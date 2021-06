Sara Siepin paras ystävä Carita kertoo, millainen Sieppi oikeasti on – huomaa selkeän eron julkisen kuvan ja todellisuuden välillä

Carita von Rutenhjelm on tuntenut Sara Siepin kymmenen vuoden ajan. Hän uskoo ystävillä klikanneen Saran kieroutuneen huumorintajun vuoksi.

Sara Siepin parhaimpiin ystäviin kuuluva Carita von Rutenhjelm on tuntenut Saran kymmenen vuoden ajan. Alun perin ystävykset tutustuivat, kun Carita asui yhdessä vuoden 2012 Miss Suomi -kisoista tutuksi tulleen Sabina Särkän kanssa.

– Olemme molemmat Saran kanssa miettineet sitä, millainen ensikohtaamisemme oli. Meistä kumpikaan ei muista sitä, sillä kaikki oli alusta asti niin luontevaa. Aloimme saman tien kaveerata ja löysimme yhteisen sävelen.

– Klikkasimme Saran kieroutuneen huumorintajun vuoksi ja ymmärsimme toisiamme alusta alkaen hyvin.

Carita kertoo 100-prosenttisen luottamuksen olleen molemmille ehdottoman tärkeää ystävyyssuhteessa.

– Sara arvostaa sellaista astetta syvempää ystävyyttä.

Sara ja Carita Sisiliassa vuonna 2018. Ystävykset ovat matkustaneet yhdessä myös muun muassa Meksikossa, Israelissa ja Intiassa.

Carita kuvailee Saran olevan ystäviään varten paikalla aina silloin, kun tarvitaan.

– Sara näkee paljon vaivaa ystäviensä eteen. Jos hänen ystävällään on jokin asia huonosti, Sara on aina valmis auttamaan ja tsemppaamaan. Hän on erittäin luotettava ystävä.

Sama pätee myös toisinpäin. Jos Sara on esimerkiksi joutunut julkisuudessa kohujen kohteeksi, hän nojautuu ystäviinsä.

– Saralla on tietyt valitut, joiden kanssa hän käy elämän suurimpia pulmakiviä läpi. Hän voi luottaa meihin ja siihen, että asioista voidaan puhua, jotta niistä pääsee eteenpäin.

– Sarassa hieno piirre on se, että hän ei puhu ihmisistä pahaa ja ei ole kateellinen muille heidän menestyksestään. Hän iloitsee aina ystäviensä onnistumisista.

Sara Sieppi täyttää 3. kesäkuuta 30 vuotta. Synytymäpäivän kunniaksi IS haastatteli Siepin läheisiä.

Carita näkee eron siinä, millainen Sara on julkisesti ja millainen tämä on siviilissä.

– Sara on hauskempi ja rennompi, kun ei ole jonkinlaista kulissia. Hän on nykyään osannut jo tosi paljon laskea sitä esirippua, Carita arvioi.

Carita kokee Saran joutuneen välillä julkisuudessa sylkykupiksi, kun tämä on ollut etulinjassa luomassa Suomeen vaikuttajamarkkinointia.

– Hän on joutunut välillä kovan paineen alle ja ei ole aina osannut olla niissä hetkissä oma itsensä. Sisimmiltään hän on vilpitön ja hauska Sara, astetta hauskempi, mitä julkisuudessa on totuttu näkemään.

Sara tykkää järjestää ystävilleen yhteisiä illanviettoja.

Hauskimmat muistot ystävyydestä liittyvät Saran järjestämiin juhliin ja illanistujaisiin.

– Sara on intohimoinen minkä tahansa asian suhteen, mihin hän ryhtyy. Hän on esimerkiksi megajouluihminen ja rakentaa kodistaan aina maagisen joulumaan. Hän on ostanut jopa viinipulloille omat joulumekot. Siinä ei ole mitään järkeä, kuinka viimeisen päälle hän aina laittaa asiat ja kaikki me ystävät saamme tulla valmiiseen pöytään.

– Hän saattaa vaikkapa vappuna sanoa, ettei viitsi mitään ihmeempää laittaa. Todellisuus on se, että pöytä on katettu viimeisen päälle, on hillittömät vappupallot ja serpentiinit.

Sara Sieppi on Suomen tunnetuimpia missejä ja sosiaalisen median vaikuttajia.

Pääosin Carita kuvailee ystävien tekevän aivan ”perusasioita” kuten käyvän yhdessä lenkeillä, joille Carita kertoo pakottavansa Saran. Ennen koronaa he matkustelivat yhdessä ympäri maailmaa.

– Sitten on ihan perusasioita. Kuten kun Sara oli ostamassa asuntoa, minä menin hänen kanssaan katsomaan sitä ja autoin tekemään tarjoukset. Olemme toistemme elämässä mukana kaikissa arjen asioissa.

Nyt kun Sara täyttää pyöreitä, mitä toivot hänelle tulevaisuuteen?

– Tietenkin upeita matkoja ja avoauton... No ei, hän tarvitsisi elämäänsä ihanan, tunnollisen ja tasapainoisen parisuhteen, jossa hän voisi olla oma itsensä ja onnellinen.

– Hän pystyy kaiken maallisen mammonan itsekin hoitamaan, niitä ei tarvitse toivoa. Toivon, että Sara olisi onnellinen, pysyisi terveenä ja jaksaisi painaa tuollaisena pioneerina eteenpäin. Tärkeää on, että hän pitäisi huolen myös itsestään ja ettei hän tee liikaa hommia. Ja ehkä jos löytyisi vielä joku kiva tyyppi hänen kainaloonsa.

Sara on järjestänyt ystävilleen viikonlopun yli kestävät juhlat 30-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi.

Viikonloppuna Carita juhlii yhdessä muiden Saran ystävien kanssa Saran kolmekymppisiä. Caritaa naurattaa, kun hän kertoo, kuinka täsmällisesti synttärisankari on pirskeensä suunnitellut.

– Sara on laittanut synttäriviikonloppunsa aikataulun kellonaikoineen meille ystäville tulemaan. Siinä on minuuttiaikataulu, että ihan tiedän, mitä teen viikonloppuna, Carita naurahtaa ja veikkaa, että kyseessä on jälleen mahtavat juhlat.