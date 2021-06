Madonnan 15-vuotiaan pojan erikoinen tyyli herättää valtavasti huomiota – tällainen on laulajan adoptiolapsi, johon hän samaistuu kuudesta lapsestaan eniten

Madonna on kertonut, että hänellä on syvä yhteys erityisesti Malawista vuonna 2006 adoptoidun poikansa kanssa.

Popin kuningatar jakoi Instagramissa 15-vuotiaan poikansa Davidin videon, jossa nuori mies kävelee upeassa valkoisessa silkkileningissä.

– Itsevarmuus on tärkeintä, Madonna kirjoittaa videon yhteydessä.

Puku on newyorkilaisen muotisuunnittelijan Mae Couturen käsialaa.

Nuoreksi miehenaluksi varttuneen David Bandan omintakeinen tyyli ja upeat mallinkuvat ovat herättäneet valtavasti huomiota. Useat kansainväliset lehdet ovat uutisoineet pojan ensimmäisistä askelista kohti mallimaailmaa.

Pop Culture -lehti huomioi, että Madonnan tunnetut ystävät kiirehtivät kommentoimaan kuvaa ja vertasivat poikaa heti yhteen kaikkien aikojen tunnetuimpaan huippumalliin, 50-vuotiaaseen Naomi Campbelliin.

– Hyvänen aika, rakastan häntä. Katso tämä, Naomi, näyttelijä Debi Mazar kommentoi.

Laulaja on aiemmin kertonut esimerkiksi Vogue-lehden pitkässä haastattelussa, miten hänellä on syvä yhteys vuonna 2006 Malawista adoptoidun poikansa kanssa.

– Hänellä on ennen kaikkea fokus ja päättäväisyyttä, laulaja sanoi brittien Voguelle vuonna 2019.

– Olen varma, että hän sai sen minulta. Hän on (lapsistani) se, kenen kanssa minulla on eniten yhteistä. Minusta tuntuu, että hän tajuaa minua. Hänellä on enemmän minun DNA:tani kuin muilla lapsillani tähän mennessä. Saa nähdä mitä tapahtuu, sillä he ovat kaikki vielä nuoria, Madonna sanoi.

Madonnalla on kaksi biologista lasta: vuonna 1996 syntynyt Lourdes Leon ja vuonna 2000 syntynyt Rocco Ritchie. Davidin hän adoptoi Malawista vuonna 2006. Vuonna 2010 laulaja adoptoi Malawista vuonna 2006 syntyneen Mercyn. Helmikuussa 2017 hän adoptoi Malawista kaksostytöt Stellan ja Estherin. Kaikkiaan Madonnalla on siis kuusi lasta.

Laulaja kertoi Voguen jutussa suojelevansa lapsiaan tiukasti. Esimerkiksi Davidilla ei ollut 13-vuotiaana vielä lainkaan omaa älypuhelinta.

David syntyi heinäkuussa 2005 sisämaavaltio Malawissa Afrikassa. Hän jäi vauvana äidittömäksi, koska hänen äitinsä kuoli alle viikko Davidin syntymän jälkeen. Madonna adoptoi pojan, kun tämä oli 13 kuukauden ikäinen.

Madonna varttui itse ilman biologista äitiään, sillä hänen äitinsä kuoli rintasyöpään, kun Madonna oli vain viisivuotias.

David on elänyt tähän asti varsin tiukasti poissa julkisuudesta. Hänen tiedetään pelaavan jalkapalloa ja myös tanssivan todella lahjakkaasti, kuten äitinsäkin.