Vesku Jokinen pelkäsi aina, ettei hänestä olisi isäksi – esikoisen syntymän jälkeen tapahtui muutos, joka vaikutti myös Klamydian musiikkiin

Klamydian 20. studioalbumi ilmestyi toukokuussa. Sillä Vesku Jokinen laulaa mm. isänä olemista, mutta myös pornotähdistä.

Vesku Jokisen ja Klamydian taival on kestänyt jo 33 vuotta. Sinä aikana on syntynyt 20 studioalbumia.

Klamydian Vesku Jokinen istuu helsinkiläiskahvilan nurkassa. Mies on hypännyt Vaasassa junaan ja lähtenyt etelän vetelien maille. Hänellä on siihen hyvä syy: Klamydian uusi albumi Hiljainen pöytä läheltä orkesteria on juuri ilmestynyt.

Rento punkkari jutustelee niitä näitä, kertoo välillä kaskun ja rämähtää tuttuun, hieman käheään nauruun.

Puhutaan bändeistä. Muistellaan, miten omat soittohommat alkoivat, ja miltä ensimmäiset itse soitetut räpellykset kuulostivat.

– Minähän opin ensimmäisenä sen kahden sormen barre-otteen. Sitä sitten hinkkasin, kunnes huomasin, että pystyn säestämään itseäni. Siitä oli sitten enää lyhyt matka Klamydiaan, Vesku muistelee omia alkuaikojaan.

Reilu 30 vuotta ei ole miehen tahtia hiljentänyt.

– Koronan aikana olen huomannut ainakin sen, että musiikki ja keikkailu ovat mun juttuni. On tietysti ollut niitäkin aikoja, jolloin mietti, että minähän en mene enää ikinä tuohon keikkabussiin. Mutta tämä aika on tehnyt selväksi sen, että haluan olla muusikko ja laulaa bändissä. Kun joskus päästään tästä taudista vapaaksi, teen tätä hommaa vielä kauan.

Vesku kertoo ahdistuvansa, jos ei pääse liikkeelle. Keikkailu on aina pitänyt miehen pään kasassa. Nyt vanha koira on joutunut opettelemaan aivan uusia temppuja.

– On tämä ankeaa aikaa, mutta olen löytänyt itsestäni ihan uudenlaisen kyvyn venyä. Olen oppinut elämään sen ahdistuksen kanssa. En voi sanoa, että olen kovin iloinen, mutta olen oppinut vain kestämään.

Vesku muistuttaa, että koronaeristyksessä on ollut hyviäkin puolia.

– Olen kerinnyt olemaan perheen ja jälkikasvun kanssa. Olen saanut elää sitä puolta.

– Mutta kyllä mulla pää hajoaa keikkailun puutteesta, vaikka sitä asiaa kuinka kaunistelisi.

Klamydia on esiintynyt oikealle yleisölle viimeksi viime vuonna, jolloin järjestettiin pienimuotoisempia konsertteja koronarajoitusten puitteissa.

– Viime vuonna piti olla 100 keikkaa. Tehtiin 30. Meillä oli tuuria, että ehdittiin aloittaa kevätrundi, joka sitten ymmärrettävistä syistä jäi kesken.

Klamydiaa ei voi syyttää turhasta egoilusta. Kun isot tapahtumat peruttiin, mentiin pienempiin.

– Kun on intoa, niin soitettiin sellaisia keikkoja, mitä sai tehdä. Rajoitusten mukaan mentiin. Iso tai pieni paikka, sillä ei ole väliä. Niitä tehdään, mitä saa tehdä. Mulle käy vaikka se pitserian nurkka.

Jos koronavuosi on tuonut paljon pahaa, on se tuonut jotain hyvääkin. Vesku ja Klamydia saivat kerrankin keskittyä uuden levyn tekemiseen.

– Se on suurella sydämellä tehty. Levyssä on maan ja taivaan väliltä kaikki. Tässä on välillä kyntänyt syviä peltoja ja totta kai se heijastuu myös musiikkiin.

Hiljainen pöytä läheltä orkesteria -albumia kuunnellessa Klamydian soundin tunnistaa heti. Vanha punkkipoljento on tallella ja biisien sanoitukset käsittelevät kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. Välillä Vesku laulaa 1980-luvun pornotähdistä ja seuraavaksi pohditaankin millaista on olla isä – rakastaa ja kantaa jatkuvaa huolta omista lapsistaan.

– Sydämessä mukana -biisissä kuuluu se reissaavan isän ikävä. Vaikka lapsi kasvaisi kuinka isoksi, niin aina niistä on huoli ja ikävä. Se ei koskaan poistu, vaan pysyy takaraivossa. Koko ajan sitä miettii, että miten niillä menee.

– Mulle on sanottu, että huolen aiheet vaihtelevat, mutta huoli pysyy.

– Mietin aikoinani, että onko minusta edes isäksi, mutta kun herra putkahti maailmaan, niin isä astui heti esiin. Se tulee sieltä jostain. Se on luomakunnan sääntö. Kaikilla sitä ei ole, mutta onneksi se löytyi itseltäni.

Laulut isänä olemisesta ovat Veskun rakkauslauluja.

– Mä en tee mitään beibi, beibi, I love you -biisejä. Sellaiset eivät sovi mun suuhuni. Mä teen toisenlaisia rakkauslauluja. Laulan lapsista ja paapastani. Mieli on kuin sihti. Jotkut jutut menevät läpi ja jotkut jäävät siihen sihtiin. Mulla jäi tällaisia juttuja.

Klamydia ei olisi Klamydia, ellei välillä lyötäisi aivan läskiksi. Hikiviiksen hekuma -rallissa luetellaan kaikki suuret pornotähdet, joita nuoret miehet aikoinaan kuolasivat.

– Jokainen samaan aikaan elänyt äijä tietää taatusti jokaisen nimen, Sarah Youngin, Ginger ja Amber Lynnin, Vesku nauraa.

– Klamydialla on aina ollut erittäin risteilevä tyyli. Mä teen, mitä huvittaa. Eka aihe voi olla hyvin vakava ja seuraava ihan diipadaapaa. Välillä vedän kyllä itseltäni maton alta näissä biiseissä, mutta haluan, että ihmisten mielialat vaihtelevat, kun ne kuuntelee tätä levyä.

Vesku tunnustaa olevansa vanhan liiton jäärä, mitä tulee musiikin julkaisemiseen. Hän haluaa tehdä albumeita, ei heittää yhtä biisiä ulos silloin ja toista tällöin.

– Jokainen levy on tarina ja haluan kertoa tarinoita. Me tehdään levy aina kaikissa formaateissa. On cd-levyt ja kasetit, ja on se musa jossain vertaistukiverkostossakin, laulaja virnuilee.

Tämän päivän musiikinkuluttajalla on ehtymätön laari ammennettavanaan, jos avaa Spotifyn tai jonkin muun streamauskanavan. Mutta onko laaja tarjonta liian geneeristä?

Veskulla on asiasta näkemys.

– Meidän biisi nousi jollekin 50 soitetuimman biisin listalle. Katselin, että meidän kappale oli ainoa, jossa soi sähkökitara, muut olivat sellaista kilkutusta ja kalkutusta.

– Mulle kitara on aina ollut se soitin. Nykynuorille guitar hero tarkoittaa sitä videopeliä, ei oikeita soittajia. En halua arvostella nykymusaa, mutta tosiasia on, että mä en enää tunne näitä uusia artisteja. Nyt ollaan sitten varmaan virallisesti vanhoja.