vaatinut häntä osallistumaan lemmenleikkeihin.