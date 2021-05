Lemmenlaivan kapteeni Stubingia näytellyt Gavin MacLeod on kuollut 90-vuotiaana

Syytä näyttelijän kuolemalle ei kerrottu, mutta hänen terveydentilansa tiedettiin heikenneen viime kuukausien aikana.

Suomalaisille muun muassa Lemmenlaivan kapteeni Stubingina tutuksi tullut yhdysvaltalaisnäyttelijä Gavin MacLeod on kuollut 90-vuotiaana. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen viihdelehti Variety, jolle MacLeodin kuolemasta kertoi näyttelijän sukulainen Mark See.

MacLeodin kerrotaan kuolleen varhain lauantaiaamuna. Syytä näyttelijän kuolemalle ei kerrottu, mutta hänen terveydentilansa tiedettiin heikenneen viime kuukausien aikana.

Uutiskanava CNN:n mukaan vuosina 1977–1986 esitetty Lemmenlaiva ajoi satamaan lopullisesti yhdeksän kauden jälkeen, mutta MacLeod esiintyi tämänkin jälkeen toisinaan julkisuudessa rooliasussaan.

MacLeod oli alkuperäiseltä nimeltään Allan See. CNN:n mukaan hän kertoi This is your Captain Speaking -muistelmateoksessaan vaihtaneensa nimeä, koska koki sukunimensä olleen liian hämmentävä.

Kippariroolinsa lisäksi MacLeod esiintyi myös muun muassa 1970-luvulla esitetyssä The Mary Tyler Moore Show -komediasarjassa. Hän esiintyi jokaisessa sarjan 168 jaksosta.