Veronica Verhon ainutlaatuinen kihlasormus vangitsi huomion – seuraajien epäilykset heräsivät heti

Veronica Verho kiisti Instagramissa huhut siitä, että hän ja Juhani Koskinen olisivat menneet naimisiin kaikessa hiljaisuudessa.

Radiojuontajana, sosiaalisen median vaikuttajana ja televisiopersoonana tunnettu Veronica Verho kertoi eilen kihlautuneensa miesystävänsä, Sohvaperunat-sarjasta tutun Juhani Koskisen kanssa. Sekä Verho että Koskinen julkaisivat omilla Instagram-tileillään helliä yhteiskuvia ilouutisen kunniaksi.

– 23.1. Huusin onnesta häkeltyneenä apua joo kyllä tottakai tahdon. Se oli elämäni ihanin ja ikimuistoisin lumikenkäkävelyretki. Tätä ihmistä rakastan äärettömästi, Verho kirjoitti Instagramissa.

Verhon päivityksen kommenttikenttä täyttyi nopeasti onnitteluviesteistä. Kommenttien perusteella lukuisten seuraajien huomio kiinnittyi myös Verhon erikoiseen kihlasormukseen. Verhon vasemmassa nimettömässä näytti nimittäin kuvien perusteella komeilevan peräti kaksi sormusta.

Sormus olikin omiaan aloittamaan spekulaatiot siitä, olisivatko Verho ja Koskinen menneet jo naimisiin kaikessa hiljaisuudessa. Muun muassa Verhon kuvan kommenttikentässä sekä anonyymissa Jodel-sovelluksessa arvuuteltiin, oliko Verholla sormessaan kihlasormuksen lisäksi vihkisormus.

Verho sai myös henkilökohtaisesti tiedusteluja asiasta. Instagram-tilinsä tarinat-osiossa Verho kertoi saaneensa seuraajiltaan lukuisia viestejä, joissa udeltiin, onko pariskunta kenties jo sanonut toisilleen tahdon.

– Oon saanut kysymyksiä, että ollaanko menty naimisiin myös, kun kaksi sormusta sormessa, Verho kirjoitti Instagram-tarinassaan.

– Tämä on siis vain ”yksi” sormus ja mulla on suunnitelmat tähän sitten, kun hääkellot soi. Mutta ei tule toista sormusta, hän täsmensi.

Veronica Verho ja Juhani Koskinen kihlautuivat tammikuussa.

Veronica Verho ja Juhani Koskinen ovat tunteneet toisensa jo useamman vuoden ajan, mutta ystävyys syveni rakkaudeksi vasta viime kesänä sen jälkeen, kun he alkoivat jutella keskenään sosiaalisessa mediassa. Nyt pariskunta on seurustellut vuoden päivät. He ovat molemmat lähtöisin Turusta, mutta muuttivat saman katon alle Helsinkiin viime jouluna.

Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho perusteli Ilta-Sanomille elokuussa.