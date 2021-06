Italian euroviisuvoittaja täräytti suorat sanat huumesyytöksistä

Euroviisut voittaneen Måneskin-yhtyeen laulaja hakeutui huumetestiin, kun viisufanit epäilivät hänen nuuskineen kokaiinia suorassa lähetyksessä.

Huhumylly Måneskinin laulajan Damiano Davidin ympärillä alkoi, kun kamerat taltioivat yhtyeen tunnelmia viisujen takahuoneessa.

Finaalin suorassa lähetyksessä nähtiin tilanne, jossa David kumartui painamaan kasvonsa lähelle pöytää. Pian Twitter täyttyi viesteistä, joissa ihmeteltiin, nuuskiko Damiano kokaiinia suorassa lähetyksessä.

Tämä kuva herätti katsojien epäilyt huumeidenkäytöstä.

Kun bändi palasi Italiaan, David asteli huumetestiin.

Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi tiedotteessaan, että Davidin huumetestitulos oli negatiivinen.

– Green roomissa ei ole käytetty huumeita. Asia on mielestämme loppuun käsitelty.

Bändi totesi NME-lehden haastattelussa, ettei huumekohu haitannut bändiä.

– Meille se ei ollut mikään ongelma, basisti Victoria De Angelis kertoi lehdelle.

– Me tiesimme, että se oli paskapuhetta. Emme käyttäneet huumeita. Emme missään nimessä tekisi moista suorassa televisiolähetyksessä, kun 180 miljoonaa ihmistä katsoo meitä. Emme ole koskaan vetäneet kokaiinia tai mitään muitakaan huumeita. Menimme kuitenkin testiin, koska meillä ei ole mitään salattavaa, emmekä halua ihmisten puhuvan typeriä.

– Olemme todella onnellisia viisuvoitosta ja haluamme pitää fokuksen meissä, eikä tässä typerässä paskassa.

– Älkää miettikö, mitä muut sanovat, De Angelis neuvoo.

Måneskinin Zitti E Buoni -biisiä on kuunneltu Spotifyssä jo yli 62 miljoonaa kertaa.

Osaako bändi eritellä, mistä heidän hurja suosionsa johtuu?

– Ehkäpä ihmiset tarvitsevat rock’n rollia? No, minä vitsailen. Emme me oikeasti tiedä, mistä menestyksemme johtuu. Olemme iloisia, että ihmiset ovat hoksanneet millainen identiteettimme on, Damiano David kertoi.

– Viestimme on, että olkaa sellaisia kuin olette. Tehkää, mitä pidätte oikeana. Älkää miettikö, mitä muut sanovat, De Angelis neuvoi.

– Me olemme käyneet kaiken tuon läpi, sillä rock ei ole mikään iso juttu Italiassa. Kun aloitimme, kaikki sanoivat meille, että tuolla musiikilla ei pääse mihinkään. Me uskoimme omaan juttuumme ja jatkoimme kaikesta huolimatta.

Keikalla Roomassa 2020.

– Saimme myös paljon kommentteja, koska emme noudata sukupuolinormeja. Kundit meikkaavat ja puhumme paljon seksuaalisuudesta. Viisubiisi käsittelee samaa aihetta: ole oma itsesi, ilmaise itseäsi vapaasti, äläkä välitä siitä, mitä muut ihmiset sanovat.

Måneskinin maailmankiertueesta aiotaan tiedottaa seuraavien viikkojen aikana.