Venäläisen oligarkin ”maailman kallein avioerokiista” sakenee – nyt kiistakapulana on liki 300 miljoonan luksusjahti, joka pölyttyy Dubain satamassa

Venäläisen miljardöörin Farkhad Akhmedovin ja hänen ex-vaimonsa Tatianan avioerosotku kärjistyy entisestään. Nyt kiistan keskiössä on Dubain satamaan jämähtänyt satojen miljoonien luksusjahti.

Venäläismiljardööri Farkhad Akhmedov erosi puolisostaan Tatiana Akhmedovasta vuonna 2014 yli 20 vuotta kestäneen liiton jälkeen. Heidän riitaista avioeroaan on käsitelty oikeudessa jo vuosia.

Kyse on yhdestä maailman rahakkaimmista avioeroista, sillä oikeus on määrännyt Farkhad Akhmedovin pulittamaan ex-vaimolleen erossa yli 500 miljoonaa euroa.

Kiista ei suinkaan ole ohi. Tällä hetkellä myrskyn keskiössä on noin 290 miljoonan euron arvoinen luksusjahti, uutistoimisto Bloomberg kertoo. 115-metrinen Luna-jahti on tällä hetkellä pölyttymässä ja odottamassa riidan ratkeamista Dubain satamassa.

Neuvottelut ex-miehen kanssa eivät ole edenneet mihinkään, ja Farkhad ei ole halunnut maksaa ex-vaimolleen penniäkään, minkä takia Tatiana on turvautunut oikeustoimiin. Eroa on puitu oikeusistuimissa niin Lontoossa, Dubaissa ja Liechtensteinissa kuin Marshallsaarilla, jonka lipun alla Luna seilaa. Tatiana yrittää kaikin keinoin saada jättialuksen omistuksen, mutta helpolla se ei käy.

Öljy- ja kaasubisneksellä rikastunut Farkhad on sanonut tekevänsä kaikkensa varmistaakseen, ettei hänen ex-vaimonsa pääsisi käsiksi hänen omaisuuteensa. Tatianan asianajajan mukaan Lunan omistus on vaihtunut mukaan ainakin neljästi ja Farkhadin tililtä on tehty kyseenalaisia tilisiirtoja jahtiin liittyen.

Farkhad Akhmedov osti arvokkaan luksusaluksen miljardöörikollegaltaan, Chelsea-jalkapallojoukkueen omistaja Roman Abramovichilta.

Tapaus valaisee, kuinka rikkaat kykenevät suojelemaan omaisuuttaan monimutkaisin keinoin, kuten siirtämällä omistuksia ja pallottelemalla kiistoja eri maiden oikeusistuimissa.

Tatiana ja Farkhad tapasivat vuonna 1989 ja menivät naimisiin neljä vuotta myöhemmin. Pariskunta muutti Lontooseen, missä Tatiana on asunut kahden lapsensa kanssa siitä lähtien.

Vuonna 2016, kaksi vuotta eron jälkeen, Lontoon tuomioistuin myönsi Tatianalle 41 prosenttia Farkhadin omaisuudesta. Farkhad piti määräystä laittomana ja muutti Venäjälle.

– Ennemmin poltan rahat kuin annan ne hänelle, Farkhad sanoi WhatsApp-viestissä pojalleen.

Tatiana Akhmedov kuvattuna oikeuden edustalla joulukuussa 2020.

Erosotkuun on liittynyt myös parin 27-vuotias Temur-poika. Huhtikuussa uutisoitiin, että oikeuden mukaan Farkhad sekä Temur yrittivät pimittää Tatianalta perheen omaisuutta, jotta Farkhad ei joutuisi maksamaan erossa suuria summia.

Tatiana teki oikeudelle kanteen, jossa hän syytti sekä ex-miestään että poikaansa yhteisten varojen piilottamisesta. Hänen mukaansa kaksikko piilotti omaisuutta rahastoihin, joihin hän ei päässyt lainkaan käsiksi. Tatianan mukaan Temur oli auttanut isäänsä taloudellisessa keplottelussa.

Lopulta oikeus määräsi Farkhadin maksamaan Tatianalle yli 500 miljoonaa euroa, joka on suurin Britannian oikeuslaitoksen koskaan langettama summa, mitä avioerotilanteisiin tulee. Myös Temur määrättiin maksamaan äidilleen noin 87 miljoonan euron korvaukset, Guardian uutisoi.

Tatianan mukaan hän on kuitenkin toistaiseksi saanut ex-mieheltään vain noin viiden miljoonan arvoisen helikopterin.

Telegraphin mukaan Farkhad on kiistänyt piilottaneensa varallisuutta vaimoltaan. Temurin edustaja on puolestaan todennut Temurin joutuneen tahtomattaan vanhempiensa riitaisan eron välikappaleeksi.

Farkhad Akhmedov kuvassa oikealla.

Tapauksen tuomarin mukaan Akhmedovat olivat yksi onnettomimmista pariskunnista, joita hän on koskaan oikeussalissa nähnyt.

Luna-alus on seissyt satamassa yli kaksi vuotta. Silloin tällöin Farkhad ja Temur käyttävät alusta, joka yksi maailman ainoista ylellisistä teräsrunkoisista "tutkimusjahdeista", jotka on suunniteltu murtamaan jäälauttoja. 9-kantisella aluksella on 50 henkilön miehistö. Erään arvion mukaan Dubaihin jumiin jääneen Lunan arvo on pudonnut jopa noin 90 miljoonalla eurolla.

Luna-jahti on ollut Dubain satamassa jo yli kaksi vuotta.

Aiemmin tänä vuonna Marshallsaarten oikeustuomioistuimen päätti, että jahti voidaan siirtää Tatianan omistukseen, mutta Farkhadin puolustuksen mukaan omistuksen siirtämiselle ei ole riittävästi perusteita. Tatiana tarvitsee Bloomberg-sivuston mukaan Dubailta tukea, ja sen on tunnustettava hänet aluksen omistajaksi.

Farkhadilla on yhä Lunan omistus, mutta Tatianan asianajajat eivät ole menettäneet toivoaan.