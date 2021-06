Yhdessä dekkarin kirjoittaneet Aki ja Milla Ollikainen kertovat suhteensa pahimmasta paikasta: ”Se laittoi kaiken pirstaleiksi”

Aki ja Milla Ollikaisen yhteinen dekkari vaati yhden kunnon riidan, mutta muuten he jatkoivat kinastelemista tutuista aiheista: kotitöistä ja ajankäytöstä.

Kun Aki ja Milla Ollikainen päättivät tehdä yhdessä rikosromaanin, heillä oli kaksi periaatetta: tarinan pitää olla kiinnostava ja heidän täytyy tykätä henkilöistä, jotta heistä jaksaa kirjoittaa.

Ollikaiset voittivat Kontti-dekkarillaan (Otava) Rikos 2019 -kirjoituskilpailun. Eivät tosin ihan helpolla, sillä deadlinen lähestyessä tunnelma oli sen verran kireä, että he pitivät puolentoista viikon mykkäkoulun.

Kirjan tekeminen julkaisukuntoon menikin sitten yllättävän sopuisasti. Kirjailijanimenä heillä on A.M. Ollikainen.

– Palkintorahalla vietiin lapset New Yorkiin just ennen koronaa, se oli kiva reissu, Aki kertoo.

Aki ei ollut aiemmin innostunut edes lukemaan dekkareita. Milla ei ole vain kirjoittanut dekkareita, hän myös lukee niitä paljon.

– Sehän on ihanaa eskapismia, kun voi irrottautua arjesta, Milla toteaa.

– Millalle painottui enemmän vastuuta, mutta yhdessä sitä tehtiin, Aki kertoo dekkarin synnystä.

Toimittaja, 2000-luvun alussa Ilta-Sanomissakin työskennellyt Milla Ollikainen, 47, on tehnyt kolme kehuttua rikosromaania, joista esikoinen oli Veripailakat (2013). Hän voitti Rikos kannattaa -kirjoituskilpailun 2012.

Aki Ollikainen, 48, sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli Finlandia-palkintoehdokkaana Nälkävuosi-esikoisromaanillaan. Myös hänen seuraavat kaksi romaaniaan ovat olleet ylistettyjä.

Hiljattain julkaistu Kontti on myyty jo 12 maahan. Dekkarin kirjoittanutta avioparia on kutsuttu Suomen Lars Kepleriksi, jonka takaa löytyy ruotsalainen kirjailijapari.

– Ei meillä ole muuta yhteistä kuin että ollaan pariskuntia, Milla toteaa.

Keksii Milla toisenkin yhtäläisyyden: heilläkin oli tavoitteena tehdä viihdettä isolle yleisölle. Se taisi myös onnistua.

– Aki kaihtaa viihde-sanaa, minä en, Milla nauraa.

– Mietin kannattaako kirjasta puhua viihteellisenä, sillä ihmiset voivat käsittää sen termin monella tavalla, Aki toteaa.

Niinhän se on, mutta tosiasia on sekin, että hyvän dekkarin tunnistaa siitä, että sen parissa viihdytään.

Jo lähtöasetelma Kontissa on kutkuttava: Rikoskomisario Paula Pihlaja alkaa selvittää mahtisuvun menneisyyttä, kun heidän mailtaan löytyy konttiin hukutettu ruumis.

Millalla oli vastuu juonesta, mutta se ei ollut hänellekään helppo nakki. Kun kirjoittaminen alkoi tökkiä, se liittyi aina juonen ongelmiin.

– Tiesin, että Milla hallitsee paremmin tarinan kuljettamisen. Luotin siihen, että hän on siinä aina oikeassa, Aki kertoo.

Yhteisen työn aikana aviopari kinasteli vanhaan malliin lähinnä ajankäytöstä ja kotitöistä, ei niinkään Kontin tapahtumista.

– Isoin riita oli, kun Aki kirjoitti Paula Pihlajan lenkkeilemään. Paula ei ole missään tapauksessa juoksija! Lenkkeily on liian tyypillinen naispoliisin ominaisuus.

– Väittelymme lähti sitten väärille urille, koko ilta oli pilalla, Milla muistelee riitaa. Milla selvisi ”voittajana”: Pihlaja ei juokse.

” Ihan hyvä pomo se oli, mutta jäiköhän sillä rooli päälle?

Aki ei ottanut ensimmäistä kertaa kirjoittajana ohjeita vastaan puolisoltaan. Kun he aikoinaan asuivat Kolarissa, Milla oli päätoimittajana Luoteis-Lappi -lehdessä, Aki oli lehdessä toimittajana.

– Ihan hyvä pomo se oli, mutta jäiköhän sillä rooli päälle? Aki naureskelee.

Aki ei vastustellut sitä, että Millalla oli ohjat käsissään myös dekkarin tekemisessä.

– Aki otti liiankin helpolla sen roolin, että mä liidaan häntä, Milla huomauttaa.

Välillä Millasta tuntui, että kaikki kaatuu hänen päälleen. Koska hän oli päivät toimittajan töissä vuorokauden tunnit eivät aina riittäneet.

– Viikon talvilomallani menin viikoksi airbnb-kämppään kirjoittamaan. Se oli hyvä ratkaisu, ei tarvinnut tehdä muuta.

” Ei hän ole sillä tavalla iso taiteilija, että häntä pitäisi kumarrella

Aki on tottunut tekemään kirjailijan töitä yksin kotona. Kun korona tuli, yhtäkkiä talossa oli päivisinkin vaimo sekä 13- ja 17 -vuotiaat lapset. Syksyllä he muuttivat Lohjalla uuteen kotiin, jossa on työtila.

Perheen kotona olemisessa oli Akin kannalta se haittapuoli, että kirjailijaisän työpäivät näyttivät usein aika leppoisilta.

– Tykkään kypsytellä ajatuksiani, mutta sehän näyttää siltä kuin en tekisi mitään, Aki tietää.

Antoisaa yhteisen kirjan tekemisessä molempien mielestä oli se, että toiselta tuli ehdotuksia, joita ei olisi itse keksinyt. He myös tiesivät toistensa vahvuudet ja heikkoudet.

– Akilla on omintakeinen kieli. Hän on hyvä tilanteiden ja tunteiden kuvaamisessa, Milla tietää, mutta dialogin kirjoittamisen hän hallitsee paremmin.

– Akin dialogeja jouduin välillä korjaamaan.

Millan mielestä Aki oli erittäin joustava, vaikka väittelyitäkin oli.

– Ei hän ole sillä tavalla iso taiteilija, että häntä pitäisi kumarrella, Milla naurahtaa.

” Ajattelin pitkään, etten voi alkaa olla noin kauniin miehen kanssa.

Kun Akin esikoisromaani Nälkävuosi sai hurjan huomion, hän sairastui keskivaikean masennuksen laukaisemaan hypomaniaan. Alkoholia ja rahaa kului, kun yksin viihtyvä mies yritti olla sosiaalisena joka paikassa.

– Se laittoi kaiken pirstaleiksi. Pahinta oli, että se tapahtui juuri hienoimmalla hetkellä, kun molemmat olivat tehneet esikoisromaaninsa. Jouduin käsittelemään siinä myös omia epävarmuuksiani, Milla kertoo.

Millan ja Akin seurustelu ei alkanut aikoinaan ihan suoraviivaisesti.

– Ajattelin pitkään, etten voi alkaa olla noin kauniin miehen kanssa. Nuorena minulla oli ollut paha akne, joka vaikutti siihen, etten pitänyt itseäni myöhemminkään mitenkään edustavana, Milla sanoo.

– Aloin sitten kai ajatella: ai jaa, olenkin niin kiinnostava, että kelpaan tällaisenakin, Milla naurahtaa.

Akille tuli myöhemmin yllätyksenä, mitä Milla oli ajatellut heidän tutustuessaan.

– Nykyäänkin kuvaan Instaan Akia kauniimpana osapuolena, enkä itseäni. Mutta Akikin rapistuu, joten lähennymme toisiamme, Milla heittää mustalla huumorillaan.

Ollikaisten seuraava dekkari on työn alla, siitäkin on jo tehty käännössopimuksia.

– Omat haaveeni, esimerkiksi historiallisesta romaanista, siirtyvät tulevaisuuteen, Milla kertoo.

Hän ei aio jäädä täyspäiväiseksi kirjailijaksi, kuten aviomies, jolle kirjailijan työn yksinäisyys sopii.

– Nyt on työn alla myös Siim Liivikin elämäkerta, seuraava romaanini tulee ensi vuoden puolella, Aki kertoo.