Rocktähti Mark Lanegan ihastui Tavastian-keikallaan suomalaisnaiseen ja teki katalan tempun – ”Ymmärrettävästä syystä hän ei ole tullut tapaamaan minua enää uudelleen!”

Mark Lanegan oli aikalaisrokkarina pahassa huumekoukussa 1990-luvulla, mutta selvisi. Hän ei ihmettele, miksi Helsingissä kadulle hylätty ihastus ei ole ottanut yhteyttä enää koskaan.

Mark Lanegan on elänyt hurjan elämän. Moni ystävä on kuollut ympäriltä.

Selviytyjä Seattlesta.

Niin voi kutsua yhdysvaltalaista Mark Lanegania, 56, joka oli seattlelaisiin Nirvanaan, Pearl Jamiin, Alice In Chainsiin ja Laneganin Screaming Trees -yhtyeeseen 1990-luvulla keskittyneen grunge-ilmiön tähtilaulajia ja keskushenkilöitä.

Hän on selviytyjä, koska hän elää edelleen – toisin kuin esimerkiksi ystävänsä Nirvanan Kurt Cobain tai Alice In Chainsin Layne Staley.

Musiikillisesti Lanegan on myös vanhentunut arvokkaasti, sillä hänestä on tullut eräänlainen grungen Johnny Cash. Trubaduuri, jonka laulut ovat kuin ripittäytymisiä elämän aiemmista virheistä.

Lanegan puhuu tummalla äänellä, joka muistuttaa hänen lauluaan. Sanat putoavat luuriin verkkaisesti Irlannissa, hänen nykyisessä kotimaassaan. Noin puolen tunnin haastattelun aikana hän naurahtaa vain pari kertaa.

Ensimmäinen hörähdys tulee, kun hän muistelee bändinsä Screaming Treesin Suomen-vierailua vuonna 1993.

Sitä, josta hän kirjoitti viime vuonna englanninkielisessä maailmassa puhkikehuttuun ja tänä keväänä suomeksi julkaistuun muistelmateokseensa Sing Backwards and Weep (LIKE) näin:

”Sinä iltana me soitimme Helsingissä pienehkössä klubissa, jonka nimi oli Tavastia. Settimme jälkeen kiertelin täydessä baarissa ja etsin naisseuraa. Näin hyvännäköisen, mustatukkaisen tytön, jolla oli verkkosukat ja lyhyet sortsit, ja menin hänen luokseen. Hän avasi kaljan ja ojensi sen minulle pirullisesti hymyillen. Vain minuutteja ensimmäisen katsekontaktin jälkeen aloimme pussailla.”

Ilmassa oli lupaus seksistä, mutta Screaming Treesin manageri muistutti solistille, että ilmaan nousee pian myös bändin lentokone – yhtye ei yövy Helsingissä lainkaan.

Ja niin jäivät lupaukset lunastamatta suomalaisfanille.

”Kun ahtauduimme autoon, viimeiseksi muistokseni Helsingistä jäi tyttö, joka seisoi pimeällä ja tyhjällä kadulla ja huusi: ”Vitun kusipää! Saatanan valehtelija! Miten mä nyt pääsen himaan, mulkku?”

Lanegan naurahtaa huomatessaan, että eipä tosiaan ole kohdannut tuota naista myöhemmillä Suomen-vierailuillaan. Lanegan on esiintynyt Helsingissä ja Turussa vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2015.

– Ymmärrettävästä syystä hän ei ole tullut tapaamaan minua enää uudelleen!

Synkkä ja itsekriittinen sävy on tuttu kirjasta. Teos alkaa monien päihteisiin sortuvien taiteilijoiden elämäkertojen tapaan huolettomasti. Juhlia riittää ja aluksi ajatellaan, että alkoholin ja huumeiden käyttö on hallinnassa – varsinkin, kun Lanegan oli äitinsä hylkäämänä ja isänsä välinpitämättömän kasvatuksen seurauksena tottunut viinaan ja muihin huumeisiin jo murrosiässä ennen musiikkiuraansa.

”Olin iloinen, kun sain juoksennella villinä kaduilla. Vuodet äitini tossun alla olivat olleet epämiellyttäviä, ja rakastin isääni, koska hän antoi minulle uudenlaista vapautta tutkia pakottavia tarpeitani, villejä kiinnostuksenkohteitani ja vasta versolla olleita perverssejä fetissejäni. Tunsin olevani onnekkain tuntemani nuori – ei sääntöjä, ei kotiintuloaikoja, ei mitään.”

Mutta bändiuralla päihteistä ja niiden päivittäisestä hankkimisesta tuli vähitellen tärkeämpiä kuin mistään muusta. Musiikista, ystävistä – tai seksistä, jota Lanegan kuvailee kirjassa harrastaneensa hänen huomiostaan innostuneiden fanien kanssa huolettoman paljon.

Seksisymboli raunioituu kirjan kuluessa.

”Minulla oli likaiset vaatteet, pitkä ja ruokkoamaton tukka ja parta ja villit charlesmansonmaiset silmät, ja minä onnuin ja kävelin nytkähdellen. Kävin hullusta kodittomasta, haamumaisesta hahmosta, jota kauppojen kaikki työntekijät alkoivat heti seurata epäluuloisina.”

Kirja loppuu vuoteen 2004, ja Lanegan on sen jälkeen onnistunut luomaan upean uuden musiikkiuran. Hän on julkaissut kehuttuja soololevyjä, palkitun levytrilogian skotlantilaisen Isobel Campbellin kanssa ja ennakkoluulottomia yhteistyöprojekteja mitä erilaisimpien artistien kuten Mobyn ja malilaisen Tinariwen -yhtyeen levyillä.

– Jatko-osaa kirjalle ei ole tule, Lanegan toteaa suorasukaiseen tyyliinsä.

– En usko, että elämäni on ollut kirjan tapahtumien jälkeen yhtä kiinnostavaa.

Tämä on ehkä menetys lukijoille, mutta merkitsee Laneganille itselleen sitä, että hän on päässyt kuiville ja pystynyt elämään luovan taiteilijan tasaista elämää. Ehkä tylsää, mutta turvallista.

Muistelmien kirjoittamista hän ei sitä paitsi pidä mitenkään ylentävänä vaiheena elämässään.

– Ymmärrän, että moni haluaa ajatella kirjani olleen minulle puhdistava kokemus. Mutta ei se ollut. Jouduin ajattelemaan asioita, joita en olisi halunnut enää ajatella.

Mark Lanegan esiintyi Milanossa 2018.

Yksi niistä lienee puhelu, joka jäi soittamatta. Lanegan vietti huhtikuussa 1994 kirjan mukaan iltaa kotonaan Seattlessa yksin huumepäissään, ja kuuli puhelinvastaajaan menevät viestit Kurt Cobainilta. Tämä pyysi soittamaan, mutta Lanegan ei viitsinyt.

Hän saattoi olla viimeinen ihminen, jota itsemurhan tehnyt Cobain tavoitteli.

Miten tällä hetkellä tunnet käsitelleesi asiat, joista kirjassa kerrot?

– Uskon, että kaikille ihmisille, jotka elävät pidempään, sattuu asioita, joita he myöhemmin katuvat. Minullakin on juttuja, joita en voi antaa itselleni anteeksi. Jotain, mitä olen tehnyt – ja jättänyt tekemättä. Mutta sellaista elämä on, Lanegan sanoo.

Sitä, että Lanegan itse on selviytyjä – hengissä ylipäätään – on hänen omasta mielestäänkin ihme.

– Olen ollut ihan uskomattoman onnekas selviytyessäni monista asioista, joista monet ystäväni eivät selviytyneet.

Mitä haluaisit sanoa nuorille, jotka näkevät kovien huumeiden käytössä jotain kiehtovaa?

– Minä käytin huumeita pakotienä elämäni muista ongelmista, kunnes ne muuttuivat suurimmaksi ongelmaksi. Jatkuvasti on ihmisiä, jotka tuntevat olevansa umpikujassa ja etsivät helpotusta huumeista. Jokaisen on valittava oma polkunsa. En suosittele huumeita ratkaisuksi kenellekään.

Kursivoidut kohdat ovat Mark Laneganin muistelmateoksesta Sing Backwards and Weep (LIKE).