Allsång på Skansen -juontaja Sanna Nielsen, 36, on raskaana

Nielsen kertoi iloisesta elämänmuutoksestaan sosiaalisessa mediassa.

Skånelainen laulaja Sanna Nielsen, 36, on raskaana. Koko kansan suosikkiartisti kertoi ilouutisen Instagramissa.

– En voi vieläkään uskoa tätä todeksi. Olen kokenut elämässäni monia seikkailuita, mutta suurin ja hienoin niistä on vasta alkamassa, kun minusta tulee äiti pienelle ihmeellemme.

Nielsen kertoi raskausuutisen tänään sunnuntaina, jolloin Ruotsissa vietetään äitienpäivää.

– Onnittelut kaikille äideille äitipäivänä ja ylimääräiset onnittelut omalle äidilleni, joka antoi minulle elämän ja suunnattoman paljon rakkautta, Nielsen kirjoittaa Instagramissa.

Nielsenin perheenlisäyksestä uutisoi muun muassa Aftonbladet, jonka mukaan Nielsen on ollut yhdessä puolisonsa Joakim Ramsellin kanssa 12 vuoden ajan. Vuosi sitten pariskunta hankki ylellisen unelmakotinsa Tyresön ulkopuolelta. Nielsen kommentoi suhdettaan lapsiin Ilta-Sanomien haastattelussa 2017.

– Rakastan lapsia, ja vietän heidän kanssaan paljon aikaa. Omien lasten aika ei kuitenkaan ole vielä, hän totesi nelisen vuotta sitten.

Nielsenin musiikkiura alkoi nuorena. Hän voitti ala-asteikäisenä erään kykyjenetsintäkilpailun Leijonakuninkaasta tutulla kappaleella Can You Feel The Love Tonight. 11-vuotiaana hän ponnahti Ruotsin hittilistan kärkeen Till en Fågel -debyyttikappaleellaan.

Vanhemmiten Nielsen on esiintynyt Melodifestivalenissa peräti seitsemän kertaa, ja juontanut sen kerran. Euroviisuihin hän päätyi vuonna 2014 kappaleellaan Undo, sijoittuen Kööpenhaminan viisuissa lopulta kolmanneksi.

Pian viisumenestyksen jälkeen Nielsen pestattiin Allsång på Skansen -musiikkisarjaan juontajaksi. Allsång på Skansenia esitettiin joka tiistai suorana lähetyksenä televisiossa Ruotsissa. Suomessa sarjaa näytettiin televisiossa ensimmäisen kerran Ylen TV1-kanavalla kesällä 2017. Sitä ennen sitä näytettiin Fem-kanavalla ruotsinkielisenä.