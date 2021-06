Tunnettu koomikko pamautti, että Hollywoodin unelmaparin suhde on vain kulissia – mies kävikin vastaamassa, ja päivitys katosi pikavauhtia

Päivitys katosi pian sen jälkeen, kun isot uutismediat huomasivat sen ja julkaisivat aiheesta uutisia.

Tunnettu koomikko Amy Schumer julkaisi maanantaina Instagramissa päivityksen, jossa hän hehkutti käyneensä pitkästä aikaa elokuvissa. Schumer kehui käyneensä katsomassa Hiljainen paikka 2 -elokuvan (2020), jonka on ohjannut John Krasinski ja jota tähdittää Krasinskin vaimo Emily Blunt.

Itse elokuva sai koomikolta kehuja, mutta päivityksen loppuun hän oli livauttanut erikoisen kommentin koskien Krasinskin ja Bluntin liittoa:

– Olen sanonut jo pitkään, että luulen Emilyllä ja Johnilla olevan kulissiavioliitto julkisuuden takia. Ajattelen silti, että kannattaa käydä katsomassa tämä (elokuva) tänä sateisena viikonloppuna, Schumer kirjoitti.

Päivitys kiinnitti nopeasti paljon huomiota, ja monet isot mediat, kuten CNN ja Buzzfeed, uutisoivat siitä.

Krasinski huomasi päivityksen ja kävi tiputtamassa kommenttikenttään oman vastauksensa koomikolle.

– Kiitos Amy! ... Kun paljastit koko avioliittomme idean, Krasinski heitti.

Sen jälkeen Schumerin päivitys hävisikin hänen tililtään pikavauhtia.

Hollywood-pariskunta on ollut onnellisesti yhdessä jo 13 vuotta.

Krasinski ja Blunt tapasivat vuonna 2008. Vuotta myöhemmin he kihlautuivat. Naimisiin pari meni vuonna 2010. Hulppeaa hääseremoniaa vietettiin George Clooneyn omistamalla huvilalla Italiassa Comojärven rannalla.

Nykyään pariskunnalla on yhdessä kaksi lasta.

Pariskuntaa on kutsuttu Hollywoodin unelmapariksi, koska he ovat olleet onnellisesti yhdessä jo vuosia ja he edustavat usein yhdessä elokuva-alan tilaisuuksissa onnellisen oloisina.

Blunt kehui puolisoaan InStyle-lehden kansihaastattelussa vuonna 2013.

– Johnin tapaaminen todella muutti elämäni. Tunnen oloni voittamattomaksi häneltä saamani tuen ansiosta, Blunt sanoi.