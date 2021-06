Oskari Katajisto on aloittanut uudet työt, palaa kesäteatterin lavalle ja muuttaa takaisin Helsinkiin. Samalla hän yrittää laittaa elintapansa kuntoon.

Näyttelijä Oskari Katajiston, 55, veri vetää entiseen. Yrityskoulutuksessa asiakasvastaavana nykyään työskentelevä Katajisto palaa Kivinokan uuden kesäteatterin lavalle sekä muuttaa Espoosta takaisin Helsinkiin.

Katajistoa on viimeksi nähty varsinkin hyvinvointiin liittyvissä tosi-tv-ohjelmissa. Olet mitä syöt -sarjan terveystarkistuksessa pari vuotta sitten selvisi ikävä yllätys.

– Iän mukana on tullut kakkostyypin diabetes ja korkea verenpaine, Oskari Katajisto kertoo.

Hän osallistui myös Suurin pudottaja -ohjelmaan, mutta joutui jättämään sen kesken. Katajisto kehuu ohjelmaa kaikin puolin mieluisaksi, mutta kovat kihtikivut eivät jättäneet vaihtoehtoa.

– Olen käyttänyt kihdin hoidossa kortisonia ja kipulääkettä. Kortisoni kerää nestettä ja haittaa siksi laihtumista, joten kuvausten takia lopetin sen käytön.

Kolmen viikon aikana kuvauksissa katosi kymmenen kiloa, mutta sillä oli hintansa.

– Polvien ja nilkkojen kihtikivut olivat niin järjettömät, että piti vetäytyä ohjelmasta. Keskeyttäminen harmitti todella paljon, mutta se oli pakko tehdä.

Ratkaisuun vaikutti myös Selviytyjät Suomi -ohjelma, jonka viime kesän kuvauksiin Katajisto oli lupautunut. Hänen piti ehtiä syödä lääkkeitä sen verran, että olo parani.

– Nivelet piti saada toimimaan ennen kuin lähdin kuvauksiin pohjoiseen. Siellä sain ottaa lääkkeitä, koska olisi voinut olla vaarallista, jos siellä eristyksissä olisi sattunut jotain.

Painonpudotus oli päässyt hyvin käyntiin.

– Painoa tippui syksyyn mennessä kaikkiaan 13 kiloa, mutta suurin osa siitä on tullut takaisin. Meillä tehdään kotona liian hyvää ruokaa, Oskari naurahtaa viitaten kihlattuun avopuolisoonsa.

Oskari Katajiston kihtikipuihin käyttämä kortisoni kerää nestettä, joten hän lopetti sen käytön Suurin pudottaja -kuvausten ajaksi. Seurauksena oli ”järkyttävät kivut”.

Vauhdikkaaseen kesäteatteriesitykseen hän valmistautuu nyt laittamalla elämäntapoja uudestaan kuntoon.

– Esitysten alkaessa heinäkuussa on oltava täydessä iskussa.

Kulosaaren kupeeseen Kivinokan alueelle rakennetaan uutta kesäteatteria, jossa on iso katettu ulkokatsomo. Kari Kinnaslampi ohjaa arvostetun Ray Cooneyn Linjat kuumina, jossa Katajisto veti saman roolin kymmenen vuotta sitten Mustion kesäteatterissa.

Päivätyön säännölliset työajat ja vapaat viikonloput tuntuvat mukavilta, mutta Katajisto ei kiellä, että näytteleminen on verissä.

– Palo näyttämölle on olemassa, ei sille mitään voi. Se on intohimo, joka on pureutunut jokaiseen soluuni.

Katajisto uskoo, ettei tule ikinä pääsemään näyttelemisestä kokonaan eroon.

– Se jahtaa minua varmaan loppuelämäni. Pakko myöntää, että näen melkein joka yö unia siitä, että olen näyttämöllä. Jostainhan se kertoo.

Kesäteatterin harjoitukset tuntuvat nyt kuin kotiin tulisi. Kaikki sujuu kuin itsestään. Esitykset sijoittuvat iltaan ja viikonloppuihin, joten ne eivät haittaa päivätöitä.

Kihti-oireilu on jatkuva, mutta ei ainoa terveysvaiva. Katajisto on huomannut kihdin ärtyvän rasituksesta. Asiaa ei ainakaan auta, että vuosikymmeniä tehty teatterityö jatkuvine toistoineen illasta toiseen kulutti kehoa ja rikkoi paikkoja. Esimerkkejä fyysisesti rasittavista rooleista olisi monta.

– West Side Storysta tuli marssimurtumat molempiin jalkateriin, kun piti hyppiä monen metrin korkeudesta lavalle. Sitä vedettiin 177 kertaa plus harjoitukset. Saranat ja sardiinit -farssissa molemmista kyynärpäistä menivät nivelpussit rikki.

Varsinkin fyysisempien roolien tekeminen laittaa kehon koville.

– Nilkat ja polvet on leikattu, mutta yläraajoihin ei ole ainakaan vielä tarvinnut koskea.

Oskari Katajisto nuorena näyttelijänä 1995.

Sukurasitteisiin kuuluvat sydänvaivat. Katajistolla on pari vuotta siihen, että hän 57-vuotias. Sen ikäisenä hänen isänsä kuoli.

– Ajattelen sitä usein, olen ajatellut jo monta vuotta vuotta. Hautapaadessa lukee, että kuoli 57-vuotiaana. Mietin, olenko niin paljon isäni poika, että kuljen hänen perässään, Oskari myöntää.

Hän ei ole jäänyt pelkästään pohtimaan asiaa.

– Marssin jo ennen isän hautajaisia kattavaan sydäntutkimukseen. Sen jälkeen minusta on otettu sydänfilmit kahden vuoden välein kuten myös isoveljestäni.

Ei se silti huolta vähennä.

– Asia on koko ajan mielessä. Isä kuoli ihan yllättäen. Ei sitä voi tietää ennalta.

Lisämotivaatiota terveydestä huolehtimiseen tuo perhe. Sisustusarkkitehdiksi Aalto-yliopistosta valmistumassa olevalla Verona-tyttärellä on isän mielestä havaittavissa hienoista vauvakuumetta.

– Veljeni molemmat pojat eli Veronan serkut ovat juuri saaneet tai saamassa esikoisensa. Veronan lapsirakas mies pistää myös painetta siihen suuntaan, Oskari tietää.

Häneltä on jo kysytty, olisiko hän valmis isoisäksi.

– Vastasin, että kyllä olen. Ja siksi haluan olla täällä mahdollisimman pitkään.

Oskari Katajisto on ollut yhdessä Sanna Vaahdin kanssa jo lähes 10 vuoden ajan.

Kesäteatterin lisäksi kesälle sijoittuu muutto. Muutaman vuoden asuttu rivitalon pääty Espoossa on vaihtumassa takaisin Helsingin keskustaan.

– Kolme vuotta sitten tämä alue oli niittyä, rusakot pyörivät takapihalla ja peurat juoksivat kulmilla vastaan.

Nyt paikalle rakennetaan uutta asuinaluetta metroineen.

– Ympäristö on nyt revitty tuntemattomaksi. Näille taloille tuli purku-uhka eli täältä pitää lähteä pois. Olen asunut yli parikymmentä vuotta Etelä-Helsingissä, joten tutut kulmat vetävät puoleensa.

Kaiken muun lisäksi Katajisto lukee äänikirjoja ja vireillä on myös tv-rooli. Eikä hän kieltäytyisi, jos kutsu kävisi Farmi-ohjelmaan.

– Olen niin paljon luontoihminen, että se sopisi. Ja myös Myyrä olisi kiinnostava.

Parisuhteella tulee ensi vuonna täyteen ensimmäinen vuosikymmen.

– Rakastuimme Sannan kanssa vuonna 2012, kävimme kerran naimisissa ja nyt olemme kihloissa. Ehkä menemme vielä joskus naimisiin, mutta kymmenen vuotta kertoo, että hyvin on pärjätty näinkin. Tämä on pisin ja paras parisuhteeni enkä tule tästä luopumaan, Oskari vakuuttaa