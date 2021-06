Vastanäyttelijä paljastaa, millainen vaikutus tiukalla dieetillä oli Iina Kuustoseen – näin kohuttua fitness-elokuvaa oikeasti tehdään

IS seurasi Suomen puhuttavimman elokuvan kuvauksia: Punttikomediassa Iina Kuustonen esittää kirjastovirkailijaa, joka hurahtaa bikini fitnekseen.

Savukone puskee ohutta verhoa halliin, jonka jokainen nurkka on verhottu kuntosalielementein. Graffiteja piukoista hauiksista, tägeistä ja muusta katu-uskottavasta töherryksestä. Ikkunat on tapetoitu verisuoniaan pullistelevien kehonrakentajien kuvilla. Laitteet ovat modernit, mutta kokonaisuus henkii silti schwarzeneggermäistä 1980-lukua.

Vastaanoton ylähyllyjä pitkin kiemurtelevat pokaalit ja mitalit. Sohvapöydällä lojuu kasa ruskettunein sixpackein vuorattuja Muscle & Health -lehtiä. Salilla on jopa oma myyntipisteensä nimikkotuotteilleen. ”Kehon koostumus Mittaus” 72 euroa, kertoo pieni liitutaulu vastaanoton hyllyllä, mutta ei yhdyssanojen osaamisella rasvaprosenttia pienennetä.

Lihasmassasta ei muutenkaan ole puutetta, sillä ympäriinsä pyörii kymmenestä viiteentoista erinäköistä ja -kokoista kreikkalaista veistosta.

Jos paikkaa ei tietäisi elokuvan kuvauslokaatioksi, se voisi olla ihan mikä tahansa kuntosali. Ja ehkä siinä vitsi piileekin.

Tavallisesti nokialainen halli on nimittäin näyttävä juhlatila. Esiintymislavat ja samettiset nojatuolit ovat saaneet siirtyä, sillä kohta täällä kuvataan Punttikomedia-elokuvaa.

– Olkaa hyvät, ohjaaja Aleksi Delikouras sanoo kannustavaan sävyyn ja kohtaus alkaa.

Mikko Töyssy on omaksunut roolinsa entisenä kehonrakentajana.

Iina Kuustonen polkee kuntopyörällään niin, että hikeä ei varmasti tarvitse kolmannessa otossa enää lavastaa otsalle. Nopeampi tahti on vain viereistä pyörää polkevalla miesnäyttelijällä, joka puuskuttaa vuorosanojaan korostetun tuskaisena.

Mikko Töyssy astelee verkkaisesti kuntopyörien ohitse.

– Onhan tämä vähän tällaista... noloa touhua. Että ymmärrän, jos hävettää, Töyssy sanoo lakonisena.

Vai onko sittenkään?

Ulkona on mitä kaunein kesäpäivä, vaikkei sitä hämyisen hallin sisäpuolelta uskoisi. Mikko Töyssy, 40, valitsee pihalla lojuvista kuntolaitteista penkkipunnerruspisteen ja istahtaa sen toiseen päähän.

– Vaikka tää on komedia, niin me ei naureta tälle maailmalle, vaan niiden kanssa, jotka tässä maailmassa elää, Töyssy pohtii.

– Ihmisillä on varmasti ennakkokäsityksiä. Luulen että me avataan myös tätä skeneä niin, että sitä olisi ehkä helpompi ymmärtää.

Juhlatilasta taiottiin kuvauksia varten katu-uskottava kuntosali.

Suurelle yleisölle sketsiohjelma Putouksesta tunnetuksi tullut Töyssy näyttelee Punttikomediassa entistä kehonrankentajaa, elämänhallintansa menettänyttä kehäraakkia. Toista pääosaa, bikini fitness -kisaajaksi päätyvää kirjastovirkailijaa puolestaan esittää Iina Kuustonen.

Päärooli on Töyssylle ensimmäinen. Se on vaatinut myös runsaasti valmistautumista.

Keväästä asti Töyssy on treenannut ahkerasti Jari ”Bull” Mentulan tiimiin kuuluvan valmentajan kanssa. Tavoitteena on ollut näyttää mahdollisimman uskottavalta entiseltä kehonrakentajalta.

– Eli oon tehnyt ihan hirveästi duunia näyttääkseni siltä, miltä ränsistynyt kehäraakki näyttäisi. Pöhötys tulee onneksi luonnostaan, sitä ei tarvitse treenata, Töyssy virnistää rennosti ja solmii kätensä puuskaan.

Kuntokuuri vaikuttaa onnistuneen: Töyssy sujahtaisi harmaassa hupparissaan ja verkkareissaan Mentulan veljesten joukkoon. Hiuksetkin on ajeltu pois.

– Olen ollut tosi innoissani, kun olin käynyt salilla viimeksi varmaan markka-aikaan. Nyt ei ollut mitään tekosyitä, niin tuli käytännössä asuttua siellä salilla.

Mikko Töyssy on saanut oppia muun muassa Bull Mentulan tiimistä.

Hankalaa Töyssylle rooliin valmistautumisessa on ollut lähinnä säännöllisyys.

– Kun lähdet tuonne Helsinkiin painamaan kahteen eri työhön ja sit sun pitää ottaa se kylmälaukku mukaan, niin se vaatii tosi paljon. Mä olen kuitenkin sitä koulukuntaa, että sit kun on nälkä, niin vasemmalla kädellä kahmitaan sieltä ja oikealla tuolta. Ne on ihan psyykkisellä tasolla haastavia hommia.

Töyssy kiirehtii toteamaan, ettei hänen kuntokuurinsa ole ollut mitään verrattuna vastanäyttelijänsä Kuustosen fitness-urakkaan.

– Mun hahmollani tällaiset esteettiset asiat eivät ole niin suuressa roolissa. Oikeastaan eniten on yllättänyt lähinnä se, kuinka paljon olen joutunut syömään. Meillä on ollut ihan hauskaa Iinan kanssa, kun ollaan vertailtu toistemme ruokavalioita. Tai siis mulla on ollut hauskaa, Iinalla ei, Töyssy vitsailee.

Vitsailu vaihtuu nopeasti vuolaisiin kehuihin. Tiukasta dieetistä ja hurjasta treenimäärästä huolimatta Töyssy kertoo Kuustosen pysyneen kuvauksissa jatkuvasti hyväntuulisena.

– Kyllä mä nostan Iinalle hattua. Hän on niin tunnollinen ja määrätietoinen, mitä tämä lajikin vaatii.

– Sanotaan, että hermo voi kiristyä siinä, kun kalorit menevät tietyn tason alle, mutta ei ole meidän suuntaan ainakaan näkynyt yhtään. Iinahan vetää lähemmäs kymmenen leukaa. Voin sanoa, että mä en saa yhtään, hän jatkaa jo nauraen.

Iina Kuustonen näyttelee elokuvassa kirjastonhoitajaa, joka päätyy kisaamaan bikini fitnekseen.

Töyssy ja Kuustonen tutustuivat ensi kerran kesäteatterissa Valkeakoskella jo vuonna 2010. Kuustonen näytteli tuolloin pääosaa, Töyssy oli tuotannossa puolestaan avustavana näyttelijänä.

– Oon tosi onnellinen, että hän on tässä vastanäyttelijänä, Töyssy tuumaa.

Punttikomedia on herättänyt suomalaisissa poikkeuksellisen suurta kiinnostusta jo ennen yhtäkään traileria. Erityishuomiota ovat saaneet Iina Kuustosen, 37, Instagram-julkaisut, joissa näyttelijä muun muassa nostaa rautaa selkä kaarella, poseeraa näyttävien kehonrakentajien kanssa ja kuittailee vitsikkäästi Bull Mentulalle.

– Mulla ei ole koskaan ollut niin vaikeaa pitää pokkaa kuin täällä kuvauksissa. Meillä on kohdannut Tökän (Töyssy) kanssa huumori niin hyvin, että mua on välillä hävettänyt se, kuinka epäammattimaisen paljon mulla on pettänyt pokka. Tökä on todella taitava ja helvetin hauska näyttelijä, ja saa mut pudotettua yhdellä katseella, pihalle saapunut Kuustonen nauraa vapautuneesti.

Kuustonen onkin innoissaan siitä, kuinka paljon kiinnostusta elokuva on herättänyt.

– Samalla aihe on haastava, sillä ei voi olla fitnessammattilainen ja ammattinäyttelijä samaan aikaan, Molempiin tarvitsee 24 tuntia vuorokaudessa. Ei ole ihan itsestään selvää, miten tällainen leffa tehdään, hän tuumaa.

Aikaa valmistautumiseen on onneksi ollut tarpeeksi, sillä Kuustosta pyydettiin mukaan elokuvaan jo muutama vuosi sitten. Hän suostui heti. Pekko Pesosen luoma käsikirjoitus oli niin hykerryttävän hauska, ettei sitä voinut lukea nauramatta. Delikourakselta puolestaan löytyi laajaa tietämystä fitnessmaailmasta sekä hyvä komediantaju.

Aleksi Delikouras (kyykyssä oikealla etualalla) ohjeistaa kuvaustiimiä kuntosalilla. Punttikomedia on hänen ensimmäinen elokuvaohjauksensa.

Erityisesti Kuustosta kiinnosti kuitenkin suuri muodonmuutos, jossa hänen roolihahmonsa muuttuu ujosta kirjastonhoitajasta bikini fitness -kisaajaksi.

– Mä rakastan haasteita ja projekteja, joten tämä sopi mulle tosi hyvin. Aika harvoin tällaisia rooleja tulee vastaan, missä pääsee tekemään näin ison valmistautumisen ja fyysisen työn, hän pohtii.

Vaikka kuvaukset pyörähtivät käyntiin toukokuun puolivälissä, rooliin valmistautuminen alkoi Kuustosen osalta jo yli vuosi sitten.

– Pohjaa ollaan rakennettu valmentajan kanssa jo yli vuoden ajan. Kun Ivalon kuvaukset loppuivat tammikuun lopussa, aloin treenata vain tätä varten. Nämä välikuukaudet keskityinkin vain pelkästään fyysiseen treeniin, mikä on ollut ihan tarkoituksenmukaista, koska se on vaatinut tosi paljon työtä: Ainakin se kuusi kertaa viikossa, välillä parit treenit päivässä.

– Kun siihen lisää vielä kaiken muun elämän, niin on se mennyt ihan työstä.

Fitnessvalmentajan laatimaa ruokavaliota Kuustonen siirtyi noudattamaan jo vuodenvaihteessa. Fyysisen kehityksen lisäksi Kuustosen vointia on seurattu tarkkaan alusta asti niin kehonkoostumusmittauksin kuin laboratoriokokein.

– Mä suhtaudun dieettiin niin, että se kuuluu tähän projektiin, ja se on onneksi määräaikaista. Olen muokannut ruokavaliota omaan elämään ja arkeen sopivaksi, sekä sisällyttänyt siihen mulle tärkeitä asioita, kahden lapsen äiti nauraa.

– Mutta on tässä kyllä tullut tutuksi nyt tofu, riisi ja brokkoli, hän lohkaisee perään.

Nopealla vilkaisulla Suomen eturivin näyttelijöihin lukeutuvaa Kuustosta olisi varmasti vaikeaa tunnistaa: Jumppatrikoisiin yhdistetyt nyrkkeilykengät ja pitkähköt sukat varmasti erottavat Kuustosen roolihahmon modernien salikissojen seamless-trikoista. Retrohenkisen verryttelytakin rinnuksessa lukee Team Mega Weight.

Vaaleiden hiusten tilalla on tummanruskea ja piikkisuora polkkatukka.

– Kävin eilen aamukahvilla rakkaan ystäväni Kreeta Salmisen kanssa, joka tekee tv-sarjaa täällä Tamperella. Kun menin kahvilaan sisään, niin hän huusi, että kuka sä oot ja mitä oot tehnyt mun kaverille! Kuustonen muistelee ilmeikkäästi eläytyen.

– Näyttelijänä on kiinnostavaa saada tehdä erilaisia rooleja ja tämä todella on sellainen.

Kuvaukset päättyvät juhannukseen. Siihen asti Kuustosen tulisi vielä jaksaa fitness-elämää. Näyttelijä ei voi paljastaa, päätyykö hänen roolihahmonsa elokuvassa kisalavalle asti, mutta loppukesän suunnitelmat ovat selkeät.

– Aion syödä, hän päättää nauraen.