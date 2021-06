Ruotsista positiivinen uutinen! Tove-elokuva ampaisi maassa suureen suosioon – näin Dagens Nyheter kehuu suomalaistähteä

Zaida Bergrothin ohjaama Tove (2020) kiinnosti ruotsalaisia avausviikonloppunaan. Tuottaja Aleksi Bardy pitää markkinaa erityisen vaikeana ja on iloinen elokuvan menestyksestä.

Zaida Bergrothin ohjaama Tove (2020) nousi ensi-iltaviikonloppunaan Ruotsissa maan toisiksi katsotuimmaksi elokuvaksi. Tove Janssonista (Alma Pöysti) kertova elokuva oli viime syksynä Suomessa maan katsotuin filmi, ja sen on nähnyt jo yli 161 000 ihmistä.

Elokuva sai ensi-iltansa lokakuussa, jolloin elokuvateatterit olivat Suomessa auki. Kymmenten elokuvien ensi-iltoja on lykätty pandemian vuoksi.

Ruotsalaisissa saleissa Toven päihitti vain Godzilla vs Kong, jota esitettiin 69 elokuvateatterissa kun Tovea näytettiin 46 teatterissa.

Elokuvateatterit saavat olla Ruotsissa auki tiukasti rajoitettuina. Toven avajaisviikonloppuna salissa sai olla enintään kahdeksan henkilöä. Tiistaina rajoituksia löysennettiin, ja nyt saleissa saa olla enintään 50 ihmistä.

Alma Höysti on näytellyt urallaan sekä Suomessa että Ruotsissa.

Elokuva kertoo Tove Janssonin (1914–2001) elämästä jatkosodan jälkeen 1940- ja 1950-luvuilla, jolloin nuori taiteilija maalasi ja etsi omaa polkuaan Helsingin taidepiireissä. Elokuvassa nähdään, miten muumit levisivät muun muassa Janssonin työhuoneella lojuvista piirrustuksista säännölliseksi stripiksi brittilehti Evening Newsissa ja näytelmäksi Svenska Teaternin lavalle. Elokuva kertoo myös Janssonin rakkauselämästä. Keskiössä on suhde Vivica Brandleriin (Krista Kosonen).

Suomenruotsalaisen Janssonin muumit ovat Ruotsissa suosittuja. Elokuva on pitkälti ruotsinkielinen.

– Ruotsi on suomalaiselle elokuvalle kaikkein vaikein vientimarkkina, joten olemme hyvin tyytyväisiä. Toisaalta Tove Jansson, hänen elämäntyönsä ja niistä tehty elokuva ovat luonteeltaan kosmopoliittisia, joten menestys ei ole siltä kannalta mietittynä ihme, elokuvan tuottaja ja Helsinki-filmin toimitusjohtaja Aleksi Bardy kertoo Nordisk Filmin tiedotteessa.

Tove on huomioitu laajalti Ruotsin lehdistössä. Suurin sanomalehti Dagens Nyheter ylisti arviossaan Alma Pöystin näyttelijäntaitoja:

”Pöysti on loistava Tove vaikeassa roolissa, jossa on liikuttava tiedostavan ihastuksen ja katkerien pettymysten välillä, kun hänen julkilausuttu unelmansa on olla villi ja vapaa – ja samanaikaisesti olla hellä, ystävällinen ja sivistynyt.”

Elokuva sai viime viikolla ensi-iltansa myös Norjassa.

Suomen Oscar-ehdokkaanakin ollut elokuva on myyty yli 50 maahan.

Ohjaaja Zaida Bergroth jakoi Instagramissa stories-osiossa osia yhdysvaltalaisen Film Inquiryn ylistävästä arviosta. Rapakon takana elokuva saa ensi-iltansa torstaina 3. kesäkuuta.

Elokuva on Helsinki-filmin yhteistuotannossa Anagram Swedenin kanssa tuottama. Sen on käsikirjoittanut Eeva Putro.