Veronica Verho ja Juhani Koskinen ovat menneet kihloihin! Ylisöpössä yhteiskuvassa toinenkin yllätys: ”Huusin onnesta”

Pariskunta säteilee onnea tuoreessa kihlajaiskuvassa.

Sometähti Veronica Verho, 25, on mennyt kihloihin kumppaninsa Juhani Koskisen, 34, kanssa. Verho paljastaa ilouutisen Instagramissa. Yllättävää rakkaudentäyteisessä somepäivityksessä on se, että kuvan mukaan kihlat on vaihdettu jo alkuvuodesta. Verho kertoo Koskisen kosineen häntä lumikenkäretkellä tammikuussa.

– 23.1. huusin onnesta häkeltyneenä apua joo kyllä tottakai tahdon. Se oli elämäni ihanin ja ikimuistoisin lumikenkäkävelyretki. Tätä ihmistä rakastan äärettömästi, Verho kirjoittaa somessa.

Verhon ja Koskisen kihlautuminen tuntuu tulleen monelle yllätyksenä, sillä Verhon Instagram-kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti ilahtuneista onnitteluista. Onnentoivotuksia on sadellut muun muassa Sara Parikalta, Jannika B:ltä, Vappu Pimiältä, Lola Odusogalta sekä Posse-kollega HP Parviaiselta.

Pariskunta on tuntenut toisensa jo useamman vuoden ajan, mutta ystävyys syveni rakkaudeksi vasta viime kesänä sen jälkeen, kun he alkoivat jutella keskenään sosiaalisessa mediassa. Nyt pariskunta on seurustellut vuoden päivät. He ovat molemmat lähtöisin Turusta, mutta muuttivat saman katon alle Helsinkiin viime jouluna.

Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho perusteli Ilta-Sanomille elokuussa.

Juhani Koskinen tunnetaan Sohvaperunat- ja Selviytyjät Suomi -ohjelmista.

Verho on kertonut julkisesti myös 20-vuotiaana saamastaan lapsettomuusdiagnoosista. Hän on puhunut asiasta haastatteluissa, YouTubessa sekä suositussa Poks-podcastissaan

– Mä muistan, että meidän suhteen alussa mulla oli taas se sama: Muista, että mä en oo sulle vauvakone. Tai ei niin voi sanoa, mutta se tulee olemaan vaikeaa. Että otatko minut tällaisena kuin olen, Verho on kertonut podcastissaan.

Koskisen vastaus Verhon painavaan kysymykseen kuitenkin yllätti sometähden positiivisella tavalla.

– Juhani sanoi mulle ihanasti. Se sanoi, että ajatteli olevansa aina yksin. Juhani oli ollut tosi pitkään sinkkuna ennen kuin me alettiin seurustelemaan. Hän sanoi, että se, että mä sain sut mun rinnalle on jo niin iso asia, että jos lapsi tulee, niin se on ihana asia, mutta jos ei tuu, niin hän on maailman onnellisin siitä, että hän on saanut mut edes, Verho on kertonut podcastissa pariskunnan keskustelusta.

– Kukaan ei oo sanonut mulle ennen noin, hän jatkoi.

Viime syksynä julkaistussa podcast-jaksossa Verho kertoo juontajakollegalleen Sita Salmiselle, että haluaa olla Koskisen kanssa koko loppuelämänsä.

– Me käytiin tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä kuinka me ollaan molemmat päätetty olla toistemme kanssa elämämme loppuun saakka. Me puhuttiin niin vakavasti siitä asiasta, mutta molemmat oli niin onnellisia siitä, Verho kertoi syyskuussa.

– Puhuttiin siitä, että parisuhteessahan se on päätöksen tekemistä. Sä päätät olla sen toisen kanssa. Mä en oo ehkä tehnyt sellaista päätöstä aikaisemmin. Tai ehkä olen, ehkä en. Mutta nyt on päättänyt, että ton ihmisen kanssa mä oon elämäni loppuun saakka. Mä oon tosi varma Juhanista. Mä en pelkää sitä, että se lähtee tai että se tekisi mitään. Nyt on tosi varma olo siitä, että se toinen pysyy siinä rinnalla.

Verho yhdistettiin julkisuudessa aiemmin rapduo JVG:stä tuttuun VilleGalleen, mutta kaksikko ei koskaan virallisesti vahvistanut suhdettaan.